Встречали стоя. Костомаров вышел на лед в Барнауле в ледовом шоу Авербуха
Эмоции зашкаливали
12 октября 2024, 19:40, ИА Амител
12 октября в барнаульской "Титов-Арене" свое ледовое шоу представил хореограф, фигурист Илья Авербух. Одним из главных звезд на выступлении стал олимпийский чемпион Роман Костомаров – он вышел на лед в столице Алтайского края, вызвав восхищение у зрителей.
Напомним, что в начале 2023 года Костомаров попал в больницу с пневмонией. Спортсмен находился в тяжелом состоянии и был помещен в медикаментозную кому. Однако длительное подключение к аппарату ЭКМО привело к нарушению кровообращения, у него начали отмирать ткани конечностей. В итоге врачи ампутировали ему пальцы ног, затем стопы, голени и кисти рук. Фигурист выздоровел и не сдался: уже спустя полгода после выписки он снова вышел на лед.
"Эмоции зашкаливают. Когда на лед вышел Роман Костомаров, зал стоял", – отметил подписчик amic.ru
Кроме Костомарова в Барнауле выступили Татьяна Тотьмянина, Иван Букин, Евгения Медведева, Максим Ставиский и другие спортсмены.
06:37:11 13-10-2024
В восторге от Романа Костомарова! Это просто ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ!
17:37:11 13-10-2024
обожаемый, поддерживаем всей душой
20:56:47 13-10-2024
Роман, уважаем и преклоняемся перед вашей силой воли! Вы пример, достойный подражания для всех в подобных ситуациях!
Дай Бог вам новых успехов и крепкого здоровья, счастья!
04:37:20 14-10-2024
Костомаров,как терминатор.После этих сложнейших операций,на протезах,выйти на лёд! Я восхищена этим человеком! Какой пример для подростающего поколения! Здоровья и долгих лет жизни этому мужественному ЧЕЛОВЕКУ!!!
11:12:31 14-10-2024
Джаппарова Газиза (04:37:20 14-10-2024) Костомаров,как терминатор.После этих сложнейших операций,на ... А Овербух был там?
13:36:08 19-10-2024
Я восхищена им , но ещё больше его женой ,которая борится за него , еслиб не было ее , то и Костомарова не было.