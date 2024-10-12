Встречали стоя. Костомаров вышел на лед в Барнауле в ледовом шоу Авербуха

Эмоции зашкаливали

12 октября 2024, 19:40, ИА Амител

12 октября в барнаульской "Титов-Арене" свое ледовое шоу представил хореограф, фигурист Илья Авербух. Одним из главных звезд на выступлении стал олимпийский чемпион Роман Костомаров – он вышел на лед в столице Алтайского края, вызвав восхищение у зрителей.

Напомним, что в начале 2023 года Костомаров попал в больницу с пневмонией. Спортсмен находился в тяжелом состоянии и был помещен в медикаментозную кому. Однако длительное подключение к аппарату ЭКМО привело к нарушению кровообращения, у него начали отмирать ткани конечностей. В итоге врачи ампутировали ему пальцы ног, затем стопы, голени и кисти рук. Фигурист выздоровел и не сдался: уже спустя полгода после выписки он снова вышел на лед.

"Эмоции зашкаливают. Когда на лед вышел Роман Костомаров, зал стоял", – отметил подписчик amic.ru

Кроме Костомарова в Барнауле выступили Татьяна Тотьмянина, Иван Букин, Евгения Медведева, Максим Ставиский и другие спортсмены.