Купить устройства для потребления никотина теперь можно только в магазинах и павильонах

01 июня 2023, 07:57, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

Продавать устройства для потребления никотина (даже безникотиновые) теперь можно только в магазинах и павильонах. Их демонстрация на ярмарках, выставках или дистанционная продажа запрещены.

Также отмечается, что скидки на вейпы теперь тоже вне закона. Делается это для того, чтобы снизить интерес к подобным устройствам.