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Вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Купить устройства для потребления никотина теперь можно только в магазинах и павильонах

01 июня 2023, 07:57, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

Продавать устройства для потребления никотина (даже безникотиновые) теперь можно только в магазинах и павильонах. Их демонстрация на ярмарках, выставках или дистанционная продажа запрещены.

Также отмечается, что скидки на вейпы теперь тоже вне закона. Делается это для того, чтобы снизить интерес к подобным устройствам.

Комментарии 2

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ВВП

08:32:05 01-06-2023

Я таки смеюсь над вами, про интернет забыли)))

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Гость

09:55:24 01-06-2023

Да вообще их запретить, а за их курение уголовный срок ввести. Вот это будет точно эффективно.

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