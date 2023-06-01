Вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Купить устройства для потребления никотина теперь можно только в магазинах и павильонах
01 июня 2023, 07:57, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.
Продавать устройства для потребления никотина (даже безникотиновые) теперь можно только в магазинах и павильонах. Их демонстрация на ярмарках, выставках или дистанционная продажа запрещены.
Также отмечается, что скидки на вейпы теперь тоже вне закона. Делается это для того, чтобы снизить интерес к подобным устройствам.
08:32:05 01-06-2023
Я таки смеюсь над вами, про интернет забыли)))
09:55:24 01-06-2023
Да вообще их запретить, а за их курение уголовный срок ввести. Вот это будет точно эффективно.