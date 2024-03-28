Деньги и квартиры. Как звезды помогают жертвам "Крокуса" и "обстрелянным" белгородцам

Волна благотворительности стала продолжением той помощи, которую звезды начали массово оказывать после "голой вечеринки"

28 марта 2024, 08:10, ИА Амител

Екатерина Смолихина / Фото: amic.ru

После трагедии в "Крокусе" российские звезды и блогеры массово начали отправлять деньги пострадавшим и семьям погибших в теракте. Волна благотворительности стала продолжением помощи, которую звезды начали массово оказывать жителям Белгорода после скандальной "голой вечеринки". Рассказываем, кому и чем помогли звезды шоу-бизнеса.

Кто из звезд помог пострадавшим в "Крокусе"?

Одним из первых о готовности оказать помощь пострадавшим в теракте заявил рэпер Моргенштерн (внесен в список иноагентов). Он отправил миллион рублей 15-летнему подростку Исламу, который работал гардеробщиком в торговом центре и спасал людей. Исполнитель также перечислить деньги еще одному герою. Предположительно, речь шла о мужчине по имени Михаил, которому удалось обезвредить одного из террористов.

Моргенштерн сообщил, что располагает фондом в 40 млн рублей, от которого на свои проекты он потратил только 10%, потому готов оказывать помощь нуждающимся.

Российский и сербский блогер Милош Бикович тоже призвал всех помогать пострадавшим в теракте. По его словам, сейчас нужно молиться за погибших, а также собрать деньги для тех, кого коснулась трагедия. Он попросил пользователей сообщить ему, кому из пострадавших нужна материальная или другая поддержка. Промежуточными итогами – кому и как удалось помочь, блогер не делился.

Певец Ярослав Дронов, известный под прозвищем SHAMAN, перевел пять млн рублей Российскому Красному Кресту на помощь получившим травмы. При этом сразу же после теракта исполнитель заявил, что готов оплатить похороны всех погибших (эту роль взяли на себя правительство Москвы и Подмосковья).

"Запугать и сломать нас не получится. Все мы – одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает", – сообщил певец в видеообращении.



А в первые же дни после трагедии певец даже написал песню "Реквием 22.03.2024" в поддержку пострадавших.

Телеведущая Ольга Бузова перевела Российскому Красному Кресту два млн рублей. Финансовую помощь пострадавшим также оказали певица Наталья Подольская, звездный скандальный хирург Тимур Хайдаров.

Телеведующая Ксения Собчак отправила 1,5 млн семьям детей, которые в "Крокусе" лишились родителей. Помимо материальной помощи, она пообещала взять детей под "образовательную" опеку: помочь с платными вузами и репетиторами.

Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) перечислила 1 млн рублей на помощь семьям погибших. Соответствующий скриншот она опубликовала в одной из соцсетей, сопроводив сообщение ссылкой на сбор организации "Российский Красный Крест".

Аналогичную сумму пожертвовал и рэпер Егор Крид.

Группа "Пикник", перед выступлением которой и начался теракт, сообщила, что всю прибыль, полученную от концерта в Санкт-Петербурге 27 марта, перечислит пострадавшим.

Как звезды помогают жителям Белгорода?

"Звездная" волна благотворительности, стартовавшая после теракта, стала продолжением той помощи, которую представители шоу-бизнеса оказывали пострадавшим в Белгороде. Уже вторую неделю город живет под непрекращающимися обстрелами. На фоне этого сразу несколько знаменитостей объявили, что готовы поддержать тех, кто хочет переехать в другие города.

В конце марта блогер Михаил Литвин, в свое время прославившийся уничтожением дорогих авто, сообщил, что готов помочь переселить из Белгорода 10 семей и оплатить им жилье. Помогать беженцам он намерен до восстановления безопасности в регионе.

"Ребята, про Белгород никто не забыл. Я сейчас готов проспонсировать такую историю: взять 10 семей под свою ответственность и снять им квартиры на неограниченный срок. Год, два, пока не утихомирится ситуация, лишь бы просто увести людей в безопасные уголки нашей страны", – рассказал Литвин.

О своей готовности посодействовать заявила в конце марта и певица Ольга Бузова. Она сообщила, что готова оказать помощь как фондам, так и отдельным людям.

"Не стесняйтесь просить о помощи! Все мы, когда сталкиваемся с трудностями, нуждаемся в поддержке и солидарности", – писала телеведущая.

В одной из соцсетей певица сообщила, что перевела 50 тысяч рублей приюту "Добрый дом", который содержит 300 собак только за счет пожертвований.

"Мы понимаем, что сейчас скажут: не до собак. Но что делать с теми, кого бросили когда-то и сейчас приют – это их дом? Мы их надежда, что у них будет кров и еда", – написала Бузова.

Блогер Ида Галич взяла под свое крыло несколько семей из Белгорода" и сейчас помогает им с переездом в Москву, Зеленоград, Сочи, Краснодар.

В своих соцсетях блогер писала, что ищет людей, которые сдают квартиры в вышеуказанных городах.

"Мне не надо ничего бесплатно. Все мы очень разные и ситуации могут быть абсолютно не предсказуемые. У кого-то дочь вернется из другого города и понадобятся обратно квадратные метры , у кого горе какое случится - нужна будет квартира. Детки в семьях особенные, я должна быть уверена, что со стороны арендодателя все будет хорошо", – писала Галич.

Рэпер Егор Крид провел на своем канале благотворительный стрим в поддержку жителей Белгорода и пострадавших в "Крокус Сити Холле", в ходе которого зрители перечислили 255 тысяч рублей. Сам исполнитель вложил 6,7 млн рублей, говорится в сообщении паблика "Русская музыка". Таким образом, объем средств, которые исполнитель направит на составит 7 млн рублей.

Телеведующая и журналистка Ксения Собчак еще в начале января после массированного обстрела Белгорода объявила о запуске проекта по помощи жителям, пожелавшим переселиться в другие города. Таким людям нужно было написать на почту организаторам проекта, которые "проверят информацию, подберут жилье для переезда и оплатят его на три месяца".

В конце января Собчак поделилась промежуточными итогами проекта. По ее словам, удалось расселить 139 семей, 93 из которых переехали за счет средств со сбора. 13 семьям удалось оплатить жилье на три месяца вперед, а еще четыре семьи получили помощь от частных благотворителей.