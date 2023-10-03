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ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок в Брянской области

Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и хозяйственных построек на территории домовладений

03 октября 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших в инциденте нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и хозяйственных построек на территории домовладений.

Сейчас территорию обследуют сотрудники экстренных и оперативных служб, объемы ущерба от действий украинских войск уточняются.

Напомним, что в августе ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". В результате происшествия пострадали четыре человека – у них выявили осколочные ранения.

Происшествия украина спецоперация

Комментарии 8

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Гость

13:03:33 03-10-2023

кассетными снарядами --- а наши кассетные снаряды не применяют

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Гость

13:07:10 03-10-2023

Интересно, а если объявят что прилетела ракета с ядерным зарядом, это даст право на ответку

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гость

13:08:33 03-10-2023

не гуманно нам их применять!

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Гость

13:18:20 03-10-2023

Печально, но это уже стало просто обычными мелкими новостями.

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Гость

13:36:08 03-10-2023

Быть такого не может. У нас ПВО лучшая в мире.

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Гость

14:15:12 03-10-2023

Гость (13:36:08 03-10-2023) Быть такого не может. У нас ПВО лучшая в мире.... Причем кассетные снаряды и ПВО ?

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Гость

14:38:55 03-10-2023

Гость (14:15:12 03-10-2023) Причем кассетные снаряды и ПВО ?... Хлеборезу или каптёру виднее

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Гость

13:48:46 03-10-2023

Была бы ПВО как на Украине, прилетало бы, как сейчас по Украине

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