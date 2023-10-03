ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок в Брянской области

Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и хозяйственных построек на территории домовладений

03 октября 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших в инциденте нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и хозяйственных построек на территории домовладений.

Сейчас территорию обследуют сотрудники экстренных и оперативных служб, объемы ущерба от действий украинских войск уточняются.

Напомним, что в августе ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". В результате происшествия пострадали четыре человека – у них выявили осколочные ранения.