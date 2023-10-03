ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок в Брянской области
Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и хозяйственных построек на территории домовладений
03 октября 2023, 13:01, ИА Амител
Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших в инциденте нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и хозяйственных построек на территории домовладений.
Сейчас территорию обследуют сотрудники экстренных и оперативных служб, объемы ущерба от действий украинских войск уточняются.
Напомним, что в августе ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". В результате происшествия пострадали четыре человека – у них выявили осколочные ранения.
13:03:33 03-10-2023
кассетными снарядами --- а наши кассетные снаряды не применяют
13:07:10 03-10-2023
Интересно, а если объявят что прилетела ракета с ядерным зарядом, это даст право на ответку
13:08:33 03-10-2023
не гуманно нам их применять!
13:18:20 03-10-2023
Печально, но это уже стало просто обычными мелкими новостями.
13:36:08 03-10-2023
Быть такого не может. У нас ПВО лучшая в мире.
14:15:12 03-10-2023
Гость (13:36:08 03-10-2023) Быть такого не может. У нас ПВО лучшая в мире.... Причем кассетные снаряды и ПВО ?
14:38:55 03-10-2023
Гость (14:15:12 03-10-2023) Причем кассетные снаряды и ПВО ?... Хлеборезу или каптёру виднее
13:48:46 03-10-2023
Была бы ПВО как на Украине, прилетало бы, как сейчас по Украине