ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области снарядами из "Града"

В городе загорелось здание общежития, есть повреждения в административном строении

01 июня 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино снарядами из "Града". Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, сейчас от прямого попадания горит здание общежития. Разрушения также есть и в здании администрации. Шебекино осталось без света.

В городском округе есть один пострадавший – мужчина получил осколочное ранение правой стопы.

Гладков также отметил, что в соцсетях распространяется информация о наличии погибшего при попадании по автобусу, который якобы эвакуировал людей. Он подчеркнул, что эти сведения не подтверждаются ни главой округа, ни бригадой медиков, которые его осмотрели.

Напомним, что Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Кроме того, в мае на её территорию напала диверсионно-разведывательная группа противника.