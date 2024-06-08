ВСУ попытались атаковать Северную Осетию

По словам Сергея Меняйло, целью БПЛА был военный аэродром

08 июня 2024, 19:30, ИА Амител

Пейзаж Северной Осетии / Фото: unsplash.com

Силы ПВО сбили три беспилотника в Моздоке Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", – отметил он.

Также добавил, что зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Пострадавших нет.

В связи с произошедшем в регионе создали оперштаб, все службы перевели в режим повышенной готовности, а также отменили все массовые мероприятия в Моздокском районе.