ВСУ попытались атаковать Северную Осетию
По словам Сергея Меняйло, целью БПЛА был военный аэродром
08 июня 2024, 19:30, ИА Амител
Пейзаж Северной Осетии / Фото: unsplash.com
Силы ПВО сбили три беспилотника в Моздоке Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", – отметил он.
Также добавил, что зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Пострадавших нет.
В связи с произошедшем в регионе создали оперштаб, все службы перевели в режим повышенной готовности, а также отменили все массовые мероприятия в Моздокском районе.
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