ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с жилым домом под Белгородом
Никто не пострадал. Взрыв посек легковое авто и забор
23 февраля 2024, 21:05, ИА Амител
Флаг НАТО и патроны /Фото: unsplash.com
Город Шебекино в Белгородской области атаковал дрон Вооруженных сил Украины. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Боевики использовали беспилотник для сброса взрывного устройства на припаркованное авто рядом с частным домом. По словам Гладкова — никто не пострадал. Взрыв посек легковое авто и забор.
Подробности выясняются. На месте работают оперативные службы.
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