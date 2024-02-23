ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с жилым домом под Белгородом

Никто не пострадал. Взрыв посек легковое авто и забор

23 февраля 2024, 21:05, ИА Амител

Флаг НАТО и патроны /Фото: unsplash.com

Город Шебекино в Белгородской области атаковал дрон Вооруженных сил Украины. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Боевики использовали беспилотник для сброса взрывного устройства на припаркованное авто рядом с частным домом. По словам Гладкова — никто не пострадал. Взрыв посек легковое авто и забор.

Подробности выясняются. На месте работают оперативные службы.