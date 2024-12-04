ВТБ: накопления россиян в рублях снизились до рекордно низкого уровня

Жители страны предпочитают хранить деньги в банках благодаря высоким ставкам по вкладам

04 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Доля наличных в накоплениях россиян сократилась до исторического минимума за шесть лет – до 15%, или 15,9 трлн рублей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков на XV инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Рост ставок по вкладам стимулирует перераспределение средств россиян. На текущий момент наличные составляют рекордно низкую долю накоплений, и до конца года она может снизиться еще на пару процентных пунктов", – заявил он.

В 2024 году портфель сбережений россиян в банках на рублевых вкладах может достичь 56 трлн. Это также будет рекордным показателем. Кроме того, жители РФ активно избавляются от иностранной валюты – ее объем снизится на 3,2-3,5 млрд долларов к концу года.