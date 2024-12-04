ВТБ: накопления россиян в рублях снизились до рекордно низкого уровня
Жители страны предпочитают хранить деньги в банках благодаря высоким ставкам по вкладам
04 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
Доля наличных в накоплениях россиян сократилась до исторического минимума за шесть лет – до 15%, или 15,9 трлн рублей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков на XV инвестиционном форуме "Россия зовет!".
"Рост ставок по вкладам стимулирует перераспределение средств россиян. На текущий момент наличные составляют рекордно низкую долю накоплений, и до конца года она может снизиться еще на пару процентных пунктов", – заявил он.
В 2024 году портфель сбережений россиян в банках на рублевых вкладах может достичь 56 трлн. Это также будет рекордным показателем. Кроме того, жители РФ активно избавляются от иностранной валюты – ее объем снизится на 3,2-3,5 млрд долларов к концу года.
14:36:58 04-12-2024
Значит вклады заморозят и направят их туда где они нужнее.
15:54:52 04-12-2024
Гость (14:36:58 04-12-2024) Значит вклады заморозят и направят их туда где они нужнее.... Или, когда ставки упадут, массово будут снимать на покупки и вложение в акции. И акции улетят, и цены подскочат. В любом случае, высвобождение таких сумм это будет ударом по экономике. 700 млрд долларов на депозитах...
14:38:46 04-12-2024
Следуя логике, если накопления россиян в наличных рублях рекордно снизились, а хранят россияне теперь на счетах в банках, то накопления банков рекордно выросли. Вот, 2025-й и покажет, как много денег в банках, и насколько банки надёжны и устойчивы. Ждём-с...
16:09:20 04-12-2024
Какая чушь, под каждой подушкой накопления считали?
19:10:04 04-12-2024
Инфляция не кончится если только мы как-то уйдём от ФРС но нас зажмут со все сторон😀
15:23:33 05-12-2024
Гость (15:54:52 04-12-2024) Или, когда ставки упадут, массово будут снимать на покупки и... Никакого смысла тратить накопления на покупки нет
23:35:04 05-12-2024
Самый отстойный банк, порет всякую чушь, как и во всё остальном