ВТБ нарастил кредитно-гарантийный портфель среднего и малого бизнеса в регионах Алтая

Выросло и число клиентов

17 апреля 2023, 17:05, ИА Амител

Бизнесмен / Фото: drobotdean / Freepik

По итогам 2022 года кредитно-гарантийный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличился на 22% и составил 20,6 млрд рублей. Портфель привлечённых средств юридических лиц вырос на 16% и превысил 29,7 млрд рублей.

ВТБ выступает одним из крупных кредиторов предприятий различных сфер экономики региона. Основной объём кредитов в портфеле банка приходится на агропромышленный комплекс (40,5%). Треть кредитного портфеля составляют займы на финансирование строительства.

Число клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай в сегменте СМБ по итогам года превысило 13,7 тыс. компаний и предпринимателей (+17% за год). Это стало возможным благодаря системной работе с предпринимателями, постоянному расширению портфеля услуг для бизнеса и развитию дистанционных каналов обслуживания. В целом по стране банк, в ходе реализации четырёхлетней стратегии, удвоил количество активных клиентов среднего и малого бизнеса.

Объём гарантийного портфеля по итогам года вырос в два раза и составил почти 3,2 млрд рублей. Основная доля гарантийного портфеля приходится на гарантии исполнения контрактов, гарантии в пользу налоговых органов и ФРП.

"Алтайский край является аграрным регионом с ярко выраженной долей компаний АПК в общем объёме рынка, что находит точное отражение в структуре нашего корпоративного кредитного портфеля. На протяжении всего года мы обеспечивали доступность кредитных ресурсов для наших партнёров, в том числе предоставляя финансирование в рамках программ господдержки. Мы видим, что компании активно используют этот ресурс как для покрытия текущих потребностей, так и направляя средства на развитие бизнеса: по итогам года более трети кредитов в региональном портфеле СМБ выдано на инвестиционные цели", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом по итогам 2022 года совокупный кредитно-гарантийный портфель розничного и корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае увеличился на 5% и превысил 79 млрд рублей.