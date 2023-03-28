ВТБ назвал самые "безналичные" регионы в Сибири

В Алтайском крае доля таких операций составляет 51%

28 марта 2023, 16:29, ИА Амител

Смартфон / Фото: jannoon028 / Freepik

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов банка в Сибирском федеральном округе в 2022 году. Доля безналичных платежей и переводов в общем объёме карточных операций составила 53%.

За 2022 год клиенты ВТБ в Сибири провели 419 млн безналичных операций на общую сумму 382 млрд рублей. Их доля в общем объёме операций по картам банка в регионе составила 53%. При этом средний чек транзакции год к году снизился на 5% и составил 911 рублей.

Самыми "безналичными" регионами в Сибири стали Новосибирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области, здесь доля таких операций составляет 54%. На втором месте – Красноярский край (53%), на третьем – Омская область и Алтайский край (51%).

Чаще всего сибиряки для оплаты используют традиционные карточные транзакции: на расчёты картой приходится 78% от общего объёма безналичных операций. Лидер по использованию этой технологии – Иркутская область, где этот показатель составляет 81%. По абсолютному объёму платежей по картам лидируют Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области.

Одним из главных драйверов роста безналичных операций стали новые технологии. В 2022 году объём таких операций в СФО вырос по сравнению с предыдущим годом в шесть раз. Наибольший объём операций по СБП проводят в Новосибирской (доля 23%), Кемеровской и Иркутской (по 18%) областях. Клиенты этих же регионов активнее остальных используют P2P-переводы.