Продажи розничных кредитов по итогам года вырастут в 1,5 раза

Такой прогноз назвали в ВТБ

08 декабря 2023, 17:00, ИА Амител

Кредит / Фото: Freepik

По итогам 2023 года продажи розничных кредитов в России вырастут на 57%, превысив 16 трлн рублей (без учета POS*-кредитования). Однако уже в четвертом квартале рынок кредитования физлиц замедлится: выдачи сократятся на 16% по отношению к третьему. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ этот тренд продолжится в дальнейшем. Такой прогноз на 14-м Инвестиционном Форуме ВТБ "Россия зовет!" представил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Новые требования регулятора изменили спрос заемщиков на кредиты с сентября. На фоне его ужесточения (роста ключевой ставки и ограничений на выдачу кредитов физлицам) в четвертом квартале произошло "охлаждение" рынка. По прогнозам банка, выдачи превысят 4,1 трлн рублей. Это на 21% больше, чем в четвертом квартале 2022 года, но на 16% меньше, чем в третьем квартале нынешнего.

По данным ВТБ, за 11 месяцев россияне оформили кредиты на 14,8 трлн рублей (без учета POS-кредитования), что на 65% превышает результат 2022 года. ВТБ за этот период выдал 2,5 трлн рублей розничных кредитов (рост в 1,6 раза). Продажи ипотеки в банке достигли 1,3 трлн рублей, кредитов наличными – почти 950 млрд рублей, автокредитов – почти 200 млрд рублей.

"Драйвером роста рынка в 2023 году становятся ипотека и автокредиты, объем продаж которых достигнет 9,3 трлн рублей в сравнении с 6,8 трлн по кредитам наличными. Однако рекордные показатели сформированы во многом за первые три квартала. Повышение ключевой ставки и введенные Банком России ограничения уже отразились на продажах в конце года, предвосхитив "зимний" период розничного кредитования. В следующем году рынок ожидает стагнация, поскольку ключевая ставка будет близка к текущему уровню большую часть года", – подчеркнул Георгий Горшков.

В рамках ипотеки в этом году банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей. Этот показатель более чем наполовину превысит результат 2022 года.

В автокредитовании ВТБ впервые ожидает роста продаж рынка примерно до 1,6 трлн рублей. Этот результат более чем в два раза превысит показатель по итогам 2022 года. Рынок смогли поддержать расширение ассортимента китайских машин, перезапуск отечественного производства, а также увеличение числа субсидированных программ.

*POS (ПОС).