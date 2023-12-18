ВТБ повышает ставки по вкладам до 16%

Банк улучшает условия по всей линейке сберегательных продуктов

18 декабря 2023, 16:30, ИА Амител erid: LjN8KYt2m

Деньги. Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

ВТБ улучшает условия размещения вкладов для своих розничных клиентов. С 16 декабря 2023 года размещение средств в рублях будет доступно по ставке до 16% годовых.

Ставки по вкладам в среднем повышаются на 0,5 п.п. Максимальную доходность 16% годовых получат как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не хранили в ВТБ сберегательные продукты. Предложение доступно при размещении средств на среднесрочном вкладе "Выгодное начало" (181 день) в дистанционных каналах и при выборе опции капитализации процентов.

Клиенты, которые до 31 декабря 2023 года переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 29 февраля 2024 года включительно, могут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых. Повышенная ставка доступна на сумму до 1 млн рублей при открытии любого вклада в рублях и действует в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет в ВТБ. Максимальная доходность для старшего поколения теперь достигает 17% годовых.



По ВТБ-Вкладу повышенная ставка установлена на сроках три и шесть месяцев и доступна для всех клиентских сегментов.

"Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым, поэтому мы заблаговременно улучшили условия по своему накопительному счету до 16%, а сегодня приняли решение сделать аналогичное движение вверх уже по вкладам. По нашей оценке, рынок отреагирует на сегодняшнее решение оперативно, увеличив доходность по сберегательным продуктам в среднем на 0,5 п. п.", – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Доходность до 17% годовых в рублях по вкладу "Выгодное начало" достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) 16% годовых при открытии вклада в ВТБ Онлайн на срок 181 день и поощрения в виде 1% годовых (Поощрение) по акции "Вклад с выгодой за перевод пенсии" (Акция). Поощрение начисляется при условии перевода пенсии в ВТБ по промокоду ВКЛАД с 01.08.2023 по 31.12.2023 и получения первого зачисления с 01.08.2023 по 29.02.2024. Поощрение начисляется в период действия вклада на входящий остаток денежных средств по вкладу с первого зачисления пенсии или с даты открытия вклада, но не более 6 месяцев, начиная с месяца получения первого зачисления пенсии, выплачивается отдельно от процентов по вкладу. Максимальная сумма вклада, на которую начисляется Поощрение – 1 млн руб. В рамках Акции Поощрение также начисляется по любому действующему или новому вкладу ВТБ в рублях. Акция действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 01.08.2022 по 31.07.2023 года. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Поощрения – на https://www.vtb.ru/promo/pens-vklad/.

Доходность до 16% годовых в рублях по вкладу "Выгодное начало" достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на срок 181 день. Мин. сумма вклада 30 тыс. руб. при открытии вклада в отделении Банка ВТБ; 1 тыс. руб. – в ВТБ Онлайн. Процентные ставки в рублях в процентах годовых при открытии вклада на срок 181 день в ВТБ Онлайн / банкомате ВТБ: эффективная – 16,00%, номинальная – 15,50%, при открытии вклада в отделении Банка ВТБ: эффективная – 15,00%, номинальная – 14,56%. Приходно-расходные операции по вкладу не предусмотрены. Продление договора не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада "до востребования". Вклад доступен для открытия только при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов / накопительных счетов от даты обращения клиента для открытия вклада.

Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Условия действительны на 16.12.2023

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