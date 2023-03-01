Суть в том, чтобы государство перечисляло средства на счёт ребёнка

01 марта 2023, 18:00, ИА Амител

Семья / Фото: senivpetro / Freepik

Банк ВТБ предлагает запустить в России программу "детских депозитов", софинансируемых государством. Долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями могут стать одной из мер поддержки семей с детьми. Об этой инициативе на Финансовом форуме РСПП заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"При рождении детей государство могло бы вносить определённую сумму на открытый на имя ребёнка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам. Подобные практики успешно реализуются за рубежом. Например, в Сингапуре программа "детских депозитов" действует наряду с выплатами, аналогичными материнскому капиталу. Подобный инструмент позволит семьям в комфортном для себя режиме формировать семейный капитал", – пояснил Андрей Костин.

Срок такого вклада можно устанавливать индивидуально, к примеру, до наступления совершеннолетия ребёнка. При этом необходимо предусмотреть досрочное расторжение депозитного договора, но только при условии целевого использования средств в интересах ребёнка с документальным подтверждением – например, на образование или медицинскую помощь за пределами доступного в рамках ОМС перечня. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений.

Другими инструментами господдержки могут стать субсидирование повышенной процентной ставки или предоставление налоговых льгот. Например, снятие налогового бремени с процентов по депозиту. Или предоставление налоговых вычетов на средства, внесённые на вклад родителями.

Кроме того, в качестве дополнительных мер поддержки может применяться 100%-ное покрытие суммы депозита в Системе страхования вкладов, а также снижение либо обнуление размера страховой выплаты для банков по этому продукту.

"Конкретные условия и параметры в случае запуска "детских вкладов" будут устанавливаться регулятором", – сказал Андрей Костин.