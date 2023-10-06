ВТБ: спрос на автокредиты в Алтайском крае вдвое превысил результат 2021 года

Пик продаж пришелся на летние месяцы

06 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Автокредит / Фото: standret / Freepik

Более 10 млрд рублей автокредитов получили в ВТБ жители Сибирского федерального округа по итогам трех кварталов 2023 года. Этот показатель не только значительно превосходит уровень за аналогичный период прошлого года, но и вдвое больше, чем за весь 2021 год.

С начала года жители региона оформили в банке более 1,2 тыс. кредитов на покупку авто, общий объем сделок составил порядка 1,2 млрд рублей. Средний чек автокредита по итогам девяти месяцев зафиксирован на уровне чуть более 1 млн рублей, не изменившись за последние два года.

"В этом году рынок автокредитования растет высокими темпами. В целом по итогам девяти месяцев жители края оформили в банке около 1,2 млрд рублей автокредитов, это в три раза больше год к году и вдвое – ко всему 2021 году. Пик продаж пришелся на летние месяцы. Дополнительным фактором, подстегнувшим спрос в конце лета, стал рост ключевой ставки – заемщики спешили оформить кредит на "старых" условиях", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Всего в Сибирском федеральном округе клиенты банка получили более 9,6 тысячи автокредитов на общую сумму 10,2 млрд рублей. Топ-3 регионов по объему продаж стали Красноярский край (2,3 тыс. кредитов на 2,6 млрд рублей), Новосибирская область (1,7 тыс. кредитов на 2 млрд рублей) и Иркутская область (1,6 тыс. кредитов на 1,6 млрд рублей).

В банке прогнозируют, что на фоне ужесточения политики Центрального банка и, как следствие, роста ставок в четвертом квартале интерес россиян к автокредитам может "охладиться". Тем не менее за счет роста среднего "чека" на фоне корректировки цен на машины выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными.