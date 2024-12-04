ВТБ: спрос на ипотеку в 2025 году упадет на 20%

Россияне стали чаще обращать внимание на неипотечные сделки и рыночные программы

04 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году объем ипотечного рынка в России снизится минимум на 20% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.

"На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 трлн рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%", – заявил Горшков.

По его словам, в 2024 году ипотечные кредиты в России выдадут на общую сумму 5 трлн рублей. Это на 35% меньше, чем в 2023-м. Основной объем придется на семейную ипотеку и составит более 40%.

Также россияне обратили внимание на неипотечные сделки из-за роста ставок по кредитам. Согласно оценкам ВТБ, в 2024 году граждане оформят около 1,8 млн таких договоров. Их доля в сделках с недвижимостью вырастет до 60%.

"В 2025 году на динамику рынка жилищного кредитования по-прежнему будет влиять экстравысокая стоимость кредитных средств. С учетом сигналов ЦБ РФ с большой долей вероятности она будет сохраняться весь следующий год", – добавил Горшков.

Собственное жилье при этом будет оставаться для россиян необходимым, а стоимость аренды продолжит расти. Из-за этого некоторые клиенты отдадут предпочтение рыночным программам, в будущем рассчитывая на рефинансирование.