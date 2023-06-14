ВТБ: в 2023 году рынок привлеченных средств приблизится к 40 трлн рублей

Рост продемонстрируют рублевые сбережения

14 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Деньги / Фото: pixabay.com

В 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков вырастет на 7,8% и составит около 39,5 трлн рублей. Такую оценку дал ВТБ. Сам банк традиционно планирует расти быстрее рынка, стремясь увеличить свой портфель привлеченных средств в пределах 10%. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По прогнозам ВТБ, по итогам первого полугодия объем классических пассивов физлиц в российских банках составит 37,8 трлн рублей (+3% с начала года). Рост рынка будет обусловлен, прежде всего, увеличением средств на счетах до востребования – примерно на 15%. Всего по прогнозам ВТБ на текущих счетах в российских банках по итогам года будет храниться порядка 16,1 трлн рублей.

На фоне продолжающейся дедолларизации рост продемонстрируют общие рублевые вложения: за год их объем увеличится на 11,7% и превысит 36,5 трлн рублей. Одновременно продолжит снижаться портфель валютных депозитов, а долю доллара и евро будет замещать в портфеле россиян китайский юань.

"В этом году рынок характеризуется стабилизацией ставок, и сберегательные инструменты по-прежнему востребованы россиянами, которые используют их как один из инструментов вложения свободных средств. Драйверами рынка привлечения выступают социальные зачисления и индексация заработных плат. Во втором полугодии, по нашей оценке, рынок будут подогревать ожидаемое увеличение доходности по вкладам и накопительным продуктам и постепенное возвращение рублевой наличности на банковские счета по мере улучшения экономической ситуации", – прокомментировал Анатолий Печатников.

Он добавил, что с учетом спроса клиентов на гибкие условия управления денежными средствами в 2023 году банки сосредоточатся на развитии накопительных счетов, что приведет к перетоку на них сбережений с "коротких" депозитов. В то же время на фоне действия максимальных ставок по "длинным" продуктам произойдет увеличение доли вкладов сроком свыше одного года в розничных пассивных портфелях.

"Мы ожидаем, что в 2023 году доля "длинных" рублевых вкладов в общем объеме срочного рублевого привлечения на рынке вырастет с 33,3 до 40%, а через два года этот показатель может приблизиться к 50%, что будет соответствовать докризисному уровню начала 2022 года", – добавил Анатолий Печатников.