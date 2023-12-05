Ипотека пережила взрывной спрос. В ВТБ оценили кредитование при росте ключевой ставки

Сейчас активность замедлилась

05 декабря 2023, 14:20, Александра Черданцева

Квартира. Ипотека / Фото: Freepik

2023 год будет рекордным по объему ипотечного кредитования. Об этом журналистам рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов, подводя итоги девяти месяцев уходящего года. Главная причина резкого, даже взрывного спроса – рост ключевой ставки.

Колоссальный показатель

Рост рынка жилищного кредитования в 2023 году стал рекордным. Только в ВТБ за девять месяцев 2023 года жители двух Алтаев оформили около 3,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму 11,4 млрд рублей. Пик пришелся на август-сентябрь – за эти два месяца банк выдал займов на 4,3 млрд рублей.

"Это колоссальный показатель не только по году, но и в целом за всю историю", – подчеркнул Дмитрий Горбунов.

При этом резко вырос спрос на льготную ипотеку, снижавшийся все первое полугодие. Если в июле на нее приходилось 32% от общего количества сделок банка, то в сентябре – уже 48%, а в октябре – 52%.

Драйвер роста

И собственно о причинах.

Ставка и первый взнос – достаточно важные факторы для заемщиков, поэтому многие в ожидании корректировки этих параметров поспешили решить квартирный вопрос на приемлемых для себя условиях. В начале года спрос на ипотеку рос из-за сворачивания так называемых "околонулевых" программ, летом интерес подстегнул резкий рост ключевой ставки, а в начале осени – планируемые изменения условий льготной ипотеки. Многие перенесли крупные покупки с четвертого квартала на более ранний период августа-сентября, зафиксировав таким образом комфортные условия по кредиту.

"Основной драйвер взрывного роста – изменение Банком России ключевой ставки. И многие розничные клиенты спешили воспользоваться старыми условиями. Те, кто откладывал, размышлял о приобретении недвижимости, – для них это был сигнал, чтобы решиться на покупку", – пояснил бизнес-лидер.

Дмитрий Горбунов напомнил, что буквально за три месяца ключевая ставка выросла в два раза – с 7,5 до 15%.

"Квартирный вопрос" стоит решать всегда

Сейчас ставка на вторичном рынке остается довольно высокой: в среднем по стране и по разным банкам около 16%. И все-таки Дмитрий Горбунов уверен: если есть потребность в улучшении жилищных условий – не надо откладывать. Приобрести жилье в кредит можно и сейчас.

"Если речь о покупке жилья для себя, для расширения площади, то не стоит откладывать это на потом в ожидании "лучших времен". Если вам нужна ипотека – берите. Когда ставка снизится (а период высоких ставок все равно пройдет, это временная мера), мы предложим рефинансирование", – сказал руководитель.

Он привел в пример данные по обслуживанию ипотеки в разное время. При сумме кредита 3 млн рублей под 9% годовых на 20 лет ежемесячный платеж составлял около 27 тыс. рублей. При сегодняшней ставке 16-17% это уже 43 тыс. рублей. Более того, в банках часто есть собственные программы, которые позволяют снизить ежемесячный платеж на определенный период времени.

"И при этом клиенты все равно понимают, что даже ставка порядка 16% на непродолжительный период времени все равно выгоднее, чем ждать низкого процента год-полтора, а потом покупать недвижимость намного дороже", – добавил Дмитрий Горбунов.

"Первичка" растет

На первичном рынке условия совсем другие. По льготным программам квартиру в новостройке можно взять от 5%, если вы IT-специалист, до 8% – по льготной ипотеке. Кроме того, сейчас и банки, и застройщики все чаще предлагают варианты со сниженным ежемесячным платежом на некоторый период времени. Например, на год-полтора, пока дом строится и там делают ремонт, а вы живете в старой квартире и не можете ее продать, чтобы погасить часть кредита. Уже не редкость, когда застройщики субсидируют часть процента на весь срок кредита.

И вот еще одна тенденция года: если на вторичном рынке наблюдается сокращение темпов выдачи ипотеки, то на "первичке", где действуют программы поддержки, показатели уверенно идут вверх.

Учитывая все сложившиеся на рынке факторы, на сегодняшний день одни из самых доступных и выгодных условий кредитования действуют именно по льготным программам. За десять месяцев клиенты банка в регионах Алтая уже оформили жилищные кредиты по льготным ставкам почти на 5,6 млрд рублей, что превышает значения прошлого года почти в два раза и на 75% – 2021 года.

О дальнейшем спросе

В целом за девять месяцев кредитный портфель физлиц банка в регионах Алтая вырос на 19% к началу года, до 69 млрд рублей. Объем продаж кредитных продуктов составил 23,9 млрд рублей в 2023 году против 12,6 млрд в 2022-м.

С ростом ключевой ставки у населения все более популярными становятся сберегательные инструменты. И сейчас для сохранения средств люди все чаще выбирают рублевые вклады на более длительный срок, понимая, что пик ключевой ставки скоро будет пройден, и ставки по депозитным продуктам пойдут вниз. А потому можно зафиксировать доход на более долгий период.