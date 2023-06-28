ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома

Интерес к частному домостроению в России растет ускоренными темпами

28 июня 2023, 10:05, ИА Амител

Ипотека / Фото: pressfoto / Freepik

В основном покупкой и строительством индивидуальных домов занимаются мужчины, к такому выводу пришли эксперты ВТБ. В банке проанализировали статистику по выданным кредитам на загородную недвижимость в первом полугодии 2023 года. На клиентов-мужчин пришлось 54% проведенных сделок.

Клиенты оформляют такую ипотеку в среднем в возрасте 38 лет, следует из статистики ВТБ. Причем примерно каждый второй заемщик состоит в браке, около четверти никогда не были женаты, а 3% клиентов разведены. Средний размер одного кредита составил 6,5 млн рублей (годом ранее было 4,9 млн рублей).

При оформлении ипотеки клиенты чаще собираются строить самостоятельно – таких заемщиков 68%. Остальные 32% намерены привлечь к строительству профессиональную подрядную организацию.

"Интерес к частному домостроению в России растет ускоренными темпами и, как следствие, отражается на динамике жилищного кредитования. Только в ВТБ за первые шесть месяцев 2023 года объем продаж ипотеки на загородную недвижимость почти в два раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года и примерно в три раза – января-июня рекордного 2021 года. Всего за первое полугодие мы провели на этом рынке около 4,2 тысячи сделок общей суммой 27,4 млрд рублей", – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.По его словам, есть сразу несколько факторов для опережающей динамики спроса на индивидуальные дома: изменившиеся предпочтения россиян на фоне пандемии и перехода на удаленную работу, распространение на сегмент ИЖС льготной ипотеки, а также повышение активности банков и застройщиков.

По оценке ВТБ, в целом по стране объем рынка ипотеки на частное домостроение по итогам первого полугодия составит около 154 млрд рублей (это более чем в четыре раза превысит первое полугодие 2022-го, в 14 раз – 2021-го). Всего же за 2023 года банк ожидает роста сегмента на 80% к уровню 2022 года и более чем в восемь раз – к результату 2021 года, до 250 млрд рублей.

Ранее ВТБ объявил о том, что сфокусировался на развитии ипотеки в сегменте ИЖС и полностью перезапустил программы кредитования таких объектов. В настоящее время банк предлагает клиентам льготные программы на ИЖС хозспособом (своими силами), на строительство с привлечением подрядчика или оформить ипотеку на строительство домов по договору участия в долевом строительстве.