ВТБ взял 11 наград премий Digital Leaders и "Время инноваций" за сервисы для бизнеса

Более половины наград взял сервис Бизнес Платформа ВТБ

18 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: ВТБ

Продукты ВТБ для среднего и малого бизнеса победили в премиях в сфере инновационной деятельности "Время инноваций" и Digital Leaders ("Диджитал Лидерс"). Шесть наград получила Бизнес Платформа ВТБ, запущенная в октябре 2023 года.

Бизнес Платформа ВТБ стала победителем номинаций Digital Leaders "Платформа года" и "Чат-боты" в категории "Банковские услуги для бизнеса", а также номинации "Портальные решения" (интернет-сайты), "Разработка года" и "Проект года" в категории "Управление клиентским опытом". В рамках премии "Время инноваций" платформа отмечена как "Проект года" в категории "IT и цифровые технологии". Бизнес Платформа ВТБ запущена в октябре 2023 года и объединяет более 80 лучших продуктов и услуг группы ВТБ для бизнеса.

Сервис для приема платежей ВТБ-SoftPOS ("Софт ПОС") стал "Продуктом года" в рамках премии Digital Leaders в категории "Эквайринг" и занял первое место в номинации "Технологическая инновация года" категории "Финансовые услуги: банковская деятельность" премии "Время инноваций".

Линейка бизнес-сервисов ВТБ стала лидером номинации "Проект года" премии "Время инноваций" в категории "Бизнес и сервис". 36 бизнес-сервисов от онлайн-бухгалтерии до планирования деловых поездок.

Услуге "Расчеты с самозанятыми" жюри Digital Leaders присвоило звание "Решение года" в категории "Банковские услуги для бизнеса".

Еще одну награду получил информационно-образовательный портал для предпринимателей "Ближе к делу". Проект стал лидером номинации "Социально значимый проект года" премии Digital Leaders в категории "Сервисы для акселерации малого и среднего бизнеса".