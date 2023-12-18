ВТБ взял 11 наград премий Digital Leaders и "Время инноваций" за сервисы для бизнеса
Более половины наград взял сервис Бизнес Платформа ВТБ
18 декабря 2023, 11:45, ИА Амител
Продукты ВТБ для среднего и малого бизнеса победили в премиях в сфере инновационной деятельности "Время инноваций" и Digital Leaders ("Диджитал Лидерс"). Шесть наград получила Бизнес Платформа ВТБ, запущенная в октябре 2023 года.
Бизнес Платформа ВТБ стала победителем номинаций Digital Leaders "Платформа года" и "Чат-боты" в категории "Банковские услуги для бизнеса", а также номинации "Портальные решения" (интернет-сайты), "Разработка года" и "Проект года" в категории "Управление клиентским опытом". В рамках премии "Время инноваций" платформа отмечена как "Проект года" в категории "IT и цифровые технологии". Бизнес Платформа ВТБ запущена в октябре 2023 года и объединяет более 80 лучших продуктов и услуг группы ВТБ для бизнеса.
Сервис для приема платежей ВТБ-SoftPOS ("Софт ПОС") стал "Продуктом года" в рамках премии Digital Leaders в категории "Эквайринг" и занял первое место в номинации "Технологическая инновация года" категории "Финансовые услуги: банковская деятельность" премии "Время инноваций".
Линейка бизнес-сервисов ВТБ стала лидером номинации "Проект года" премии "Время инноваций" в категории "Бизнес и сервис". 36 бизнес-сервисов от онлайн-бухгалтерии до планирования деловых поездок.
Услуге "Расчеты с самозанятыми" жюри Digital Leaders присвоило звание "Решение года" в категории "Банковские услуги для бизнеса".
Еще одну награду получил информационно-образовательный портал для предпринимателей "Ближе к делу". Проект стал лидером номинации "Социально значимый проект года" премии Digital Leaders в категории "Сервисы для акселерации малого и среднего бизнеса".
15:42:31 18-12-2023
за что? худшего банка я не видел. Как перевели зарплатный проект в эту кануру, так одни проблемы. наличку снять - фиг снимешь. нужно было 50 тысяч снять, 5 раз блокировали карту. якобы система безопасности, ВДРУГ НЕ ВЫ....звонил им, подтверждал личность, обещали, что можно снять, снова снимаю - снова блокировка, и так ПЯТЬ РАЗ. В итоге так и не сделали ничего, снял по 10 тысяч 5 раз. Далее совсем недавно, захожу в рпиложение, приложение крутится и не отвечает, снял задачу. Пробую заново войти - авторизация слетела. Ввожу номер карты, пароль - мне сообщение, для данной карты заблокирована возможность входа в мобильный банк. - супер, предлагают ввести номер, который был в договоре. - Все ж его помнят и договор носят под рукой? А в моем случае договор составлялся лет 7-8 назад. Звоню оператору на номер 1000 - а мне говорят, у вас карта виртуальная а не Физичиеская, по этой карте нельзя зайти в мобильный банк - супер. а раньше как входил? Но, продолжает оператор, вы можете позвонить по номеру 1000 и вам робот скажет номер вашего договора. тииа удобно? Фиг вам, а я куда звоню? Я и звоню на номер 1000. Мало того, чтобы достучаться до оператора, нужно пройти огонь воду и медные трубы, чтобы чертов робот наконец то пересталтупые вопросы задавать и убеждать, что он помочь может. Крайней не доволен. В итоге стараюсь деньги переводить мелкими суммами на другую карту, дабы держаться опдальше от этой сомнительной конторки
15:48:34 18-12-2023
Гость (15:42:31 18-12-2023) за что? худшего банка я не видел. Как перевели зарплатный пр... судя по количеству косяков в тексте, вы и в пинкоде цифры легко путаете... зп на втб с 2009 года. звезд конечно не хватают, ну и глобальных косяков не было ни разу.