Автокредитов на 1,8 млрд рублей оформили с начала года жители Алтайского края

Такие данные приводит ВТБ

13 декабря 2023, 16:13, ИА Амител

Автомобиль / Фото: standret / Freepik

За 11 месяцев 2023 года жители Алтайского края получили в ВТБ более 1,6 тыс. автокредитов на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей. Это в 3,4 раза превышает показатель всего прошлого года по количеству и в 3,7 раза – по объему выдач.

Пик продаж пришелся на октябрь. В ноябре на фоне выросшей ключевой ставки рост рынка автокредитования замедлился: в этот месяц жители региона получили в банке на покупку машин 206 млн рублей.

По данным банка, средняя сумма одного автокредита в Алтайском крае в ноябре составила 995 тыс. рублей, сократившись по сравнению с январем на 12%. В целом по стране наибольший размер "чека" фиксируется в сегменте новых машин, где цены корректируются более активно – около 1,7 млн рублей. Во вторичном сегменте средний размер автокредита составляет около 1,2 млн рублей.

"В этом году рынок автокредитов растет наиболее высокими темпами. Можно выделить несколько ключевых факторов, влияющих на такую динамику: отложенный с прошлого года спрос, восстанавливающийся авторынок за счет поставок из КНР и расширения отечественного производства, а в третьем квартале – ожидание роста стоимости кредитов и колебание курсов валют", – отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

При этом активность заемщиков продолжает концентрироваться в сегменте машин с пробегом с более привлекательным ценообразованием и возможностью совершить покупку с помощью автокредита с отложенным залогом, добавил Горбунов.

В России, по оценке ВТБ, выдачи автокредитов за январь-ноябрь составили более 1,4 трлн рублей, что вдвое выше результата за весь 2022 год и на 27% – за 2021-й. По итогам текущего года российские банки доведут продажи до 1,6 трлн рублей, что станет максимально высоким значением в истории рынка.

Рынок смогли поддержать расширение ассортимента китайских машин, перезапуск отечественного производства, а также увеличение числа субсидированных программ. В 2024 году рост автокредитования продолжится, основными факторами будут выступать восстановление рынка продаж новых машин до докризисного уровня.