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ВТО оценила влияние санкций в отношении России на мировую экономику

В организации отметили, что эти ограничения ударят по экономике многих стран

13 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Всемирная торговая организация подготовила доклад, в котором даны оценки влиянию антироссийских санкций на мировую экономику. Об этом сказано на сайте организации.

В пример ВТО приводит экономическую напряженность между США и Китаем, вследствие чего произошло снижение ВВП в странах. 

Специалисты отметили, что аналогично подействуют и экономические санкции, введенные в отношении России после начала СВО. ВТО утверждает, что ограничения ударят по экономике многих стран, но больше всего пострадает ВВП России.

Отмечается, что при тотальной экономической войне между Востоком и Западом, при полном отсутствии нейтральных государств страны в период с 2020 по 2050 год могут потерять до 3% своего ВВП.

Экономика санкции

Комментарии 1

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Гость

07:33:46 13-09-2023

больше всего пострадает ВВП России ------ и Украины. А в случае ядерной войны ВВП многих стран вообще обнулится. Вместе с ВТО

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