В России подешевели крабы, но их никто не покупает

Эксперты связывают ситуацию с отсутствием культуры потребления крабов

12 сентября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России снизились цены на крабов – сейчас их стоимость сравнялась с раками. Несмотря на это, продукция не пользуется спросом среди граждан, пишет РБК.

Цены на краба-стригуна достигли 500–600 рублей, сообщил в ходе Восточного экономического форума президент группы "Антей" Иван Михнов. Компания является одним из крупнейших переработчиков в России.

"Это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет", – отметил он.

Низкий спрос связан с отсутствием у россиян культуры потребления крабов, говорит эксперт. Ее нужно создавать, однако сделать это быстро, по его словам, не получится.

Стоимость крабов в России снизилась после введения санкций США в 2022 году, которые являлись основным импортером этого вида продукции. Если до ограничений при вылове краба примерно 95–96 тысяч на экспорт уходило 75 тысяч тонн, то в 2022-м за рубеж отправляли лишь 59 тысяч тонн.