В России подешевели крабы, но их никто не покупает
Эксперты связывают ситуацию с отсутствием культуры потребления крабов
12 сентября 2023, 14:15, ИА Амител
В России снизились цены на крабов – сейчас их стоимость сравнялась с раками. Несмотря на это, продукция не пользуется спросом среди граждан, пишет РБК.
Цены на краба-стригуна достигли 500–600 рублей, сообщил в ходе Восточного экономического форума президент группы "Антей" Иван Михнов. Компания является одним из крупнейших переработчиков в России.
"Это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет", – отметил он.
Низкий спрос связан с отсутствием у россиян культуры потребления крабов, говорит эксперт. Ее нужно создавать, однако сделать это быстро, по его словам, не получится.
Стоимость крабов в России снизилась после введения санкций США в 2022 году, которые являлись основным импортером этого вида продукции. Если до ограничений при вылове краба примерно 95–96 тысяч на экспорт уходило 75 тысяч тонн, то в 2022-м за рубеж отправляли лишь 59 тысяч тонн.
14:21:46 12-09-2023
подешевели крабы, но их никто не покупает --- наверное сильно подешевели
14:50:33 12-09-2023
Я даже не умею из готовить и не помню вкус, ела в 90х
15:06:57 12-09-2023
Ага, это где такая цена 500-600? В магазин зашёл недавно - там 5000 р/кг. Стоил бы реально 500 рублей - так срузу бы культура потребления появилась)))
15:10:45 12-09-2023
Как с Фукусимы водицу слили так и минтай и крабы тут же подешевели
15:19:40 12-09-2023
А можно уточнить...где они по 600 руб есть? Ну или хотя бы по 1000 руб
15:56:34 12-09-2023
Гость (15:19:40 12-09-2023) А можно уточнить...где они по 600 руб есть? Ну или хотя бы п... А там и не написано, что 500р/кг. А по 500р=100 грамм вполне реальная цена. Потребляйте на здоровье, только культурно
15:22:33 12-09-2023
Ну может в опте и подешевели, а в рознице от 2000р за кило как было так и осталось. И почему то не берут, странно...
15:45:56 12-09-2023
Ну это ж встреча с президентом! Там крабы по 500 рублей , доходы россиян от 60 тысяч и т.д. Не стоит рассматривать всё это в парадигме нашей реальности, ну сказали и сказали. Будут культуру потребления развивать значит
16:06:35 12-09-2023
Гость (15:45:56 12-09-2023) Ну это ж встреча с президентом! Там крабы по 500 рублей , до... Слово "парадигма" сразу вызывает доверие к вашим словам. Но и без этого все верно сказано )
17:07:19 12-09-2023
Додики. Я всю жизнь, ел креветки. Не королевские, которые не вкусные и прочие малазийские, а настоящие, северо-атлантические. Так вот теперь они стоят 990 рублей, тогда как королевские невкусные 340 руб. Я из принципа не буду есть креветки за тысячу рублей, подавитесь сами. Крабы вкуснее, чем креветки. Но, учитывая выход чистого мяса, где у креветки съедобно 2/3, а у краба 1 /10, краб должен стоить 30 руб. кг, тогда и брать будут. Додики экономисты.
20:12:05 12-09-2023
Гость (15:19:40 12-09-2023) А можно уточнить...где они по 600 руб есть? Ну или хотя бы п... На авито по 700-900р кг в подмосковье)
21:31:34 12-09-2023
Откуда селу про крабов знать? Картоху пусть трескают с тыквами.
07:22:03 13-09-2023
В августе во Владивостоке на рыбном базаре краб от 7-11 тыс.за кг просят от 2,5-3 тыс