Уровень воды в Оби у Барнаула растет. В МЧС рассказали о ситуации с паводком в крае

В Затоне частично подтоплено уже 30 приусадебных участков

20 июня 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю продолжают контролировать гидрологическую обстановку в регионе, сообщили в ведомстве.

По состоянию на 20 июня ситуация с паводком в регионе следующая:

Река Обь около Барнаула прибавила еще два сантиметра и достигла уровня 559 см при критической отметке 560 см.

В барнаульском Затоне частично подтоплено 30 приусадебных участков, жилые дома не подтоплены. Там действует режим повышенной готовности.

Уровень Оби у села Усть-Пристань снизился на 29 см – до 508 см, что ниже критического уровня на 72 см.

В селе Усть-Чарыш Усть-Пристанского района остаются подтопленными девять приусадебных участков. В селе Клепиково подтоплено 17 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет.

Река Бия около Бийска "ушла" на 18 см, уровень воды составил 280 см (критическая отметка – 500 см).

Река Катунь у села Сростки "упала" на 10 см, уровень воды составил 429 см при опасной отметке 570 см.

Реки Чумыш и Алей также показывают устойчивое снижение уровня воды.

Отмечается, что в районах подтопления работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов: специалисты мониторят ситуацию и ведут предупредительную работу с населением.