Какие выплаты для медиков предложил повысить президент Путин и кого это коснется

Повышенные выплаты медработники могут получить уже в апреле

15 февраля 2024, 12:15, ИА Амител

Владимир Путин на Форуме будущих технологий / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года повысить размер ежемесячных выплат для медицинских работников первичного звена, которые трудятся в малых городах, райцентрах и в селах. Об этом он заявил на Форуме будущих технологий 14 февраля.

О чем сказал Путин?

Владимир Путин отметил, что в 2023 году правительство России ввело ежемесячные выплаты для работников первичного звена (медики получали от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. – Прим. ред.). В этом году он предложил повысить их размер для специалистов из малых городов, райцентров и сел. При этом особое внимание Путин поручил обратить на поддержку врачей "по наиболее востребованным направлениям", а также работников районных и участковых больниц.

Также Путин сообщил, что с 2024 года в России выровняют тарифы на оказание медпомощи в городах и в сельской местности: "увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий, других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах". Путин подчеркнул, что деньги должны в первую очередь направляться на зарплаты медработников в сельской местности.

Как именно вырастут выплаты?

Путин рассказал, что в городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно к зарплате будут получать 29 тысяч рублей, а средний медперсонал – 13 тысяч рублей.

"В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, специальные выплаты будут существенно выше. А именно: 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, 30 тысяч рублей – медицинские работники среднего звена", – отметил он.

Когда повысят выплаты?

Выплаты Путин предложил повысить с 1 марта. Первые выплаты за март медработники должны получить в апреле.

"Понятно, что для реализации таких решений потребуется время по подготовке нормативной базы. Прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки. Чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март, задним числом", – отметил он.

А повышать зарплату медикам будут?

Да. Владимир Путин рассказал, что с 1 апреля регионы должны повысить до 50% и окладную часть зарплаты медработников, сохранив при этом дополнительные выплаты.

"Мы все время говорим о том, что фиксированная часть должна быть обеспечена, безусловно. А дополнительные выплаты тоже важны. Но медицинские работники заинтересованы, конечно, в том, чтобы основная часть, оклад, был повыше. В свою очередь, правительство должно подготовить аналогичные решения в отношении медицинских сотрудников федеральных организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования", – отметил Путин.

Также он подчеркнул, что в будущем в России нужно серьезно изменить принципы и подходы к системе здравоохранения. По его словам, нужно настроить всю систему – от первичного звена до ведущих клиник и институтов на сбережение здоровья граждан.