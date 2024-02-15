Какие выплаты для медиков предложил повысить президент Путин и кого это коснется
Повышенные выплаты медработники могут получить уже в апреле
15 февраля 2024, 12:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года повысить размер ежемесячных выплат для медицинских работников первичного звена, которые трудятся в малых городах, райцентрах и в селах. Об этом он заявил на Форуме будущих технологий 14 февраля.
О чем сказал Путин?
Владимир Путин отметил, что в 2023 году правительство России ввело ежемесячные выплаты для работников первичного звена (медики получали от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. – Прим. ред.). В этом году он предложил повысить их размер для специалистов из малых городов, райцентров и сел. При этом особое внимание Путин поручил обратить на поддержку врачей "по наиболее востребованным направлениям", а также работников районных и участковых больниц.
Также Путин сообщил, что с 2024 года в России выровняют тарифы на оказание медпомощи в городах и в сельской местности: "увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий, других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах". Путин подчеркнул, что деньги должны в первую очередь направляться на зарплаты медработников в сельской местности.
Как именно вырастут выплаты?
Путин рассказал, что в городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно к зарплате будут получать 29 тысяч рублей, а средний медперсонал – 13 тысяч рублей.
"В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, специальные выплаты будут существенно выше. А именно: 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, 30 тысяч рублей – медицинские работники среднего звена", – отметил он.
Когда повысят выплаты?
Выплаты Путин предложил повысить с 1 марта. Первые выплаты за март медработники должны получить в апреле.
"Понятно, что для реализации таких решений потребуется время по подготовке нормативной базы. Прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки. Чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март, задним числом", – отметил он.
А повышать зарплату медикам будут?
Да. Владимир Путин рассказал, что с 1 апреля регионы должны повысить до 50% и окладную часть зарплаты медработников, сохранив при этом дополнительные выплаты.
"Мы все время говорим о том, что фиксированная часть должна быть обеспечена, безусловно. А дополнительные выплаты тоже важны. Но медицинские работники заинтересованы, конечно, в том, чтобы основная часть, оклад, был повыше. В свою очередь, правительство должно подготовить аналогичные решения в отношении медицинских сотрудников федеральных организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования", – отметил Путин.
Также он подчеркнул, что в будущем в России нужно серьезно изменить принципы и подходы к системе здравоохранения. По его словам, нужно настроить всю систему – от первичного звена до ведущих клиник и институтов на сбережение здоровья граждан.
12:25:22 15-02-2024
Значит рвачи ещё больше будут брать на карман, а значит медицина для простого народа станет ещё недоступнее.
14:40:54 15-02-2024
Гость (12:25:22 15-02-2024) Значит рвачи ещё больше будут брать на карман, а значит меди... Вас обобрали в государственной поликлиники????
12:27:05 15-02-2024
"регионы должны повысить до 50% и окладную часть зарплаты" - Ну да. 4,5% это тоже будет ДО 50%. Потому что из регионального бюджета. В других регионах и в прошлом году какие-то повышения были, и осенью, и в январе 2024. У нас тишина. Только федеральные первичному звену да повышение МРОТа.
12:34:49 15-02-2024
Хорошо когда выборы
14:23:29 15-02-2024
Гость (12:34:49 15-02-2024) Хорошо когда выборы... Уже писал, рубль прибавят, два отнимут. Наивно думать что у нас что то будут выполнять. Внизу в приказе будет приписка мелким шрифтом (на усмотрение главного врача).)))))
14:48:25 15-02-2024
С участковыми терапевтами проблему решили. Как принимали по 60 человек в день так и продолжают принимать ведя несколько участков. И очереди за забором нет. Теперь надо малым городам помочь.
21:23:21 15-02-2024
Стационар как всегда в жопе остался. Повышение окладов до 50 %, на усмотрение местной администрации, т.е повышение на 0% это тоже до 50 %.
11:59:50 16-02-2024
Проще было бы не разваливать хотя бы то, что имели, поддерживать и укреплять, чем по новой создавать. Только вряд ли уехавший специалист в Москву вернется в кишлак.
13:33:40 16-02-2024
Не знаю чего там укрепили в медицине ранее. В государственной детской больнице 7, работая за троих каждая, старшие медсестры, получают тысяч по 30. Причем реально, большой недокомплект штата, и еще половина на больничных. Оставшиеся работают на износ. Туда еще и паллеативное отделение перевели, где дети-овощи и умирающие от неизлечимых патологий и онкологии, где детишек надо постоянно кормить через зонды, переворачивать от пролежней, обмывать и менять памперсы. Плюсом к этому жалобы от недовольных родительниц, проверка за проверкой, премиальные обнуляются. Ну а в отчетности, наверное, все красиво.