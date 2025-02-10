Одежда, которая вам больше не нужна, может помочь сэкономить малоимущим семьям

10 февраля 2025, 15:25, ИА Амител

Сортировка вещей, отданных на благотворительность / Фото: фонд "Облака"

Барнаульский фонд "Облака" призывает жителей города присоединиться к акции "Подари вещам вторую жизнь", которая проходит уже несколько лет. Причем к проекту уже подключаются целыми компаниями. Школы и предприятия все чаще организовывают сбор вещей в своих стенах, а затем передают их в фонд, рассказывают в "Облаках".

О том, как поучаствовать в акции и какую помощь это приносит нуждающимся, – в материале amic.ru.

Реальная помощь

Благотворительный проект стартовал в 2016 году. Барнаульцы сдают фонду одежду, которая по каким-то причинам им больше не нужна. А волонтеры передают эти вещи нуждающимся семьям с детьми.

Сначала это были разовые акции, но затем сбор вещей на благотворительность поставили "на поток". Объем помощи тоже вырос до серьезных масштабов, рассказала представитель фонда Юлия Бузиновская.

"Ежемесячно мы одеваем более 500 нуждающихся семей с детьми – это больше тысячи человек. Мы подсчитали, что за год каждая семья благодаря бесплатной одежде экономит более 35 тысяч рублей. Это деньги, которые они могут потратить на другие, не менее важные вещи – продукты, лекарства, уголь и дрова", – объясняет Бузиновская.

Огромное внимание фонд уделяет семьям из районов Алтайского края – во многих из них работают бесплатные пункты выдачи.

Помогают целыми компаниями

По словам Юлии Бузиновской, в Барнауле и Новоалтайске акция набирает популярность и у организаций. Сегодня сбор вещей проводят как школы, так и многие предприятия.

"Для школ это возможность приучать детей к добру. А любое бизнес-предприятие рано или поздно приходит к благотворительности. Начинают смотреть и изучать, с каким фондом можно посотрудничать. В том числе выходят и на нас. Мы с радостью предоставляем им возможность помочь нуждающимся", – говорит представитель "Облаков".Многого от предприятия не требуется. Как правило, в организации выбирают одного ответственного сотрудника, который и проводит сбор вещей. Фонд предоставляет плакаты с инструкциями, что именно могут принести сотрудники. От компании требуется лишь небольшое помещение для временного хранения вещей.

Затем фонд забирает все, что принесли работники организации, в сортировочный пункт.

В "Облаках" хотели бы, чтобы компаний, которые включаются в помощь малоимущим, было еще больше.

Как отдать ненужные вещи на благотворительность?

Сдать можно не только одежду и обувь. Фонд также принимает:

сумки;

аксессуары и украшения;

детские товары (коляски, кроватки, игрушки);

бытовую технику;

книги и журналы;

посуду, текстиль, предметы декора.

Важно, чтобы вещи были чистыми и пригодными для дальнейшего использования.

Вы можете самостоятельно принести их в один из пунктов приема. Три из них работает в Барнауле и по одному – в Новоалтайске и Бийске.

Организациям, желающим присоединиться к акции, нужно связаться с фондом и уточнить все детали.