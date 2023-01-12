Два пика. Вышел ли Алтайский край на плато по ОРВИ и гриппу и когда ждать прихода второй волны?

На смену свиному гриппу может прийти грипп типа B, предупреждает инфекционист Валерий Шевченко

12 января 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Делать выводы, что Алтайский край уже вышел на плато по заболеваемости ОРВИ и гриппом, пока рано. Такое мнение в беседе с amic.ru высказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, край всё ещё находится в активном эпидпроцессе. Идёт он на спад или нет, станет ясно в ближайшем будущем.

В то же время федеральные эксперты предупреждают: в Россию может прийти вторая волна заболеваемости. При этом штамм вируса поменяется: вместо свиного H1N1 мы будем болеть гриппом типа B. По словам Шевченко, это вполне логичный прогноз, который отчасти уже начал оправдываться.

О том, когда Алтайский край окончательно выйдет на плато, когда ждать вторую волну гриппа и какой она будет, — в материале amic.ru.

Новый год — враг статистики

Точно охарактеризовать эпидобстановку в Алтайском крае сейчас непросто, считает Шевченко. По его словам, виной всему новогодние праздники. Ведомства не так активно ведут статистику, а люди реже обращаются за помощью к врачам. Из-за этого конкретных цифр по заболеваемости в начале года нет: медики ориентируются только на обращаемость в поликлиники.

«Недавно видел информацию по всей стране, что заболеваемость за последние две недели снизилась на 52%. Но этот показатель отчасти может быть завышен из-за меньшего количества обращений в период праздников. Так обычно и было в доковидный период: на праздники обращений меньше, и только первые две-три рабочие недели будут более показательны», — пояснил инфекционист.

Алтайский край определённо ещё не вышел из активного эпидпроцесса по респираторным заболеваниям, не сомневается Шевченко. Но остаётся непонятным, находимся мы на подъёме, вышли на плато или уже начали снижаться. Сейчас с уверенностью сказать, что регион прошёл пик заболеваемости, нельзя, считает врач.

«Одно могу сказать точно: таких темпов прироста, которые были в конце ноября и начале декабря, сейчас уже нет», — подчеркнул медик.

Кстати, об этом же 10 января говорил и Дмитрий Попов. Он лишь примерно описал эпидситуацию в крае, но уточнил, что увидеть полную картину можно будет только в ближайшие пару недель.

Между первой и второй

Первыми о возможном приходе в российские регионы второй волны гриппа заговорили федеральные эксперты. В ходе пресс-конференции 10 января такое мнение высказал и глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Валерий Шевченко объясняет, что ничего удивительного в приходе второй волны не будет. В «доковидные» времена это был классический сценарий: два пика эпидемии.

«Это была классика жанра. В первую волну был более затяжной период подъёма заболеваемости и более высокий уровень обращаемости и регистрации случаев. Примерно четыре недели на рост, четыре недели на плато и четыре недели на снижение. Затем после 2-3 недель относительного благополучия приходила вторая волна. Но по протяжённости она была более короткой — 1-2 недели. И по уровню заболеваемости ниже в 2-3 раза», — пояснил специалист.

При этом бывали годы, когда вторая волна гриппа была более затяжной, заметил Шевченко. Но были и случаи, когда она вообще не наступала: эпидемия заканчивалась одним пиком.

По словам эксперта, в европейской части уже фиксируют появление гриппа B, что лишь подтверждает прогнозы специалистов о второй волне. Но Алтайский край ещё окончательно не пережил первую волну, заметил специалист.

«Почему именно в европейских регионах об этом первыми заговорили? Потому что там уже прошли первую волну и они ближе ко второй. В целом Алтайский край отстаёт от той же Москвы на 3-4 недели по развитию эпидпроцесса. Так что нужно просто наблюдать, что происходит в европейской части страны. И мы поймём, что в ближайшем будущем ожидает нас», — пояснил Шевченко.

Сам по себе грипп типа B примерно сопоставим по уровню опасности и характеру течения с H1N1. Этот вирус уж точно не опаснее свиного гриппа, считает инфекционист. Именно поэтому вторую волну и ожидают намного слабее первой.

А что там ковид?

Коронавирус ещё окончательно не ушёл как из повестки дня, так и из популяции, уверен инфекционист. По его словам, оснований считать, что пандемия подходит к концу, становится всё больше. Например, то, что эпидемия гриппа развивается по привычному «доковидному сценарию», это подтверждает. Но тем не менее предсказать точно, что ждёт человечество в ближайшие месяцы, пока никто не может.

В любом случае, Шевченко советует всем, кто хочет защитить себя, вовремя прививаться и от гриппа, и от ковида. Так вы сможете минимизировать риски осложнений, и если вдруг заболеете — перенести недуг легче.