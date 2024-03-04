"Дюна 2" выйдет в Барнауле спустя неделю после официального релиза на Западе

Показывать "Дюну 2" в Барнауле начнут с 7 марта

04 марта 2024, 12:20, ИА Амител

Кадр из фильма "Дюна 2" / Фото: "Кинопоиск"

Блокбастер режиссера Дени Вильнева "Дюна 2" можно будет посмотреть в Барнауле уже с 7 марта. Картина выйдет в кинотеатре "Пионер" спустя неделю после мировой премьеры. Информация об этом появилась в официальной группе кинотеатра во "ВКонтакте".

Сеансов на "Дюну 2" на сайте "Пионера" пока нет. Они должны появиться там ближе к дате релиза.

Ранее СМИ также сообщали, что в большинстве российских кинотеатрах "Дюну" начнут показывать с 7 марта, а в некоторых – с 4 марта, писали "Известия".

Фильм – экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Лента продолжит сюжет первой части, которая называлась "Дюна" и вышла в 2021 году. Зритель сможет увидеть, как герцог Пол Атрейдес присоединяется к фрименам, чтобы стать Муад Дибом и остановить надвигающуюся войну.

Сейчас у фильма очень высокие оценки критиков. На "Кинопоиске" у ленты 8,7 балла из 10, а на IMDB и вовсе 9 баллов из 10.

Сыграли в фильме Тимоти Шаломе ("Вонка", "Интерстеллар"), Зендея (трилогия "Человек-паук" от Marvel, "Эйфория"), Ребекка Фергюсон ("Величайший шоумен", "Живое"), Хавьер Бардем ("Старикам тут не место", "Бьютифул") и другие именитые актеры.

Отметим, что картина выходит в России по так называемому "серому прокату", потому что студия Warner Brothers, которая делала фильм, ушла из России еще в марте 2022 года, как и многие другие голливудские компании. Поэтому билеты на ленту можно будет купить только в кинотеатре.

Кроме "Дюны", по "серому прокату" в "Пионере" сейчас идет и боевик Мэттью Вона "Аргайл: Супершпион", а также мультфильмы "Орион и тьма" и "Миграция".

Какие фильмы показывают в кинотеатрах в марте в официальном прокате, можно прочитать здесь.