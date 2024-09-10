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Облако плазмы от мощнейшего выброса на Солнце достигнет Земли 10 сентября

По словам эксперта, основная часть облака пройдет мимо, но его край заденет планету

10 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: unsplash.com
Солнечная активность / Фото: unsplash.com

Мощнейший выброс плазменной массы произошел на Солнце. Как сообщает RT, край образовавшегося облака заденет Землю уже к вечеру 10 сентября. Такой прогноз сделал глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

"Возможен благоприятный вариант, что облако свернет в сторону, вообще Землю не зацепит. Есть варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле, и удары будут сильнее. Но вот в целом есть большая вероятность, что все-таки какой-то удар по Земле будет", – рассказал эксперт.

Он отметил, что такие облака обычно движутся от двух до трех суток. В результате попадания выброса в атмосферу планеты в некоторых регионах можно будет увидеть полярное сияние.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сила магнитной бури достигнет уровня G2 к вечеру 11 сентября.

магнитные бури

Комментарии 3

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Гость

12:55:54 10-09-2024

Мы будем жить спокойной жизни?

  -2 Нравится
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Гость

14:33:30 10-09-2024

Гость (12:55:54 10-09-2024) Мы будем жить спокойной жизни?...
А кто тебе не дает ею жить?

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Musik

17:12:04 10-09-2024

Гость (12:55:54 10-09-2024) Мы будем жить спокойной жизни?... Ну да - пока не сдохнем страшной и мучительной смертью

  2 Нравится
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