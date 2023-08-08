Вторую операцию по спасению животных с гор провели на Алтае
Еще одну партию животных – покорителей высот нашли в Онгудайском районе
08 августа 2023, 13:02, ИА Амител
Спасатели в Республике Алтай за два дня провели две операции по спасению животных с гор. Об этом сообщили в управлении ГО ЧС по региону.
День назад на отвесную скалу забралось стадо баранов. Спуститься самостоятельно кудряши не смогли, пришлось выручать спасателям.
8 августа группу коз-альпинистов обнаружили в Онгудайском районе. Шесть дней они провели на 40-метровой скале. Работа по спасению животных длилась два часа. Вызволить получилось всех.
13:07:38 08-08-2023
Молодцы, похвально!!!!
13:16:15 08-08-2023
Молодцы!!!
13:59:01 08-08-2023
Оставьте животных в покое! Без вашей помощи разберутся.
14:09:39 08-08-2023
молодцы, парни! только это не бараны, а козлы)
14:50:35 08-08-2023
Я уж подумал по заголовку что опять туристов спасали