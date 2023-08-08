Вторую операцию по спасению животных с гор провели на Алтае

Еще одну партию животных – покорителей высот нашли в Онгудайском районе

08 августа 2023, 13:02, ИА Амител

Спасатели в Республике Алтай за два дня провели две операции по спасению животных с гор. Об этом сообщили в управлении ГО ЧС по региону.

День назад на отвесную скалу забралось стадо баранов. Спуститься самостоятельно кудряши не смогли, пришлось выручать спасателям.

8 августа группу коз-альпинистов обнаружили в Онгудайском районе. Шесть дней они провели на 40-метровой скале. Работа по спасению животных длилась два часа. Вызволить получилось всех.