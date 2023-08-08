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Вторую операцию по спасению животных с гор провели на Алтае

Еще одну партию животных – покорителей высот нашли в Онгудайском районе

08 августа 2023, 13:02, ИА Амител

Спасатели в Республике Алтай за два дня провели две операции по спасению животных с гор. Об этом сообщили в управлении ГО ЧС по региону.

День назад на отвесную скалу забралось стадо баранов. Спуститься самостоятельно кудряши не смогли, пришлось выручать спасателям.

8 августа группу коз-альпинистов обнаружили в Онгудайском районе. Шесть дней они провели на 40-метровой скале. Работа по спасению животных длилась два часа. Вызволить получилось всех.

Алтай

Комментарии 5

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Гость

13:07:38 08-08-2023

Молодцы, похвально!!!!

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Гость

13:16:15 08-08-2023

Молодцы!!!

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Гость

13:59:01 08-08-2023

Оставьте животных в покое! Без вашей помощи разберутся.

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Элен без ребят

14:09:39 08-08-2023

молодцы, парни! только это не бараны, а козлы)

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Гость

14:50:35 08-08-2023

Я уж подумал по заголовку что опять туристов спасали

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