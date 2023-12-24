Вторую партию яиц из Азербайджана завезли в Россию
Всего в страну доставили 306 тысяч штук яиц
24 декабря 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Вторую партию яиц из Азербайджана доставили в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Отмечается, что продукт приехал в страну через пропускной пункт Яраг – Казмаляр 21 декабря. Всего завезли 18 тонн яиц, или 306 тысяч штук.
Все они в дальнейшем будут проданы на территории России.
Ранее сообщалось, что яйца стали одним из самых подорожавших продуктов в Сибири и Алтайском крае. За прошедший месяц цена на них увеличилась на 50%.
Эксперты связывают это с ослаблением рубля и рядом других факторов.
11:30:48 24-12-2023
За морем телушка полушка да рупь перевоз
12:43:33 24-12-2023
Яйца в магазинах стали дешевле?
10:03:43 25-12-2023
Сергей (12:43:33 24-12-2023) Яйца в магазинах стали дешевле?... НЕТ, КОНЕЧНО! Голубиные (2 сорт) - 110
14:26:32 24-12-2023
Всего завезли 18 тонн яиц, или 306 тысяч штук.===== Для Барнаула, это меньше пол яйца на человека.
15:08:54 24-12-2023
Гость (14:26:32 24-12-2023) Всего завезли 18 тонн яиц, или 306 тысяч штук.===== Для Барн... Реально - половина яйца на жителя Барнаула. Проблема решена
14:59:54 24-12-2023
Я не хочу есть иностранные яйца. Как отличить, чтобы не купить?
15:52:38 24-12-2023
Светлана (14:59:54 24-12-2023) Я не хочу есть иностранные яйца. Как отличить, чтобы не купи... Прописку у мужика спрашивай
12:07:55 25-12-2023
Светлана (14:59:54 24-12-2023) Я не хочу есть иностранные яйца. Как отличить, чтобы не купи... они не доедут до нас, их Москоу съест
11:39:35 25-12-2023
я первый раз в таком аттракционе в 2006 участвовал. Тогда соль выросла в 2 раза. Некоторые до сих пор, наверно, ту соль не доели.
12:30:59 25-12-2023
Уважаемые Знатоки, ответьте, пожалуйста: Это позор или позорище? Спасибо!