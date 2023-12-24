Вторую партию яиц из Азербайджана завезли в Россию

Всего в страну доставили 306 тысяч штук яиц

24 декабря 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Вторую партию яиц из Азербайджана доставили в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что продукт приехал в страну через пропускной пункт Яраг – Казмаляр 21 декабря. Всего завезли 18 тонн яиц, или 306 тысяч штук.

Все они в дальнейшем будут проданы на территории России.

Ранее сообщалось, что яйца стали одним из самых подорожавших продуктов в Сибири и Алтайском крае. За прошедший месяц цена на них увеличилась на 50%.

Эксперты связывают это с ослаблением рубля и рядом других факторов.