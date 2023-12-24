НОВОСТИОбщество

Вторую партию яиц из Азербайджана завезли в Россию

Всего в страну доставили 306 тысяч штук яиц

24 декабря 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Вторую партию яиц из Азербайджана доставили в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что продукт приехал в страну через пропускной пункт Яраг – Казмаляр 21 декабря. Всего завезли 18 тонн яиц, или 306 тысяч штук.

Все они в дальнейшем будут проданы на территории России.

Ранее сообщалось, что яйца стали одним из самых подорожавших продуктов в Сибири и Алтайском крае. За прошедший месяц цена на них увеличилась на 50%. 

Эксперты связывают это с ослаблением рубля и рядом других факторов.

Продукты

Комментарии 10

Avatar Picture
Гена

11:30:48 24-12-2023

За морем телушка полушка да рупь перевоз

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

12:43:33 24-12-2023

Яйца в магазинах стали дешевле?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:43 25-12-2023

Сергей (12:43:33 24-12-2023) Яйца в магазинах стали дешевле?... НЕТ, КОНЕЧНО! Голубиные (2 сорт) - 110

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:32 24-12-2023

Всего завезли 18 тонн яиц, или 306 тысяч штук.===== Для Барнаула, это меньше пол яйца на человека.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

15:08:54 24-12-2023

Гость (14:26:32 24-12-2023) Всего завезли 18 тонн яиц, или 306 тысяч штук.===== Для Барн... Реально - половина яйца на жителя Барнаула. Проблема решена

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

14:59:54 24-12-2023

Я не хочу есть иностранные яйца. Как отличить, чтобы не купить?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:38 24-12-2023

Светлана (14:59:54 24-12-2023) Я не хочу есть иностранные яйца. Как отличить, чтобы не купи... Прописку у мужика спрашивай

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:55 25-12-2023

Светлана (14:59:54 24-12-2023) Я не хочу есть иностранные яйца. Как отличить, чтобы не купи... они не доедут до нас, их Москоу съест

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:35 25-12-2023

я первый раз в таком аттракционе в 2006 участвовал. Тогда соль выросла в 2 раза. Некоторые до сих пор, наверно, ту соль не доели.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пессимист

12:30:59 25-12-2023

Уважаемые Знатоки, ответьте, пожалуйста: Это позор или позорище? Спасибо!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров