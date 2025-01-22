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Введение новых санкций против РФ допустил Трамп

Американский президент заявил, что это возможно в случае отказа России от переговоров по Украине

22 января 2025, 08:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп допустил введение очередных санкций против РФ, если российское руководство не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Звучит вероятно", – заявил Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если Россия не пойдет на переговоры.

При этом Москва неоднократно указывала, что уже готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне.

Ранее Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако дату встречи он не уточнил. При этом американский президент добавил, что о возможных сроках завершения конфликта на Украине станет ясно только после разговора с российским лидером.

США Россия санкции Дональд Трамп

Комментарии 13

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Гость

09:00:36 22-01-2025

в случае отказа России от переговоров по Украине --- никто никогда не будет отказываться от переговоров, кроме Украины, где сами себе законом запретили вести переговоры. Они же не будут нарушать закон, как их заставить, если только Трамп сможет

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Гость

09:16:18 22-01-2025

Гость (09:00:36 22-01-2025) в случае отказа России от переговоров по Украине --- никто н... Не важно, будет Россия отказываться от переговоров или нет. Трамп в прошлый свой срок наглядно показал, что он просто назначает нужных виновными и вводит санкции.

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Гость

09:31:30 22-01-2025

Допустил - очень удобное слово в технологиях дезинформации.

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Musik

09:44:29 22-01-2025

Гость (09:31:30 22-01-2025) Допустил - очень удобное слово в технологиях дезинформации.... это штоп вы не дрыгались раньше времени.

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Гость

10:15:38 22-01-2025

Гость (09:16:18 22-01-2025) Не важно, будет Россия отказываться от переговоров или нет. ... Прошлый срок и нынешний будут очень сильно отличаться, уже отличаются. В прошлый срок он сильно за базаром следил и весь срок оправдывался, что он не российский агент

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гость

10:29:03 22-01-2025

а почему великая держава оглядывается на загнивающий запад?

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Гость

10:49:15 22-01-2025

гость (10:29:03 22-01-2025) а почему великая держава оглядывается на загнивающий запад?... Так принято. Не надо раскачивать!

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Гость

12:03:48 22-01-2025

гость (10:29:03 22-01-2025) а почему великая держава оглядывается на загнивающий запад?... Потому что он гегемон и пока не загнил. Он сам себе мировую валюту выпускает и на этом может еще долго жить. Правда это пузырь, который может лопнуть, а может и еще лет 100 надуваться. Трамп как раз и планирует заняться тем, чтобы риски пузыря уменьшить. А Байден говорил, не надо, на нашу жизнь пузыря хватит, скорее всего не лопнет. Поэтому они поссорились, прострелили Трампу ухо и чуть не посадили

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Филипп Филиппыч

13:01:12 22-01-2025

Гость (12:03:48 22-01-2025) Потому что он гегемон и пока не загнил. Он сам себе мировую ... Наша Эльвира, хорошо помогла надуть этот пузырь на триста миллиардов американских "рублей".

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Гость

13:30:05 22-01-2025

Филипп Филиппыч (13:01:12 22-01-2025) Наша Эльвира, хорошо помогла надуть этот пузырь на триста ми... Ну Эльвира то отдала им заработанные, а не выпущенные Россией деньги, поэтому на пузырь она не повлияла, эти деньги уже были выпущены и уже были в пузыре. А гегемон может деньги не зарабатывать, а просто выпускать сколько надо и сам себе давать в долг, который сам себе и прощает. А кто хорошо себя ведет, то и тому может дать. А может и наоборот, лишить, как Россию, уже заработанных

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Филипп Филиппыч

14:10:39 22-01-2025

Гость (13:30:05 22-01-2025) Ну Эльвира то отдала им заработанные, а не выпущенные Россие... Гость, не натягивай сову на глобус. Эльвира, отдала наши заработанные, на бумажки американских "ценных" бумажек, захотела наварить из этого Пузыря. И что в итоге? Пузырь, как стоял, так и будет стоять, пока в мире много дураков подобных нашей Эльвире.

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Гость

15:12:00 22-01-2025

Филипп Филиппыч (14:10:39 22-01-2025) Гость, не натягивай сову на глобус. Эльвира, отдала наши зар... захотела наварить из этого Пузыря ---- ну да, но деньги уже были из Пузыря, новых специально для нее не выпускали. А Пузырь надувается, когда новые деньги выпускаются. И не факт, что Пузырь, как стоял, так и будет стоять, промышленники с финансистами в США так не бились бы друг с другом, что даже тюрьмой угрожают и стреляют по ушам, если бы не было риска Пузырю. Может вечно будет стоять, но может и лопнет

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Остап

14:46:48 22-01-2025

Ну мы то всегда открыты к переговорам, это просроченный всё тянет боится скотина что сев за стол переговоров и прекратив кровопролитие его посадят на пожизненное, и слинять ему не дадут кокнут.

Вот и делает то что ему велят а санкциями своими очко подотрите мы от них только выйграли

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