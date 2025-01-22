Введение новых санкций против РФ допустил Трамп
Американский президент заявил, что это возможно в случае отказа России от переговоров по Украине
22 января 2025, 08:45, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп допустил введение очередных санкций против РФ, если российское руководство не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
"Звучит вероятно", – заявил Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если Россия не пойдет на переговоры.
При этом Москва неоднократно указывала, что уже готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне.
Ранее Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако дату встречи он не уточнил. При этом американский президент добавил, что о возможных сроках завершения конфликта на Украине станет ясно только после разговора с российским лидером.
09:00:36 22-01-2025
в случае отказа России от переговоров по Украине --- никто никогда не будет отказываться от переговоров, кроме Украины, где сами себе законом запретили вести переговоры. Они же не будут нарушать закон, как их заставить, если только Трамп сможет
09:16:18 22-01-2025
Гость (09:00:36 22-01-2025) в случае отказа России от переговоров по Украине --- никто н... Не важно, будет Россия отказываться от переговоров или нет. Трамп в прошлый свой срок наглядно показал, что он просто назначает нужных виновными и вводит санкции.
09:31:30 22-01-2025
Допустил - очень удобное слово в технологиях дезинформации.
09:44:29 22-01-2025
Гость (09:31:30 22-01-2025) Допустил - очень удобное слово в технологиях дезинформации.... это штоп вы не дрыгались раньше времени.
10:15:38 22-01-2025
Гость (09:16:18 22-01-2025) Не важно, будет Россия отказываться от переговоров или нет. ... Прошлый срок и нынешний будут очень сильно отличаться, уже отличаются. В прошлый срок он сильно за базаром следил и весь срок оправдывался, что он не российский агент
10:29:03 22-01-2025
а почему великая держава оглядывается на загнивающий запад?
10:49:15 22-01-2025
гость (10:29:03 22-01-2025) а почему великая держава оглядывается на загнивающий запад?... Так принято. Не надо раскачивать!
12:03:48 22-01-2025
гость (10:29:03 22-01-2025) а почему великая держава оглядывается на загнивающий запад?... Потому что он гегемон и пока не загнил. Он сам себе мировую валюту выпускает и на этом может еще долго жить. Правда это пузырь, который может лопнуть, а может и еще лет 100 надуваться. Трамп как раз и планирует заняться тем, чтобы риски пузыря уменьшить. А Байден говорил, не надо, на нашу жизнь пузыря хватит, скорее всего не лопнет. Поэтому они поссорились, прострелили Трампу ухо и чуть не посадили
13:01:12 22-01-2025
Гость (12:03:48 22-01-2025) Потому что он гегемон и пока не загнил. Он сам себе мировую ... Наша Эльвира, хорошо помогла надуть этот пузырь на триста миллиардов американских "рублей".
13:30:05 22-01-2025
Филипп Филиппыч (13:01:12 22-01-2025) Наша Эльвира, хорошо помогла надуть этот пузырь на триста ми... Ну Эльвира то отдала им заработанные, а не выпущенные Россией деньги, поэтому на пузырь она не повлияла, эти деньги уже были выпущены и уже были в пузыре. А гегемон может деньги не зарабатывать, а просто выпускать сколько надо и сам себе давать в долг, который сам себе и прощает. А кто хорошо себя ведет, то и тому может дать. А может и наоборот, лишить, как Россию, уже заработанных
14:10:39 22-01-2025
Гость (13:30:05 22-01-2025) Ну Эльвира то отдала им заработанные, а не выпущенные Россие... Гость, не натягивай сову на глобус. Эльвира, отдала наши заработанные, на бумажки американских "ценных" бумажек, захотела наварить из этого Пузыря. И что в итоге? Пузырь, как стоял, так и будет стоять, пока в мире много дураков подобных нашей Эльвире.
15:12:00 22-01-2025
Филипп Филиппыч (14:10:39 22-01-2025) Гость, не натягивай сову на глобус. Эльвира, отдала наши зар... захотела наварить из этого Пузыря ---- ну да, но деньги уже были из Пузыря, новых специально для нее не выпускали. А Пузырь надувается, когда новые деньги выпускаются. И не факт, что Пузырь, как стоял, так и будет стоять, промышленники с финансистами в США так не бились бы друг с другом, что даже тюрьмой угрожают и стреляют по ушам, если бы не было риска Пузырю. Может вечно будет стоять, но может и лопнет
14:46:48 22-01-2025
Ну мы то всегда открыты к переговорам, это просроченный всё тянет боится скотина что сев за стол переговоров и прекратив кровопролитие его посадят на пожизненное, и слинять ему не дадут кокнут.
Вот и делает то что ему велят а санкциями своими очко подотрите мы от них только выйграли