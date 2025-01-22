Введение новых санкций против РФ допустил Трамп

Американский президент заявил, что это возможно в случае отказа России от переговоров по Украине

22 января 2025, 08:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп допустил введение очередных санкций против РФ, если российское руководство не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Звучит вероятно", – заявил Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если Россия не пойдет на переговоры.

При этом Москва неоднократно указывала, что уже готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне.

Ранее Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако дату встречи он не уточнил. При этом американский президент добавил, что о возможных сроках завершения конфликта на Украине станет ясно только после разговора с российским лидером.