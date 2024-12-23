Житель Барнаула поговорил с "коммунальщиками" и потерял более 700 тысяч рублей

На потерпевшего оформили кредит

23 декабря 2024, 10:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Барнауле 25-летний мужчина стал жертвой мошенников. На него оформили кредит и похитили более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Неизвестный позвонил мужчине, представился сотрудником энергосбытовой компании и под предлогом замены счетчиков попросил назвать коды из СМС.

"Потерпевший выполнил указания телефонного собеседника, после чего получил сообщение о том, что его данные под угрозой и необходимо позвонить по указанному номеру телефона", – рассказали в ведомстве.

Лжесотрудники убедили жертву в том, что его данные под угрозой, и продолжили выманивать информацию.

В результате мошенники дистанционно оформили кредит на сумму более 700 тысяч рублей, перевели деньги на свои счета и скрылись.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".