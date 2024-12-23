Житель Барнаула поговорил с "коммунальщиками" и потерял более 700 тысяч рублей
На потерпевшего оформили кредит
23 декабря 2024, 10:25, ИА Амител
В Барнауле 25-летний мужчина стал жертвой мошенников. На него оформили кредит и похитили более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Неизвестный позвонил мужчине, представился сотрудником энергосбытовой компании и под предлогом замены счетчиков попросил назвать коды из СМС.
"Потерпевший выполнил указания телефонного собеседника, после чего получил сообщение о том, что его данные под угрозой и необходимо позвонить по указанному номеру телефона", – рассказали в ведомстве.
Лжесотрудники убедили жертву в том, что его данные под угрозой, и продолжили выманивать информацию.
В результате мошенники дистанционно оформили кредит на сумму более 700 тысяч рублей, перевели деньги на свои счета и скрылись.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".
10:41:28 23-12-2024
Закон о предоставлении кредита онлайн приняли для мошенников.
10:47:33 23-12-2024
Феерические истории. Неизвестно кто, неизвестно где, неизвестно на каких условия выдает кредит человеку, который про это ничего не знает. Деньги уходят на неизвестный счет, получатель скрывается. Барану понятно, что это банковская афера. Неужели суд признает такой кредит?
11:12:07 23-12-2024
А наши умные головы ни чего не могут поменять в выдачи таких кредитов.Сколько можно обманывать людей?Ни чего не остается, как отключить телефон и ни с кем нем не разговаривать
16:00:35 23-12-2024
Гость (11:12:07 23-12-2024) А наши умные головы ни чего не могут поменять в выдачи таких... Нет проблем, ходим на почту, получаем переводы, вместо телефона рация....
12:42:31 23-12-2024
На потерпевшего оформили кредит --- уже на федеральных СМИ орфигевают, как дают такие кредиты без личного присутствия. Уже у всех огромное подозрение, что дающие замешаны. А сверху советуют не брать трубку - а может лучше в консерватории что-то подправить? Фиг с ним с ударами по кол-центрам, свои то законы подправить можно
13:25:58 23-12-2024
15 лет назад, чтобы хотя бы 100 тр взять в банке нужно было прийти в банк. заявление-анкеты, заверенная работодателем трудовая и 2 ндфл.
затем СБ в течение недели рассматривает и после подписания договора выдача денег.
без этого ни один банк деньги на руки не давал.
сейчас сотни тысяч и миллионы фугуют не глядя. вообще не заморачиваясь.
схема откровенно мошенническая.
от ваех этих биометрий, номеров карт и слова "да" выиграли только мошенники.
все базы дырявые, бежит изо всех щелей, начиная от сотовых операторов и заканчивая банками.
с телефонным мошенничеством можно покончить в раз, если вернуть старую схему выдачи кредитов.
02:59:44 24-12-2024
Гость (13:25:58 23-12-2024) 15 лет назад, чтобы хотя бы 100 тр взять в банке нужно было ... А некоторым не давали кредит
03:11:50 24-12-2024
Похоже, сотрудники банка тоже в деле.
03:20:09 24-12-2024
Дело в том что МФО ( микрофинансовые организации) дают кредиты дистанционно, без посещения и по 2м документам... Зная Ваши данные, мошенники отправляют запросы в различные МФО, от которых градом сыпятся СМС со ссылками.... Я так же ходил, писал заявление о признании кредита недействительным,но в СБ МФО мне дали понять что кредит я выплату... Он подписан электронной подписью! в личном кабинете! на сайте вход в который осуществлялся через портал Госуслуг.... Так что мне ещё и госуслуги взломали....