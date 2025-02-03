Инициативу, предложенную застройщиками, начали комментировать власти

03 февраля 2025, 13:14, ИА Амител

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Уже больше недели в России обсуждают идею ввести льготную ипотеку для семей, которые в течение двух лет планируют рождение ребенка. С предложением выступили крупные девелоперы. По их мнению, для тех, кто хочет в ближайшее время завести детей, ставка должна быть 6%. До этого инициативу комментировали лишь эксперты отрасли. Но теперь появился и первый ответ от представителей власти.

О том, введут ли в России льготную ипотеку за зачатие, – в материале amic.ru.

1 Что еще за льготная ипотека за рождение ребенка? Идею в январе 2025-го озвучили российские девелоперы во время встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Застройщики предложили установить льготную ставку по ипотеке для семей, которые в ближайшее время планируют стать родителями. По их мнению, такая инициатива и поддержала бы строительную отрасль, и помогла бы выправить демографию в стране. По задумке, для семей, которые в течение ближайших двух лет планируют завести ребенка, должна быть установлена льготная ставка в размере 6%. Если ребенок родится и это будет документально подтверждено, то льготные условия распространят на весь срок ипотеки.

2 А что будет, если семья пообещала, но так и не завела ребенка? Если планы семьи так и не сбудутся, то ставку по ипотеке пересчитают до рыночной. По крайней мере, такой механизм предложили девелоперы, которым и принадлежит инициатива. При этом не уточняется, как быть со случаями, когда ребенок не появился на свет, например, по медицинским показаниям.

3 Что сказали в Минфине по поводу возможного введения ипотеки за зачатие? С вопросом в Министерство финансов РФ обратились "Известия" . В пресс-службе журналистам ответили, что ведомство даже не обсуждает предложенную идею. То же самое касается и Госдумы: глава комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков сказал изданию, что вопрос пока не рассматривался.

4 Так введут ли в России льготную ипотеку за рождение ребенка? Федеральные эксперты в области финансов и недвижимости, с которыми пообщались "Известия" , сомневаются, что у программы "ипотечного зачатия" есть будущее. С учетом ответа Минфина вероятность одобрения инициативы очень низкая, рассказал в беседе с изданием специалист Freedom Finance Global Владимир Чернов. Любопытно, что другие специалисты также считают, что идея реализована не будет. Причины называются разные: от бюрократических сложностей до появления мошеннических схем.