Введут ли в России льготную ипотеку за зачатие, которую все обсуждают?
Инициативу, предложенную застройщиками, начали комментировать власти
03 февраля 2025, 13:14, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Уже больше недели в России обсуждают идею ввести льготную ипотеку для семей, которые в течение двух лет планируют рождение ребенка. С предложением выступили крупные девелоперы. По их мнению, для тех, кто хочет в ближайшее время завести детей, ставка должна быть 6%. До этого инициативу комментировали лишь эксперты отрасли. Но теперь появился и первый ответ от представителей власти.
О том, введут ли в России льготную ипотеку за зачатие, – в материале amic.ru.
1
Что еще за льготная ипотека за рождение ребенка?
Идею в январе 2025-го озвучили российские девелоперы во время встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Застройщики предложили установить льготную ставку по ипотеке для семей, которые в ближайшее время планируют стать родителями. По их мнению, такая инициатива и поддержала бы строительную отрасль, и помогла бы выправить демографию в стране.
По задумке, для семей, которые в течение ближайших двух лет планируют завести ребенка, должна быть установлена льготная ставка в размере 6%. Если ребенок родится и это будет документально подтверждено, то льготные условия распространят на весь срок ипотеки.
2
А что будет, если семья пообещала, но так и не завела ребенка?
Если планы семьи так и не сбудутся, то ставку по ипотеке пересчитают до рыночной. По крайней мере, такой механизм предложили девелоперы, которым и принадлежит инициатива.
При этом не уточняется, как быть со случаями, когда ребенок не появился на свет, например, по медицинским показаниям.
3
Что сказали в Минфине по поводу возможного введения ипотеки за зачатие?
С вопросом в Министерство финансов РФ обратились "Известия". В пресс-службе журналистам ответили, что ведомство даже не обсуждает предложенную идею.
То же самое касается и Госдумы: глава комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков сказал изданию, что вопрос пока не рассматривался.
4
Так введут ли в России льготную ипотеку за рождение ребенка?
Федеральные эксперты в области финансов и недвижимости, с которыми пообщались "Известия", сомневаются, что у программы "ипотечного зачатия" есть будущее. С учетом ответа Минфина вероятность одобрения инициативы очень низкая, рассказал в беседе с изданием специалист Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Любопытно, что другие специалисты также считают, что идея реализована не будет. Причины называются разные: от бюрократических сложностей до появления мошеннических схем.
5
Почему эксперты не верят в "ипотечное зачатие"?
О том, что появление подобной программы породило бы множество "серых" схем, рассказал депутат Анатолий Аксаков.
Эксперты объяснили, что самый очевидный "крючок" для мошенников – разница в ставках. Если план завести ребенка так и не воплотится в жизнь, то размер ставки пересчитают до рыночной на настоящий момент времени.
Объясним проще: сейчас ключевая ставка составляет 21%. Но ожидается, что уже к 2027-му она опустится до уровня 7,5–8,5%. То есть если бы сейчас программа действовала, по ней любая семья могла бы взять ипотеку по выгодной ставке, которая будет только через два года. Для этого достаточно пообещать завести ребенка и ничего не сделать. В течение двух лет ставка составит 6%, а потом "подрастет" до рыночной. О действующих 21% можно забыть.
Также специалисты отмечают, что "обещание родить" просто невозможно никак задокументировать. А это значит, что сам механизм оформления "ипотеки за зачатие" абсолютно непонятен.
Нет и ответа на вопрос, что делать с семьями, которые захотят завести ребенка, но так и не смогут это сделать по состоянию здоровья. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов убежден, что повышать ставку для таких людей будет "просто неэтично".
Кстати, барнаульские эксперты, с которыми пообщался amic.ru, также считают идею сырой и очень проблемной. Сложности называют похожие. Подробнее о том, почему у них нет веры в новую инициативу, читайте в нашем материале.
13:25:47 03-02-2025
А давайте уже ипотеку за то что в перспективе будут внуки.
13:32:52 03-02-2025
Дайте в рассрочку квартиру семье от государства за 1 ребенка -25% от стоимости,за 2-го -50%,за 3го полное погашение за счет государства.Плюс снижение пенсионного возраста у женщин за каждого ребенка и доплата за него.Не придется ломать голову по вопросу о демографии. Это все обойдется в разы дешевле государству чем переплачивать банку по сегодняшней ипотеке. Михаил Хазин уже не раз это предлагал
13:44:25 03-02-2025
Гость (13:32:52 03-02-2025) Дайте в рассрочку квартиру семье от государства за 1 ребенка... Вот это вы раскатали губу, не слишком ли жирно
13:46:18 03-02-2025
Гость (13:32:52 03-02-2025) Дайте в рассрочку квартиру семье от государства за 1 ребенка... Я понял, торгуетесь за счет детей хотите жить хорошо
14:34:56 03-02-2025
Гость (13:32:52 03-02-2025) Дайте в рассрочку квартиру семье от государства за 1 ребенка...
Да-да, осталось вас с Хазиным слушать. Хазин за деньги хоть что может сказать. У него доллар уже сто раз скукожился и всё рухнуло. И вы не понимаете, что ЗП людям нужно платить, чтобы они могли покупать квартиры. А вы льготку себе выпрашиваете, а не нормальные законы с возрастом выхода на пенсию, до которой можно дожить. И мужикам в том числе. И ещё пожить на пенсии.
14:59:33 03-02-2025
Гость (13:32:52 03-02-2025) Дайте в рассрочку квартиру семье от государства за 1 ребенка... Вы же понимаете, что в текущей ситуации все это бессмысленно? Во-первых, веры государству ноль. Сегодня оно обещает квартиру за троих, а завтра разведет ручками - упс, деньги нужнее на (нужное подставить), но вы там держитесь. Это раз. И два - помимо материальных благ люди, чтобы рожать, должны быть уверены в завтрашнем дне. А с этим у нас последние лет так... как-то не очень, скажем прямо.
14:04:30 03-02-2025
Государство через законы и банковские эскроу счета зарегулировала рынок первичной недвижимости, тем самым раздув ценовой пузырь. И естественно зарабатывает на этом. С другой стороны государство залезло в штаны к своим гражданам, чтобы они за льготную ставку по ипотеке, рожали для государства новых граждан. Очень интересно!
По-моему напоминает крепостное право. В одном случае люди держались за землю. Сегодня люди держатся за студии, находясь в ипотечном рабстве....
16:43:44 03-02-2025
Следующий шаг - за попытку зачатия.
16:53:29 03-02-2025
В Германии 3&, 1& льготы
22:08:05 03-02-2025
а можно просто за пошпилиться выгодные условия на кредиты? Или кэшбек на карту?
08:47:15 04-02-2025
И надо что-то сделать для народа-не плодится ведь! И жадность душит!