"Ипотечное зачатие": абсурд или помощь семьям? Мнения барнаульских экспертов

Для семей, которые только планируют ребенка, предложили ввести льготную ипотеку

31 января 2025, 09:00, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: amic.ru

Экзотический способ повысить рождаемость в России придумали застройщики. Они предложили ввести льготную ипотеку под 6% для семей, которые планируют ребенка. Если малыш появляется в течение двух лет после оформления кредита, ставку сохраняют на весь срок ипотеки. Если ребенок так и не родится – ставку пересчитают до рыночной. Инициативу уже рассматривает Минфин страны. Есть ли будущее у программы "ипотечного зачатия" и что об этом думают риелторы – в материале amic.ru.

"Тупиковая ситуация"

Новая схема, по замыслу инициаторов, поможет застройщикам поднять рухнувший спрос на квартиры, заемщикам – приобрести жилье по льготе, которая позволит им экономить миллионы рублей, а государству – укрепить упавшую рождаемость. Однако федеральные эксперты считают идею "сырой" и требующей доработки. Так, например, неясна судьба семей, которым поставят диагноз "бесплодие", где ребенок родится мертвым или умрет вскоре после рождения.

"Напрягает момент, что будет с семьями, которые не смогут выполнить обязательство. Какое-то количество людей попробуют это сделать, а что делать, если не получится? Это тупиковая ситуация", – заявил "Газете.ру" член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его мнению, после повышения процентной ставки семьи вряд ли смогут "потянуть" свалившееся бремя. Это подтверждается тем, что даже под 16% в 2023 году люди не могли покупать квартиры, подчеркнул Апрелев. По его мнению, идея с обещаниями родить ребенка в будущем выглядит как очень непонятная перспектива.

Ворох проблем

Барнаульские эксперты также считают предложенную программу сомнительной и проблемной. Руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин отмечает: ипотека и планирование семьи – это процессы, к которому люди осознанно подходят годами.

"Есть некое ощущение хайпа на этой теме, кто-то хочет продвинуть свое имя благодаря инициативам. Но мы видим политику правительства и Центробанка, которая направлена на максимальное сокращение выдаваемых ипотек. Вроде бы президент сказал об отмене лимитов по семейной ипотеке (об этом Владимир Путин заявил во время прямой линии 19 декабря 2024 года. – Прим. ред.), но прошло больше месяца, а выдач по программе нет. По моему мнению, здесь должна быть понятная и долгосрочная демографическая политика. Если семья сейчас запланирует ребенка, через год-два он появится, нужно понять, как он пойдет в сад, школу", – отмечает эксперт.

О "дырах" в "ипотечном зачатии" говорит и руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев. Он считает, что программа не улучшит демографическую ситуацию, а, напротив, может спровоцировать массовое банкротство заемщиков, которые не выполнят главное условие программы.

"А если в семье так и не появится ребенок в течение двух лет? Это будет расцениваться как мошенничество? Не у всех же получается родить, могут быть и проблемы по медицинским показаниям. Не приведет ли это к массовым неплатежам? Ведь размер ежемесячного платежа резко вырастет", – отмечает эксперт.

Однако, по его мнению, небольшое рациональное зерно в этой идее все-таки есть.

"Семейная ипотека выдается при рождении ребенка, но мама уходит в декрет, семья теряет в доходе в два раза. Так как цены на жилье выросли кратно, то одному родителю могут и не одобрить кредит. А при "ипотечном зачатии" семья может оформить заем, пока работают оба. Остальное в программе, конечно, – это минусы", – говорит Константин Никитеев.

Некоторые федеральные эксперты считают, что вместо сомнительного "ипотечного зачатия" лучше расширить условия семейной программы, распространив ее на рынок вторичного жилья. В этом случае российские семьи не будут так ограничены в выборе и смогут покупать готовые к проживанию квартиры.