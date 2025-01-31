"Ипотечное зачатие": абсурд или помощь семьям? Мнения барнаульских экспертов
Для семей, которые только планируют ребенка, предложили ввести льготную ипотеку
31 января 2025, 09:00, ИА Амител
Экзотический способ повысить рождаемость в России придумали застройщики. Они предложили ввести льготную ипотеку под 6% для семей, которые планируют ребенка. Если малыш появляется в течение двух лет после оформления кредита, ставку сохраняют на весь срок ипотеки. Если ребенок так и не родится – ставку пересчитают до рыночной. Инициативу уже рассматривает Минфин страны. Есть ли будущее у программы "ипотечного зачатия" и что об этом думают риелторы – в материале amic.ru.
"Тупиковая ситуация"
Новая схема, по замыслу инициаторов, поможет застройщикам поднять рухнувший спрос на квартиры, заемщикам – приобрести жилье по льготе, которая позволит им экономить миллионы рублей, а государству – укрепить упавшую рождаемость. Однако федеральные эксперты считают идею "сырой" и требующей доработки. Так, например, неясна судьба семей, которым поставят диагноз "бесплодие", где ребенок родится мертвым или умрет вскоре после рождения.
"Напрягает момент, что будет с семьями, которые не смогут выполнить обязательство. Какое-то количество людей попробуют это сделать, а что делать, если не получится? Это тупиковая ситуация", – заявил "Газете.ру" член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
По его мнению, после повышения процентной ставки семьи вряд ли смогут "потянуть" свалившееся бремя. Это подтверждается тем, что даже под 16% в 2023 году люди не могли покупать квартиры, подчеркнул Апрелев. По его мнению, идея с обещаниями родить ребенка в будущем выглядит как очень непонятная перспектива.
Ворох проблем
Барнаульские эксперты также считают предложенную программу сомнительной и проблемной. Руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин отмечает: ипотека и планирование семьи – это процессы, к которому люди осознанно подходят годами.
"Есть некое ощущение хайпа на этой теме, кто-то хочет продвинуть свое имя благодаря инициативам. Но мы видим политику правительства и Центробанка, которая направлена на максимальное сокращение выдаваемых ипотек. Вроде бы президент сказал об отмене лимитов по семейной ипотеке (об этом Владимир Путин заявил во время прямой линии 19 декабря 2024 года. – Прим. ред.), но прошло больше месяца, а выдач по программе нет. По моему мнению, здесь должна быть понятная и долгосрочная демографическая политика. Если семья сейчас запланирует ребенка, через год-два он появится, нужно понять, как он пойдет в сад, школу", – отмечает эксперт.
О "дырах" в "ипотечном зачатии" говорит и руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев. Он считает, что программа не улучшит демографическую ситуацию, а, напротив, может спровоцировать массовое банкротство заемщиков, которые не выполнят главное условие программы.
"А если в семье так и не появится ребенок в течение двух лет? Это будет расцениваться как мошенничество? Не у всех же получается родить, могут быть и проблемы по медицинским показаниям. Не приведет ли это к массовым неплатежам? Ведь размер ежемесячного платежа резко вырастет", – отмечает эксперт.
Однако, по его мнению, небольшое рациональное зерно в этой идее все-таки есть.
"Семейная ипотека выдается при рождении ребенка, но мама уходит в декрет, семья теряет в доходе в два раза. Так как цены на жилье выросли кратно, то одному родителю могут и не одобрить кредит. А при "ипотечном зачатии" семья может оформить заем, пока работают оба. Остальное в программе, конечно, – это минусы", – говорит Константин Никитеев.
Некоторые федеральные эксперты считают, что вместо сомнительного "ипотечного зачатия" лучше расширить условия семейной программы, распространив ее на рынок вторичного жилья. В этом случае российские семьи не будут так ограничены в выборе и смогут покупать готовые к проживанию квартиры.
10:15:48 31-01-2025
Значит, надо справку от врача предоставить, что у обоих с репродуктивной функцией всё в порядке.
А если ребенок умирает после рождения, то он всё равно родился, на него получают все положенные выплаты.
10:34:30 31-01-2025
Гость (10:15:48 31-01-2025) Значит, надо справку от врача предоставить, что у обоих с ре... Ну и что с этой справки? Даже если дадут справку, не факт, что у всех получится. Знаю женщину, у которой 5 беременностей заканчивались выкидышами на разных сроках. Врачи не смогли помочь сохранить. Так и осталась без детей.
10:22:09 31-01-2025
Банки встраиваются в повестку, чтоб государственную поддержку сохранить.
13:00:59 31-01-2025
Разможайтесь.
14:58:22 31-01-2025
Гость (13:00:59 31-01-2025) Разможайтесь.... *размножайтесь
13:08:00 31-01-2025
Страна вымирает, милорд.
13:26:52 31-01-2025
Маразм крепчает, но мы проровемся!
14:52:05 31-01-2025
хорошая идея. Молодая пара должна скажем за года два родить и под это обещание им дают квартиру в ипотеку а через два года если не родит то банк пересчитает долг не в 5% а в 28% и заставит разницу в недельный срок погасить
15:44:02 31-01-2025
застройщики определитесь, недавно писали что цены вверх, новостроек не хватает. Сейчас рухнули