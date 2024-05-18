Ввести в школах уроки целомудрия призвали в Госдуме

По мнению депутата Николая Бурляева, так дети потянутся к правильным ориентирам

18 мая 2024, 12:39, ИА Амител

Ребенок читает книгу / Фото: unsplash.com

В российских школах в рамках Года семьи нужно ввести уроки целомудрия, заявил "Парламентской газете" народный артист и депутат Госдумы Николай Бурляев.

По его мнению, с перестройкой в страну хлынул поток заграничных, часто пошлых фильмов, и чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. И теперь детей нужно обучать "правильному отношению к взрослой жизни".

На уроках целомудрия девочкам бы рассказывали, как "быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу", а мальчиков учили бы тому, что они – "защитники Родины, семьи и жены".

Благодаря таким урокам дети потянутся к правильным ориентирам. Но сейчас этого в России нет, и это "беда и преступление государства перед грядущими поколениями", считает парламентарий.