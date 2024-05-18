Ввести в школах уроки целомудрия призвали в Госдуме
По мнению депутата Николая Бурляева, так дети потянутся к правильным ориентирам
18 мая 2024, 12:39, ИА Амител
В российских школах в рамках Года семьи нужно ввести уроки целомудрия, заявил "Парламентской газете" народный артист и депутат Госдумы Николай Бурляев.
По его мнению, с перестройкой в страну хлынул поток заграничных, часто пошлых фильмов, и чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. И теперь детей нужно обучать "правильному отношению к взрослой жизни".
На уроках целомудрия девочкам бы рассказывали, как "быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу", а мальчиков учили бы тому, что они – "защитники Родины, семьи и жены".
Благодаря таким урокам дети потянутся к правильным ориентирам. Но сейчас этого в России нет, и это "беда и преступление государства перед грядущими поколениями", считает парламентарий.
12:47:06 18-05-2024
Профессиональное обучение быть должно причем высокого уровня... Шофер тракторист сварщик электрик до 1000 вольт токарь фрезеровщик сантехник... Они выходят из этих школ извините баран-баран.... В СССР более-менее обучали и ох как пригождалось в жизни...
13:13:57 18-05-2024
Шариат ?
15:44:00 18-05-2024
Сначало уроки целомудрия. А в перспективе уроки крепостного права😂 А вообще где эти ребята с такими мудрыми идеями раньше были? И во вторых: в школах целомудрие а по ящику дом 2 и прочее для продолжения деградации?
14:12:33 18-05-2024
Ученики 9-11 классов, да и 8-х перегружены до предела.Я вижу, как бьется с заданиями моя внучка.Да ещё какой-то недалекий знаток психологии детей ввел 5-минутки после прослушивания нового материала.А если ребенок тугодум, не может сходу схватить материал?И получают в лучшем случае тройки.И руки у детей опускаются. А сколько докладов задают по истории, географии, литературе и т.п.Правда, не позавидуешь детям.Задают много, в голове остается мало материала,т.к. голова ребенка не есть " флешка", куда записывают уроки.Найдется умный человек м Минпросвете РФ, который поднимет вопрос совместно с врачами, что невозможно многое выучить и запомнить.Сейчас детям задают больше, чем нам в 50-е, 60-е, но дети даже не всегда знают элементарные вещи. Такое ощущение, что под дымовой завесой заботы о знаниях учеников, делается все, чтоб ученик меньше знал, да к тому же, чтоб заболел нервными болезнями от перегруза, чтоб дальше не учился.
15:19:50 18-05-2024
Целомудрие и деньги совместимо?
15:21:27 18-05-2024
Далёких от педагогики людей нужно держать подальше от детей. Случайные люди не должны иметь возможность вещать свои тезисы и скорее всего чужие лозунги
18:47:40 18-05-2024
Домашние задания какие будут по целомудрию?
20:34:15 18-05-2024
Гость (18:47:40 18-05-2024) Домашние задания какие будут по целомудрию?... Что бы бюстгальтер и труселя были одного цвета
11:34:40 19-05-2024
уважению к женщине, семейным традициям дети учатся в семье. В школе эту информацию давал предмет "обществознание". Его сократили наполовину. Ничего хорошего для общества от этого не будет. А посмотрите, сколько женщин во власти стоит, в Госдуме, в Правительстве? Мизер. Невозможно женщине пробиться во власть на федеральный уровень. В советское время женщина рулила в государстве, поэтому общество было здоровым в плане семьи.