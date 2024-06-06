"Вы эту собаку задушите". Депутаты АКЗС устроили перепалку из-за закона о "бродягах"
Пока документ, вызвавший получасовую дискуссию, приняли в первом чтении
06 июня 2024, 13:51, Анастасия Чебакова
Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 6 июня приняли законопроект, который установит в регионе новые правила обращения с бездомными животными. В том числе возможность их усыплять. Пока документ принят в первом чтении. Его обсуждение стало, пожалуй, самым дискуссионным за последнее время. И самым богатым на инициативы о том, как же региону быть с бездомными псами. Пока одни депутаты призывали коллег к морали и требовали защитить "братьев меньших", другие предлагали ввести крайние меры: стерилизовать всех и вся без разбора. Рассказываем подробнее.
В чем суть собачьего закона?
С 1 января 2025 года в регионе начнут действовать новые правила обращения с бездомными животными. В крае введут обязательную регистрацию и маркировку домашних животных (речь идет только о собаках). Для этого создадут региональный реестр, куда и будут "заносить" сведения. Регистрация питомцев будет бесплатной, маркировка – за счет владельцев (ее можно провести самостоятельно). В селах регистрацией и маркировкой займутся специальные выездные бригады, которые будут выезжать в населенный пункт по заявкам. Список желающих заранее сформирует глава поселения.
Кроме того, в регионе создадут пункты временного содержания животных без владельцев. В них собак будут проверять на наличие признаков немотивированной агрессии и опасных заболеваний. В приюте животные смогут провести 11 дней. Нежизнеспособных, проявляющих немотивированную агрессию либо причинивших вред здоровью человека, будут умерщвлять.
При этом кто должен устанавливать "статус" животного – в федеральном законе не прописано. По словам главы аграрного комитета Сергея Серова, это сможет делать как специальная комиссия, так и общественники.
Владельцев собак, свободно бегающих по улице (и впоследствии отловленных), будут штрафовать. Хозяева также должны вернуть средства, которые специалисты потратят на отлов животного.
"Люди не хотят сидеть на деревьях"
За 2021 год медицинскими учреждениями края зафиксировано 1983 случая обращения граждан, пострадавших от нападения собак, в 2022 году – 2198, в 2023-м – 2328, сообщил Серов.
"К нам в комитет поступают многочисленные обращения от граждан, организаций, школ, больниц. Они просят навести порядок с собаками. Без слез читать нельзя. Люди пишут, что они не хотят, чтобы дети в страхе убегали и прятались от собачьих стай. Хотят спокойно жить, ходить по улицам, паркам и скверам, а не сидеть на деревьях. Это счастливое детство, коллеги, когда собаки загнали детей на дерево?" – обратился к депутатам Серов.
"Будут усыплять всех подряд"
Обсуждение закона, решающего судьбу "братьев меньших", понятно, вышло очень эмоциональным. Например, депутата-коммуниста Андрея Чернобая возмутил пункт, связанный с работой мест временного содержания. Парламентарий обратил внимание, что в законе не прописано, какая судьба во временных приютах будет ждать собак с нормальным поведением.
"Это открывает возможности усыпления всех бездомных животных, которые попадут во временный приют. Да, сегодня можно принять закон, сославшись на то, что он будет дальше дорабатываться. Но уверен, что главная работа уже проведена и главная задача документа в том, чтобы любая собака, попавшая во временный центр содержания, оттуда уже не вышла", – возмутился коммунист.
И подчеркнул: бороться нужно с причинами появления бездомных собак на улицах, а не со следствиями, как сейчас.
Серов в ответ коммунисту заявил, что главная задача пунктов временного содержания – найти животным хозяев. "В крайнем случае, если не нашли и нет денег содержать, то отпускать животное".
Депутат Госдумы Анжелика Глазкова напомнила коллегам, что ранее подобный закон об умерщвлении собак приняла Бурятия (правда, там, в отличие от Алтайского края, разрешили усыплять всех невостребованных животных, попавших во временные приюты). Однако в федеральном законе, который и дал основания регионам для принятия "собачьих" мер, нет положения о возможности умерщвления животных с немотивированной агрессией. Из-за этого прокуратура Бурятии отменила действие закона, а сам документ проверяет Конституционный суд.
"Давайте тогда введем смертную казнь для людей"
Сегодня закон запрещает использовать эвтаназию в приютах, однако пункты временного размещения таким статусом не обладают, заметила социалистка Евгения Боровикова. Она увидела в этом "окно возможностей" для нарушений.
"Не будет ли в пунктах временного размещения использоваться неконтролируемое усыпление животных?" – подняла вопрос депутат.
Она также обратила внимание, что создание пунктов временного содержания потребует еще бо́льших вложений в "собачью" проблему.
Интересовало ее также и то, как будут отличать животных с мотивированной агрессией от немотивированной, и не окажутся ли в числе последних все попавшие в приюты псы.
Бороться с бродягами, по ее мнению, нужно "старой доброй" программой ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат). Парламентарий поделилась данными: за пять лет действия программы – с 2016 по 2020 год – число "бродяг" снизилось с 77 до 50%. При "честной работе региональных властей" на улице никак не может расти количество бездомных животных, отметила она, как бы намекнув на неправильную работу чиновников.
Также, с ее слов, следует ввести обязательное чипирование, налог на содержание, паспортизацию животных и уголовное наказание за самовольный выгул собак и выброс животных на улицу.
"Да, сегодня на собак тратится больше денег, чем на детей. Но также можно провести параллели с педофилами и насильниками в тюрьмах. От них угроза куда больше, чем от собак. Мы на наши налоги содержим их, они коптят небо, получают 900 граммов хлеба, у них есть спортзалы. Давайте тогда их тоже расстреливать. Отменим мораторий на смертную казнь", – как бы в шутку сказала парламентарий.
Единоросс и по совместительству директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев парировал Боровиковой:
"Если на вашу дочь нападет собака, вы эту собаку, зная ваш характер, задушите лично".
И поделился с коллегами историями: к нему обращалась женщина, которую дважды в одном и том же месте с разницей в год кусали бездомные собаки. А в его зоопарке "бродяги" подрыли окоп и загрызли домашнюю птицу.
"Волк загрыз кота в деревне, что делают? Убивают волков, зоозащитники об этом молчат. Человек убивает человека, и все кричат: надо вернуть смертную казнь и убить этого человека. Собака убила человека, и все говорят: собачку жалко. Что происходит в нашей голове, когда мы человеческую жизнь ни во что не ставим?" – обратился к коллегам-противникам народный избранник.
"Люди живут на пенсию 18 тысяч"
Не менее эмоциональной вышла речь и депутата от КПРФ Павла Митрофанова. Он уверен: одна из причин появления такого количества бродяг на улицах – низкий уровень жизни.
"Села вымирают, люди уезжают и бросают не только собак. Вы посмотрите, сколько у нас домов брошенных стоит хороших. Почему выбрасывают собак? Потому что люди пенсию получают по 18-20 тысяч. Как на нее прожить? Они сами, хуже чем собаки живут", – укорил народных избранников коммунист.
Его коллега по фракции Евгений Хорошилов предложил всем зоозащитникам взять себе по одной собаке, чипировать ее, зарегистрировать и нести ответственность "за этих собак, которые потом будут кусать наших детей". Ежегодный рост затрат на проблему с бездомными животными он считает "слюнтяйством".
А депутат от ЛДПР Людмила Цивилева и вовсе предложила поголовно стерилизовать всех кошек и собак во всех населенных пунктах. Такая участь, по ее мнению, должна ждать псов, которые "не относятся к подтвержденной племенной категории". А если хозяин откажется от стерилизации, животное нужно изъять в приют и прооперировать насильно.
И выдвинула еще одно не менее своеобразное предложение: создать реестр недобросовестных хозяев, которые в дальнейшем не смогут приобретать животных.
Документ поддержали 50 депутатов из 61 присутствующих. Против выступили семеро, воздержался один, не голосовали двое. На том и разошлись, сойдясь во мнении, что нужно тщательнее продумать закон, чтобы на практике он хорошо работал. Свои поправки депутаты будут вносить до второго, окончательного чтения.
13:59:59 06-06-2024
Это точно.Посмотрел бы я как они жалели собачку которая сына или дочь загрызла.Наверное взяли бы ее себе из жалости.Всех бездомных усыплять раз нет мест в приютах.Их быть не должно.
14:00:01 06-06-2024
Коммунист должен в первую очередь думать о людях, а не о правах собак. Или он такой себе коммунист, ряженый?
14:15:26 06-06-2024
Где можно увидеть поименный список голосовавших? Амик опубликуйте какие партии как голосовали.
16:36:37 06-06-2024
Гость (14:15:26 06-06-2024) Где можно увидеть поименный список голосовавших? Амик опубли... Живодеры можете не плюсовать. Меня интересуют именно те депутаты, кто " за" этот закон. И партии.
17:29:17 06-06-2024
Гость (16:36:37 06-06-2024) Живодеры можете не плюсовать. Меня интересуют именно те депу... Будешь стерилизовать? :)
17:40:41 06-06-2024
Гость (17:29:17 06-06-2024) Будешь стерилизовать? :)... Тебя?
14:16:42 06-06-2024
"Да, сегодня на собак тратится больше денег, чем на детей. Но также можно провести параллели с педофилами и насильниками в тюрьмах. От них угроза куда больше, чем от собак. Мы на наши налоги содержим их, они коптят небо, получают 900 грамм хлеба, у них есть спортзалы. Давайте тогда их тоже расстреливать. Отменим мораторий на смертную казнь", - как бы в шутку сказала парламентарий.-Боровикова шпарит по старой доброй методичке зообольных,видимо на митинге их раздавали. неумное,штампованное высказывание
14:26:31 06-06-2024
Сколько вранья теперь будет, что собака покусала. А собаки не смогут свидетельствовать против себя самого или за себя.
15:24:10 06-06-2024
Гость (14:26:31 06-06-2024) Сколько вранья теперь будет, что собака покусала. А собаки н... вы здоровы? есть камеры,свидетели,мед.экспертиза.
17:02:52 06-06-2024
Гость (15:24:10 06-06-2024) вы здоровы? есть камеры,свидетели,мед.экспертиза.... Ага, может еще и адвоката за счет государства собаке выделят.
14:51:47 06-06-2024
Собака конечно друг человека, но ставить ее жизнь, выше жизни человека по крайней мере безнравственно.
16:07:16 06-06-2024
Гость (14:51:47 06-06-2024) Собака конечно друг человека, но ставить ее жизнь, выше жиз... Это вообще не про любовь к собакам, это про ненависть к людям. И еще про выгоду, которую некоторые политики желают извлечь всячески привлекая внимание не вполне адекватных но очень громких активистов.
15:00:02 06-06-2024
Ну чипируют этих собак, стерилизуют, отпустят, а дальше кто их кормить будет, от голода начнут на людей бросаться опять...Бегают по улицам города как беспризорные, страшно по вечерам выходить.
16:09:48 06-06-2024
Такие умные сидят, судьбы собачьи вершат. Пусть каждый себе то возьмёт по собачке и по кошечке домой, и даст им счастливо жить, в тепле, да в сытости. А то у самих поди породистые живут, не дворняги. Лучше бы закон о дачниках приняли, которые заводят кошек и собак на лето, а потом их там бросают. Вот кого надо переписывать и спрашивать куда у них животное делось осенью. 😡😡😡
19:16:21 06-06-2024
Оксана (16:09:48 06-06-2024) Такие умные сидят, судьбы собачьи вершат. Пусть каждый себе ... У многих из нас есть не по одной а по несколько собак и кошек. У меня например трое живут в доме
16:10:56 06-06-2024
Для тех, кому страшно ходить по вечера - открою маленький секрет: давно существуют и продаются на всех маркетплейсах по цене от 500 до 1000 рублей (в зависимости от модели) устройство под названием "Отпугиватель собак". Существуют, и прекрасно работают. В некоторых даже фонарик встроен, что для барнаульских вечеров очень полезная штука. Не благодарите.
16:15:53 06-06-2024
Ну Писарев, конечно, приоткрыл личико...
16:54:19 06-06-2024
Гость (16:15:53 06-06-2024) Ну Писарев, конечно, приоткрыл личико... ... Писареву респект!
20:04:37 06-06-2024
Гость (16:15:53 06-06-2024) Ну Писарев, конечно, приоткрыл личико... ... А я его и не скрывал в отличии от вас. Всегда пишу кто я а не гость. Это первое. Второе. Моя позиция была и будет неизменной. Если собака загрызет члена моей семьи, как вожак я буду защищать свою семью. И это не обсуждается. Но хочу вам сказать, что в моем доме всю жизнь живут брошенные животные. Сейчас у меня дома две кошки и собака. И я их люблю. И тоже буду их защищать так как они члены моей семьи.
22:28:40 06-06-2024
С. Писарев (20:04:37 06-06-2024) А я его и не скрывал в отличии от вас. Всегда пишу кто я а н...
Вот такая она ваша любовь к животным? Своих люблю- других убью. Да, это что угодно только не то, что вы пытаетесь сказать. Любовь она или есть или ее нет. Как и доброта. Человек, который хочет установить памятник СОБАКЕ выступает за убийство этих же самых собак! Та собачка, которая жизнь спасла тоже бездомной была, кстати. Ну как то в голове не укладывается. Двуличием это называется
09:48:56 07-06-2024
Гость (22:28:40 06-06-2024) Вот такая она ваша любовь к животным? Своих люблю- други... Да, что Вы несете?!? Просто любить из далека и ничего не делать - это инфантильность и скупость ума! Любите возьмите себе, откройте приют, займитесь сбором средств. Или откройте зоопарк и содержите весь этот перечень животных в сытости и относительном счастье. А вот это Ваше нытье, прям бесит!!! Давайте их всех просто любить, пусть они болеют, страдают и умирают на улице, а я им косточку вынесу, продлю мучение, а домой, ну фу конечно. ЛИЦЕМЕРЫ!!!
12:11:38 07-06-2024
С. Писарев (20:04:37 06-06-2024) А я его и не скрывал в отличии от вас. Всегда пишу кто я а н... Фу, я была о вас лучшего мнения..
16:25:24 06-06-2024
Фамилии депутатов, которые ставят жизнь собак выше жизни и благополучия людей должны стать достоянием общественности, чтобы люди знали за кого ни в коем случае нельзя голосовать, а вообще давно пора ввести графу "голосую против", потому как таким деятелям не место среди депутатов разных уровней.
16:30:41 06-06-2024
отпустят, а дальше кто их кормить будет, ----- вы серьезно? да их все нормальные люди подкармливают, студенты, школьники - вашими булками) уличные собаки вобще умные - они около магазинов стоят, иной раз, купишь им ливерную колбасу - уже не едят) больше всего меня поражают выходцы из совка - ну не вам ли в школе вдалбливали, что это братья наши меньшие! Впечатление такое, что многие люди уже и не люди вовсе...
16:51:34 06-06-2024
Гость (16:30:41 06-06-2024) Впечатление такое, что многие люди уже и не люди вовсе...
Это вы о себе?
20:02:27 06-06-2024
Гость (16:51:34 06-06-2024) ... о вас
09:25:59 07-06-2024
Гость (16:30:41 06-06-2024) отпустят, а дальше кто их кормить будет, ----- вы серьезно? ... колбасу не едят-боятся ,что отравят.бродячие собаки умные и недоверчивые,жизнь научила людям не доверять. а что касается отлова,легко поймать домашнюю собаку,что и делают живодеры,дикую не поймаешь.
16:58:16 06-06-2024
Спасибо депутатом, кто не поддержал закон. Вы не побоялись быть непопулярными и не подд6ались на истерию некоторой части жителей АК. Люди в 21 веке, а в головах только одна мысль- убить, уничтожить! Ведь по другому решать проблемы это более трудно.
18:13:15 06-06-2024
Гость (16:58:16 06-06-2024) Спасибо депутатом, кто не поддержал закон. Вы не побоялись б... Позор депутатам, не поддержавшим закон. Этим человеканенавистникам не место в парламенте!
19:12:19 06-06-2024
В Заринске кожевенный завод есть можно кожи выделывать
21:19:30 06-06-2024
депутатов-живодеров гнать из власти! поганой метлой. Нам не нужны убийцы у руля!
08:59:18 07-06-2024
Гость (21:19:30 06-06-2024) депутатов-живодеров гнать из власти! поганой метлой. Нам не ... Как бы то ни было, а убийцы в депутатах не нужны. Сельский, поселковый Алтай встанет на дыбы, если этот закон примут. И путь те кто его подпишет, учтут - мы их отзовем, районами отзовем. И поименные списки: кто и как голововал! Для селян собака - член семьи. Поприте на село!!!!
09:15:27 07-06-2024
Андрей (08:59:18 07-06-2024) Как бы то ни было, а убийцы в депутатах не нужны. Для селян собака - член семьи.,... Вот село-то как раз и выкидывает собачьих членов семьи на улицы, где эти члены семьи дичают, образуют разбойничьи банды, нападают на людей, не говоря уж о многочисленных жертвах домашней птицы, уничтожают сельскохозяйственных животных.
09:15:35 07-06-2024
Андрей (08:59:18 07-06-2024) Как бы то ни было, а убийцы в депутатах не нужны. Сельский,... Кито минусует - тот враг Алтаю.
09:58:03 07-06-2024
Андрей (09:15:35 07-06-2024) Кито минусует - тот враг Алтаю.... Андрюха, приезжай в Барнаул, забирай с улицы 5-10(можно больше) новых собачьих членов семьи и увози в село, тогда благодарные барнаульцы будут считать, что ты друг Алтаю. Иначе – пустобрёх!
08:18:20 07-06-2024
короче,посидели,потрещали,на том и разошлись,а псины как стаями бегали,так и будут бегать!!! на заметку-бродячих псов будет ровно столько,сколько сможет прокормиться
09:14:26 07-06-2024
гость (08:18:20 07-06-2024) короче,посидели,потрещали,на том и разошлись,а псины как ста... А ты выезжай почаще в села и поселки, там собачки по своим делам семенят и никто на них внимания не обращает. И ты не обращай, а то от вас запах детской неожиданности исходит. Вот и интересуются этим запахом четвероногие. А ты это за нападение принимаешь. А они всего лишь интересуются откуда такой пугливый двуногий взялся.
09:39:37 07-06-2024
Ликвидировать бродячих собак нельзя. Собаки кончатся, и кто будет получать сотни миллионов? Пусть бегают. С домашними проще бороться, они же дома сидят. И депутаты при деле. Возникло ощущение , что работают? Вспотели наверное.
09:52:11 07-06-2024
Когда собака покусает вашего ребенка,тогда по другому рассуждают.Собак стали держать больше,а культуры за ними смотреть нет,засерают все дорожки,это ведь не у них домв,а вы любуйтесь.
10:52:27 07-06-2024
А я бы и для недочеловеков смертную казнь вернул не говоря о бездомных собаках, всех усыпить.
11:02:59 07-06-2024
Андрей (08:59:18 07-06-2024) Как бы то ни было, а убийцы в депутатах не нужны. Сельский,... В сёлах, тем более маленьких посёлках нет бесхозных собак. Если собака бегает, все знают чья это собака. Все друг друга знают .А бегает обычно мелочь. Да, село умирает, но не с такой скоростью( богу только слава) чтобы собаки оставались беспризорные. в городе бегают стаи диких собак. Это именно дикие собаки. Только ликвидация. Или изоляция навсегда.