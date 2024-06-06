"Вы эту собаку задушите". Депутаты АКЗС устроили перепалку из-за закона о "бродягах"

Пока документ, вызвавший получасовую дискуссию, приняли в первом чтении

06 июня 2024, 13:51, Анастасия Чебакова

Депутаты АКЗС. Фото: Алина Богомолова

Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 6 июня приняли законопроект, который установит в регионе новые правила обращения с бездомными животными. В том числе возможность их усыплять. Пока документ принят в первом чтении. Его обсуждение стало, пожалуй, самым дискуссионным за последнее время. И самым богатым на инициативы о том, как же региону быть с бездомными псами. Пока одни депутаты призывали коллег к морали и требовали защитить "братьев меньших", другие предлагали ввести крайние меры: стерилизовать всех и вся без разбора. Рассказываем подробнее.

В чем суть собачьего закона?

С 1 января 2025 года в регионе начнут действовать новые правила обращения с бездомными животными. В крае введут обязательную регистрацию и маркировку домашних животных (речь идет только о собаках). Для этого создадут региональный реестр, куда и будут "заносить" сведения. Регистрация питомцев будет бесплатной, маркировка – за счет владельцев (ее можно провести самостоятельно). В селах регистрацией и маркировкой займутся специальные выездные бригады, которые будут выезжать в населенный пункт по заявкам. Список желающих заранее сформирует глава поселения.

Кроме того, в регионе создадут пункты временного содержания животных без владельцев. В них собак будут проверять на наличие признаков немотивированной агрессии и опасных заболеваний. В приюте животные смогут провести 11 дней. Нежизнеспособных, проявляющих немотивированную агрессию либо причинивших вред здоровью человека, будут умерщвлять.

При этом кто должен устанавливать "статус" животного – в федеральном законе не прописано. По словам главы аграрного комитета Сергея Серова, это сможет делать как специальная комиссия, так и общественники.

Владельцев собак, свободно бегающих по улице (и впоследствии отловленных), будут штрафовать. Хозяева также должны вернуть средства, которые специалисты потратят на отлов животного.

"Люди не хотят сидеть на деревьях"

За 2021 год медицинскими учреждениями края зафиксировано 1983 случая обращения граждан, пострадавших от нападения собак, в 2022 году – 2198, в 2023-м – 2328, сообщил Серов.

"К нам в комитет поступают многочисленные обращения от граждан, организаций, школ, больниц. Они просят навести порядок с собаками. Без слез читать нельзя. Люди пишут, что они не хотят, чтобы дети в страхе убегали и прятались от собачьих стай. Хотят спокойно жить, ходить по улицам, паркам и скверам, а не сидеть на деревьях. Это счастливое детство, коллеги, когда собаки загнали детей на дерево?" – обратился к депутатам Серов.

"Будут усыплять всех подряд"

Обсуждение закона, решающего судьбу "братьев меньших", понятно, вышло очень эмоциональным. Например, депутата-коммуниста Андрея Чернобая возмутил пункт, связанный с работой мест временного содержания. Парламентарий обратил внимание, что в законе не прописано, какая судьба во временных приютах будет ждать собак с нормальным поведением.

"Это открывает возможности усыпления всех бездомных животных, которые попадут во временный приют. Да, сегодня можно принять закон, сославшись на то, что он будет дальше дорабатываться. Но уверен, что главная работа уже проведена и главная задача документа в том, чтобы любая собака, попавшая во временный центр содержания, оттуда уже не вышла", – возмутился коммунист.

И подчеркнул: бороться нужно с причинами появления бездомных собак на улицах, а не со следствиями, как сейчас.

Серов в ответ коммунисту заявил, что главная задача пунктов временного содержания – найти животным хозяев. "В крайнем случае, если не нашли и нет денег содержать, то отпускать животное".

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова напомнила коллегам, что ранее подобный закон об умерщвлении собак приняла Бурятия (правда, там, в отличие от Алтайского края, разрешили усыплять всех невостребованных животных, попавших во временные приюты). Однако в федеральном законе, который и дал основания регионам для принятия "собачьих" мер, нет положения о возможности умерщвления животных с немотивированной агрессией. Из-за этого прокуратура Бурятии отменила действие закона, а сам документ проверяет Конституционный суд.

"Давайте тогда введем смертную казнь для людей"

Сегодня закон запрещает использовать эвтаназию в приютах, однако пункты временного размещения таким статусом не обладают, заметила социалистка Евгения Боровикова. Она увидела в этом "окно возможностей" для нарушений.

"Не будет ли в пунктах временного размещения использоваться неконтролируемое усыпление животных?" – подняла вопрос депутат.

Она также обратила внимание, что создание пунктов временного содержания потребует еще бо́льших вложений в "собачью" проблему.

Интересовало ее также и то, как будут отличать животных с мотивированной агрессией от немотивированной, и не окажутся ли в числе последних все попавшие в приюты псы.

Бороться с бродягами, по ее мнению, нужно "старой доброй" программой ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат). Парламентарий поделилась данными: за пять лет действия программы – с 2016 по 2020 год – число "бродяг" снизилось с 77 до 50%. При "честной работе региональных властей" на улице никак не может расти количество бездомных животных, отметила она, как бы намекнув на неправильную работу чиновников.

Также, с ее слов, следует ввести обязательное чипирование, налог на содержание, паспортизацию животных и уголовное наказание за самовольный выгул собак и выброс животных на улицу.

"Да, сегодня на собак тратится больше денег, чем на детей. Но также можно провести параллели с педофилами и насильниками в тюрьмах. От них угроза куда больше, чем от собак. Мы на наши налоги содержим их, они коптят небо, получают 900 граммов хлеба, у них есть спортзалы. Давайте тогда их тоже расстреливать. Отменим мораторий на смертную казнь", – как бы в шутку сказала парламентарий.

Единоросс и по совместительству директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев парировал Боровиковой:

"Если на вашу дочь нападет собака, вы эту собаку, зная ваш характер, задушите лично".

И поделился с коллегами историями: к нему обращалась женщина, которую дважды в одном и том же месте с разницей в год кусали бездомные собаки. А в его зоопарке "бродяги" подрыли окоп и загрызли домашнюю птицу.

"Волк загрыз кота в деревне, что делают? Убивают волков, зоозащитники об этом молчат. Человек убивает человека, и все кричат: надо вернуть смертную казнь и убить этого человека. Собака убила человека, и все говорят: собачку жалко. Что происходит в нашей голове, когда мы человеческую жизнь ни во что не ставим?" – обратился к коллегам-противникам народный избранник.

"Люди живут на пенсию 18 тысяч"

Не менее эмоциональной вышла речь и депутата от КПРФ Павла Митрофанова. Он уверен: одна из причин появления такого количества бродяг на улицах – низкий уровень жизни.

"Села вымирают, люди уезжают и бросают не только собак. Вы посмотрите, сколько у нас домов брошенных стоит хороших. Почему выбрасывают собак? Потому что люди пенсию получают по 18-20 тысяч. Как на нее прожить? Они сами, хуже чем собаки живут", – укорил народных избранников коммунист.

Его коллега по фракции Евгений Хорошилов предложил всем зоозащитникам взять себе по одной собаке, чипировать ее, зарегистрировать и нести ответственность "за этих собак, которые потом будут кусать наших детей". Ежегодный рост затрат на проблему с бездомными животными он считает "слюнтяйством".

А депутат от ЛДПР Людмила Цивилева и вовсе предложила поголовно стерилизовать всех кошек и собак во всех населенных пунктах. Такая участь, по ее мнению, должна ждать псов, которые "не относятся к подтвержденной племенной категории". А если хозяин откажется от стерилизации, животное нужно изъять в приют и прооперировать насильно.

И выдвинула еще одно не менее своеобразное предложение: создать реестр недобросовестных хозяев, которые в дальнейшем не смогут приобретать животных.

Документ поддержали 50 депутатов из 61 присутствующих. Против выступили семеро, воздержался один, не голосовали двое. На том и разошлись, сойдясь во мнении, что нужно тщательнее продумать закон, чтобы на практике он хорошо работал. Свои поправки депутаты будут вносить до второго, окончательного чтения.