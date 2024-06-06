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"Вы эту собаку задушите". Депутаты АКЗС устроили перепалку из-за закона о "бродягах"

Пока документ, вызвавший получасовую дискуссию, приняли в первом чтении

06 июня 2024, 13:51, Анастасия Чебакова

Депутаты АКЗС. Фото: Алина Богомолова
Депутаты АКЗС. Фото: Алина Богомолова

Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 6 июня приняли законопроект, который установит в регионе новые правила обращения с бездомными животными. В том числе возможность их усыплять. Пока документ принят в первом чтении. Его обсуждение стало, пожалуй, самым дискуссионным за последнее время. И самым богатым на инициативы о том, как же региону быть с бездомными псами. Пока одни депутаты призывали коллег к морали и требовали защитить "братьев меньших", другие предлагали ввести крайние меры: стерилизовать всех и вся без разбора. Рассказываем подробнее.

В чем суть собачьего закона?

С 1 января 2025 года в регионе начнут действовать новые правила обращения с бездомными животными. В крае введут обязательную регистрацию и маркировку домашних животных (речь идет только о собаках). Для этого создадут региональный реестр, куда и будут "заносить" сведения. Регистрация питомцев будет бесплатной, маркировка – за счет владельцев (ее можно провести самостоятельно). В селах регистрацией и маркировкой займутся специальные выездные бригады, которые будут выезжать в населенный пункт по заявкам. Список желающих заранее сформирует глава поселения.  

Кроме того, в регионе создадут пункты временного содержания животных без владельцев. В них собак будут проверять на наличие признаков немотивированной агрессии и опасных заболеваний. В приюте животные смогут провести 11 дней. Нежизнеспособных, проявляющих немотивированную агрессию либо причинивших вред здоровью человека, будут умерщвлять.

При этом кто должен устанавливать "статус" животного – в федеральном законе не прописано. По словам главы аграрного комитета Сергея Серова, это сможет делать как специальная комиссия, так и общественники.

Владельцев собак, свободно бегающих по улице (и впоследствии отловленных), будут штрафовать. Хозяева также должны вернуть средства, которые специалисты потратят на отлов животного.

"Люди не хотят сидеть на деревьях"

За 2021 год медицинскими учреждениями края зафиксировано 1983 случая обращения граждан, пострадавших от нападения собак, в 2022 году – 2198, в 2023-м – 2328, сообщил Серов.

"К нам в комитет поступают многочисленные обращения от граждан, организаций, школ, больниц. Они просят навести порядок с собаками. Без слез читать нельзя. Люди пишут, что они не хотят, чтобы дети в страхе убегали и прятались от собачьих стай. Хотят спокойно жить, ходить по улицам, паркам и скверам, а не сидеть на деревьях. Это счастливое детство, коллеги, когда собаки загнали детей на дерево?" – обратился к депутатам Серов.

"Будут усыплять всех подряд"

Обсуждение закона, решающего судьбу "братьев меньших", понятно, вышло очень эмоциональным. Например, депутата-коммуниста Андрея Чернобая возмутил пункт, связанный с работой мест временного содержания. Парламентарий обратил внимание, что в законе не прописано, какая судьба во временных приютах будет ждать собак с нормальным поведением.

"Это открывает возможности усыпления всех бездомных животных, которые попадут во временный приют. Да, сегодня можно принять закон, сославшись на то, что он будет дальше дорабатываться. Но уверен, что главная работа уже проведена и главная задача документа в том, чтобы любая собака, попавшая во временный центр содержания, оттуда уже не вышла", – возмутился коммунист.

И подчеркнул: бороться нужно с причинами появления бездомных собак на улицах, а не со следствиями, как сейчас.

Серов в ответ коммунисту заявил, что главная задача пунктов временного содержания – найти животным хозяев. "В крайнем случае, если не нашли и нет денег содержать, то отпускать животное".

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова напомнила коллегам, что ранее подобный закон об умерщвлении собак приняла Бурятия (правда, там, в отличие от Алтайского края, разрешили усыплять всех невостребованных животных, попавших во временные приюты). Однако в федеральном законе, который и дал основания регионам для принятия "собачьих" мер, нет положения о возможности умерщвления животных с немотивированной агрессией. Из-за этого прокуратура Бурятии отменила действие закона, а сам документ проверяет Конституционный суд.

"Давайте тогда введем смертную казнь для людей"

Сегодня закон запрещает использовать эвтаназию в приютах, однако пункты временного размещения таким статусом не обладают, заметила социалистка Евгения Боровикова. Она увидела в этом "окно возможностей" для нарушений.

"Не будет ли в пунктах временного размещения использоваться неконтролируемое усыпление животных?" – подняла вопрос депутат.

Она также обратила внимание, что создание пунктов временного содержания потребует еще бо́льших вложений в "собачью" проблему.

Интересовало ее также и то, как будут отличать животных с мотивированной агрессией от немотивированной, и не окажутся ли в числе последних все попавшие в приюты псы.

Бороться с бродягами, по ее мнению, нужно "старой доброй" программой ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат). Парламентарий поделилась данными: за пять лет действия программы – с 2016 по 2020 год – число "бродяг" снизилось с 77 до 50%. При "честной работе региональных властей" на улице никак не может расти количество бездомных животных, отметила она, как бы намекнув на неправильную работу чиновников.

Также, с ее слов, следует ввести обязательное чипирование, налог на содержание, паспортизацию животных и уголовное наказание за самовольный выгул собак и выброс животных на улицу.

"Да, сегодня на собак тратится больше денег, чем на детей. Но также можно провести параллели с педофилами и насильниками в тюрьмах. От них угроза куда больше, чем от собак. Мы на наши налоги содержим их, они коптят небо, получают 900 граммов хлеба, у них есть спортзалы. Давайте тогда их тоже расстреливать. Отменим мораторий на смертную казнь", – как бы в шутку сказала парламентарий.

Единоросс и по совместительству директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев парировал Боровиковой:

"Если на вашу дочь нападет собака, вы эту собаку, зная ваш характер, задушите лично".

И поделился с коллегами историями: к нему обращалась женщина, которую дважды в одном и том же месте с разницей в год кусали бездомные собаки. А в его зоопарке "бродяги" подрыли окоп и загрызли домашнюю птицу.

"Волк загрыз кота в деревне, что делают? Убивают волков, зоозащитники об этом молчат. Человек убивает человека, и все кричат: надо вернуть смертную казнь и убить этого человека. Собака убила человека, и все говорят: собачку жалко. Что происходит в нашей голове, когда мы человеческую жизнь ни во что не ставим?" – обратился к коллегам-противникам народный избранник.

"Люди живут на пенсию 18 тысяч"

Не менее эмоциональной вышла речь и депутата от КПРФ Павла Митрофанова. Он уверен: одна из причин появления такого количества бродяг на улицах – низкий уровень жизни.

"Села вымирают, люди уезжают и бросают не только собак. Вы посмотрите, сколько у нас домов брошенных стоит хороших. Почему выбрасывают собак? Потому что люди пенсию получают по 18-20 тысяч. Как на нее прожить? Они сами, хуже чем собаки живут", – укорил народных избранников коммунист.

Его коллега по фракции Евгений Хорошилов предложил всем зоозащитникам взять себе по одной собаке, чипировать ее, зарегистрировать и нести ответственность "за этих собак, которые потом будут кусать наших детей". Ежегодный рост затрат на проблему с бездомными животными он считает "слюнтяйством".

А депутат от ЛДПР Людмила Цивилева и вовсе предложила поголовно стерилизовать всех кошек и собак во всех населенных пунктах. Такая участь, по ее мнению, должна ждать псов, которые "не относятся к подтвержденной племенной категории". А если хозяин откажется от стерилизации, животное нужно изъять в приют и прооперировать насильно.

И выдвинула еще одно не менее своеобразное предложение: создать реестр недобросовестных хозяев, которые в дальнейшем не смогут приобретать животных.

Документ поддержали 50 депутатов из 61 присутствующих. Против выступили семеро, воздержался один, не голосовали двое. На том и разошлись, сойдясь во мнении, что нужно тщательнее продумать закон, чтобы на практике он хорошо работал. Свои поправки депутаты будут вносить до второго, окончательного чтения.

Очень злая собака / Фото: pxhere.com

Закон, решающий проблему нападения собак, поддержали алтайские муниципалитеты

Планируется, что предложенные в документе меры начнут действовать с 2025 года
НОВОСТИОбщество

Алтайский край акзс Собаки законы

Комментарии 41

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Эрг Ноор

13:59:59 06-06-2024

Это точно.Посмотрел бы я как они жалели собачку которая сына или дочь загрызла.Наверное взяли бы ее себе из жалости.Всех бездомных усыплять раз нет мест в приютах.Их быть не должно.

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Гость

14:00:01 06-06-2024

Коммунист должен в первую очередь думать о людях, а не о правах собак. Или он такой себе коммунист, ряженый?

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Гость

14:15:26 06-06-2024

Где можно увидеть поименный список голосовавших? Амик опубликуйте какие партии как голосовали.

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Гость

16:36:37 06-06-2024

Гость (14:15:26 06-06-2024) Где можно увидеть поименный список голосовавших? Амик опубли... Живодеры можете не плюсовать. Меня интересуют именно те депутаты, кто " за" этот закон. И партии.

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Гость

17:29:17 06-06-2024

Гость (16:36:37 06-06-2024) Живодеры можете не плюсовать. Меня интересуют именно те депу... Будешь стерилизовать? :)

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Гость

17:40:41 06-06-2024

Гость (17:29:17 06-06-2024) Будешь стерилизовать? :)... Тебя?

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Гость

14:16:42 06-06-2024

"Да, сегодня на собак тратится больше денег, чем на детей. Но также можно провести параллели с педофилами и насильниками в тюрьмах. От них угроза куда больше, чем от собак. Мы на наши налоги содержим их, они коптят небо, получают 900 грамм хлеба, у них есть спортзалы. Давайте тогда их тоже расстреливать. Отменим мораторий на смертную казнь", - как бы в шутку сказала парламентарий.-Боровикова шпарит по старой доброй методичке зообольных,видимо на митинге их раздавали. неумное,штампованное высказывание

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Гость

14:26:31 06-06-2024

Сколько вранья теперь будет, что собака покусала. А собаки не смогут свидетельствовать против себя самого или за себя.

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Гость

15:24:10 06-06-2024

Гость (14:26:31 06-06-2024) Сколько вранья теперь будет, что собака покусала. А собаки н... вы здоровы? есть камеры,свидетели,мед.экспертиза.

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Алекс

17:02:52 06-06-2024

Гость (15:24:10 06-06-2024) вы здоровы? есть камеры,свидетели,мед.экспертиза.... Ага, может еще и адвоката за счет государства собаке выделят.

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Гость

14:51:47 06-06-2024

Собака конечно друг человека, но ставить ее жизнь, выше жизни человека по крайней мере безнравственно.

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Гость

16:07:16 06-06-2024

Гость (14:51:47 06-06-2024) Собака конечно друг человека, но ставить ее жизнь, выше жиз... Это вообще не про любовь к собакам, это про ненависть к людям. И еще про выгоду, которую некоторые политики желают извлечь всячески привлекая внимание не вполне адекватных но очень громких активистов.

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Гость

15:00:02 06-06-2024

Ну чипируют этих собак, стерилизуют, отпустят, а дальше кто их кормить будет, от голода начнут на людей бросаться опять...Бегают по улицам города как беспризорные, страшно по вечерам выходить.

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Оксана

16:09:48 06-06-2024

Такие умные сидят, судьбы собачьи вершат. Пусть каждый себе то возьмёт по собачке и по кошечке домой, и даст им счастливо жить, в тепле, да в сытости. А то у самих поди породистые живут, не дворняги. Лучше бы закон о дачниках приняли, которые заводят кошек и собак на лето, а потом их там бросают. Вот кого надо переписывать и спрашивать куда у них животное делось осенью. 😡😡😡

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Депутат

19:16:21 06-06-2024

Оксана (16:09:48 06-06-2024) Такие умные сидят, судьбы собачьи вершат. Пусть каждый себе ... У многих из нас есть не по одной а по несколько собак и кошек. У меня например трое живут в доме

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Денис

16:10:56 06-06-2024

Для тех, кому страшно ходить по вечера - открою маленький секрет: давно существуют и продаются на всех маркетплейсах по цене от 500 до 1000 рублей (в зависимости от модели) устройство под названием "Отпугиватель собак". Существуют, и прекрасно работают. В некоторых даже фонарик встроен, что для барнаульских вечеров очень полезная штука. Не благодарите.

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Гость

16:15:53 06-06-2024

Ну Писарев, конечно, приоткрыл личико...

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Гость

16:54:19 06-06-2024

Гость (16:15:53 06-06-2024) Ну Писарев, конечно, приоткрыл личико... ... Писареву респект!

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С. Писарев

20:04:37 06-06-2024

Гость (16:15:53 06-06-2024) Ну Писарев, конечно, приоткрыл личико... ... А я его и не скрывал в отличии от вас. Всегда пишу кто я а не гость. Это первое. Второе. Моя позиция была и будет неизменной. Если собака загрызет члена моей семьи, как вожак я буду защищать свою семью. И это не обсуждается. Но хочу вам сказать, что в моем доме всю жизнь живут брошенные животные. Сейчас у меня дома две кошки и собака. И я их люблю. И тоже буду их защищать так как они члены моей семьи.

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Гость

22:28:40 06-06-2024

С. Писарев (20:04:37 06-06-2024) А я его и не скрывал в отличии от вас. Всегда пишу кто я а н...
Вот такая она ваша любовь к животным? Своих люблю- других убью. Да, это что угодно только не то, что вы пытаетесь сказать. Любовь она или есть или ее нет. Как и доброта. Человек, который хочет установить памятник СОБАКЕ выступает за убийство этих же самых собак! Та собачка, которая жизнь спасла тоже бездомной была, кстати. Ну как то в голове не укладывается. Двуличием это называется

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Анна

09:48:56 07-06-2024

Гость (22:28:40 06-06-2024) Вот такая она ваша любовь к животным? Своих люблю- други... Да, что Вы несете?!? Просто любить из далека и ничего не делать - это инфантильность и скупость ума! Любите возьмите себе, откройте приют, займитесь сбором средств. Или откройте зоопарк и содержите весь этот перечень животных в сытости и относительном счастье. А вот это Ваше нытье, прям бесит!!! Давайте их всех просто любить, пусть они болеют, страдают и умирают на улице, а я им косточку вынесу, продлю мучение, а домой, ну фу конечно. ЛИЦЕМЕРЫ!!!

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Гость

12:11:38 07-06-2024

С. Писарев (20:04:37 06-06-2024) А я его и не скрывал в отличии от вас. Всегда пишу кто я а н... Фу, я была о вас лучшего мнения..

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Мнение

16:25:24 06-06-2024

Фамилии депутатов, которые ставят жизнь собак выше жизни и благополучия людей должны стать достоянием общественности, чтобы люди знали за кого ни в коем случае нельзя голосовать, а вообще давно пора ввести графу "голосую против", потому как таким деятелям не место среди депутатов разных уровней.

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Гость

16:30:41 06-06-2024

отпустят, а дальше кто их кормить будет, ----- вы серьезно? да их все нормальные люди подкармливают, студенты, школьники - вашими булками) уличные собаки вобще умные - они около магазинов стоят, иной раз, купишь им ливерную колбасу - уже не едят) больше всего меня поражают выходцы из совка - ну не вам ли в школе вдалбливали, что это братья наши меньшие! Впечатление такое, что многие люди уже и не люди вовсе...

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Гость

16:51:34 06-06-2024

Гость (16:30:41 06-06-2024) Впечатление такое, что многие люди уже и не люди вовсе...

Это вы о себе?

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александр

20:02:27 06-06-2024

Гость (16:51:34 06-06-2024) ... о вас

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Гость

09:25:59 07-06-2024

Гость (16:30:41 06-06-2024) отпустят, а дальше кто их кормить будет, ----- вы серьезно? ... колбасу не едят-боятся ,что отравят.бродячие собаки умные и недоверчивые,жизнь научила людям не доверять. а что касается отлова,легко поймать домашнюю собаку,что и делают живодеры,дикую не поймаешь.

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Гость

16:58:16 06-06-2024

Спасибо депутатом, кто не поддержал закон. Вы не побоялись быть непопулярными и не подд6ались на истерию некоторой части жителей АК. Люди в 21 веке, а в головах только одна мысль- убить, уничтожить! Ведь по другому решать проблемы это более трудно.



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Гость

18:13:15 06-06-2024

Гость (16:58:16 06-06-2024) Спасибо депутатом, кто не поддержал закон. Вы не побоялись б... Позор депутатам, не поддержавшим закон. Этим человеканенавистникам не место в парламенте!

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Гена

19:12:19 06-06-2024

В Заринске кожевенный завод есть можно кожи выделывать

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Гость

21:19:30 06-06-2024

депутатов-живодеров гнать из власти! поганой метлой. Нам не нужны убийцы у руля!

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Андрей

08:59:18 07-06-2024

Гость (21:19:30 06-06-2024) депутатов-живодеров гнать из власти! поганой метлой. Нам не ... Как бы то ни было, а убийцы в депутатах не нужны. Сельский, поселковый Алтай встанет на дыбы, если этот закон примут. И путь те кто его подпишет, учтут - мы их отзовем, районами отзовем. И поименные списки: кто и как голововал! Для селян собака - член семьи. Поприте на село!!!!

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Гость

09:15:27 07-06-2024

Андрей (08:59:18 07-06-2024) Как бы то ни было, а убийцы в депутатах не нужны. Для селян собака - член семьи.,... Вот село-то как раз и выкидывает собачьих членов семьи на улицы, где эти члены семьи дичают, образуют разбойничьи банды, нападают на людей, не говоря уж о многочисленных жертвах домашней птицы, уничтожают сельскохозяйственных животных.

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Андрей

09:15:35 07-06-2024

Андрей (08:59:18 07-06-2024) Как бы то ни было, а убийцы в депутатах не нужны. Сельский,... Кито минусует - тот враг Алтаю.

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Гость

09:58:03 07-06-2024

Андрей (09:15:35 07-06-2024) Кито минусует - тот враг Алтаю.... Андрюха, приезжай в Барнаул, забирай с улицы 5-10(можно больше) новых собачьих членов семьи и увози в село, тогда благодарные барнаульцы будут считать, что ты друг Алтаю. Иначе – пустобрёх!

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гость

08:18:20 07-06-2024

короче,посидели,потрещали,на том и разошлись,а псины как стаями бегали,так и будут бегать!!! на заметку-бродячих псов будет ровно столько,сколько сможет прокормиться

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Андрей

09:14:26 07-06-2024

гость (08:18:20 07-06-2024) короче,посидели,потрещали,на том и разошлись,а псины как ста... А ты выезжай почаще в села и поселки, там собачки по своим делам семенят и никто на них внимания не обращает. И ты не обращай, а то от вас запах детской неожиданности исходит. Вот и интересуются этим запахом четвероногие. А ты это за нападение принимаешь. А они всего лишь интересуются откуда такой пугливый двуногий взялся.

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Жора

09:39:37 07-06-2024

Ликвидировать бродячих собак нельзя. Собаки кончатся, и кто будет получать сотни миллионов? Пусть бегают. С домашними проще бороться, они же дома сидят. И депутаты при деле. Возникло ощущение , что работают? Вспотели наверное.

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Мрамор

09:52:11 07-06-2024

Когда собака покусает вашего ребенка,тогда по другому рассуждают.Собак стали держать больше,а культуры за ними смотреть нет,засерают все дорожки,это ведь не у них домв,а вы любуйтесь.

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Гость

10:52:27 07-06-2024

А я бы и для недочеловеков смертную казнь вернул не говоря о бездомных собаках, всех усыпить.

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Жора

11:02:59 07-06-2024

Андрей (08:59:18 07-06-2024) Как бы то ни было, а убийцы в депутатах не нужны. Сельский,... В сёлах, тем более маленьких посёлках нет бесхозных собак. Если собака бегает, все знают чья это собака. Все друг друга знают .А бегает обычно мелочь. Да, село умирает, но не с такой скоростью( богу только слава) чтобы собаки оставались беспризорные. в городе бегают стаи диких собак. Это именно дикие собаки. Только ликвидация. Или изоляция навсегда.

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