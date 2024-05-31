Закон, решающий проблему нападения собак, поддержали алтайские муниципалитеты
Планируется, что предложенные в документе меры начнут действовать с 2025 года
31 мая 2024, 10:55, ИА Амител
Совет по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований обсудил законопроект о регулировании обращения с животными, принятие которого предполагается в регионе в ближайшее время. Представители муниципалитетов Алтайского края поддержали законопроект.
Главные задачи закона – избежать самовыгула животных, уменьшить количество брошенных питомцев и в долгосрочной перспективе решить проблему нападения безнадзорных животных. Документ включает в себя комплексный набор мер, регламентирующий все этапы работы с животными, границы ответственности органов власти, структур по работе с животными и самих владельцев собак и кошек. Кроме того, механизмы, предложенные в законопроекте, помогают упростить поиск потерявшихся домашних животных и возвращение их хозяевам. По словам замначальника управления ветеринарии Алтайского края Анатолия Батюты, проблемы, которые призван решить законопроект, предельно актуальны для жителей региона.
Так, в 2023 году в управление поступило почти 3,2 тыс. обращений граждан по вопросам содержания животных. Официально в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных в 2023 году обратилось 2,3 тыс. человек (в 2022 году – 2,1 тыс.).
"Основная проблема программы "отлов – стерилизация – вакцинация – возврат" – то, что мы возвращаем отловленных животных в среду обитания, тем самым, по сути, увеличивая популяцию", – отметил Батюта.
Законопроект вводит требования к содержанию животных:
- домашние животные (собаки) подлежат обязательной регистрации и маркированию на территории Алтайского края;
- регистрация домашних животных осуществляется бесплатно;
- маркирование домашних животных осуществляется за счет средств владельцев.
Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов подчеркнул, что законопроект должен изменить положение вещей в долгосрочной перспективе.
"Оно касается, в том числе, и упорядочивания содержания домашних животных. Мы должны "перекрыть кран" – сделать так, чтобы собаки не попадали на улицы наших городов и сел. Поэтому, в первую очередь, предлагается упорядочить содержание собак у владельцев. Ведь собаки у нас разводятся не от сырости, а от того, что их выбрасывают хозяева. А потом они свободно кормятся на мусорных площадках и плодятся. Поэтому необходимы регистрация и маркирование собак. Отловили на улице собаку – владелец несет ответственность за незаконный выгул животного", – указал Серов.
После отлова работа с животными будет идти по нескольким направлениям:
- животное возвращают его законному владельцу, если его возможно выявить. При этом владелец оплачивает расходы по поимке собаки и ее содержанию, а также штраф за самовыгул;
- если владельца установить не удается, будут приняты меры по поиску нового. Это могут быть отдельные граждане, общественные структуры или приюты.
В ходе обсуждения зампред думы Бийска Наталья Быкова рассказала о вопиющих случаях нападения животных на людей. Она подчеркнула, что много бездомных животных появляется после дачного сезона или при переселении из аварийного жилья. Выбракованные заводчиками щенки тоже зачастую оказываются на улице. Быкова уверена, что необходимо ввести жесткую административную ответственность для владельцев животных за такие действия.
Законопроект рассмотрят в первом чтении на сессии АКЗС в начале июня. Планируется, что предложенные меры начнут действовать с 2025 года.
12:01:34 31-05-2024
Ясно, ничего в лучшую сторону не изменится
15:14:57 31-05-2024
Сергей (12:01:34 31-05-2024) Ясно, ничего в лучшую сторону не изменится ... Ну как же не изменится? У кого то прибавится в карманах - денюжку то под проект выделят, будет чего напилить в кармашки. А собак , конечно же на улицах не убавится и рвать людей будут как и прежде ! (((((
12:42:39 31-05-2024
Как нападали блохастые на людей и детей, так ибудут нападать. А зоошизы их будут оправдывать и винить тех же детей.
14:11:32 31-05-2024
Собак никто не выбрасывает , они от других собак родятся . Нужен отстрел как в СССР .
15:39:09 31-05-2024
Гость (12:42:39 31-05-2024) Как нападали блохастые на людей и детей, так ибудут нападать... Когда вы говорите , Иван Васильевич , у меня такое ощущение , что вы бредите.
16:51:18 31-05-2024
Полумеры. Ничего не изменится от этого закона. Упорядочить содержание собак у владельцев - это ввести огромные налоги на содержание собак. Многие задумаются, прежде чем заводить питомца. А из собранных налогов проводить мероприятия по охране жизни и здоровья людей от псов.
17:19:58 31-05-2024
Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, штрафы нужны и отстрелы.
19:47:12 31-05-2024
Гость (17:19:58 31-05-2024) Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, штрафы нужны и отс... С кого начнём с?
07:33:30 01-06-2024
Жора (19:47:12 31-05-2024) С кого начнём с?... С бездомных псин.
19:40:08 31-05-2024
Зимой тысячи кубометров вывезенного снега. Летом тысячи квадратных метров отремонтированных дорог. Тысячи собак круглый год. 8,2 тысячи собак выловили за три года! В Барнауле воробьёв меньше.
20:25:23 31-05-2024
еще с наследниками нужно вопрос решить. хозяин умирает, наследнички животных выкидывают. Они должны быть частью наследства, как долги.
23:57:22 31-05-2024
Гость (20:25:23 31-05-2024) еще с наследниками нужно вопрос решить. хозяин умирает, насл... Да ни чего не надо решать ни с наследниками ни с другим ! Надо отлавливать и извлекать с улиц ( а куда - без разницы) Главное - чтобы люди были в безопасности!!!!!
08:58:20 01-06-2024
Гость (23:57:22 31-05-2024) Да ни чего не надо решать ни с наследниками ни с другим ! На... никак не могу понять таких, как вы, почему так упорно не хотите, чтобы с хозяевами проводилась работа? То есть пусть выкидывают, лучше отстрелить? У вас с логикой все в порядке? Может лучше сделать так, чтобы некого было отлавливать?
13:13:51 01-06-2024
Гость (08:58:20 01-06-2024) никак не могу понять таких, как вы, почему так упорно не хот... Что за бред с хозяевами? Псины сами прекрасно плодятся на улице. Два раза в год. Без всяких выбрасывателей, болезная.
15:47:02 01-06-2024
Гость (08:58:20 01-06-2024) никак не могу понять таких, как вы, почему так упорно не хот...
Вы нормальная? Какой дурак выкинет породистую собаку, купленную за немалые деньги... Хотя, зачем я спрашиваю про нормальность. Явно же что зоозащита не в себе в большинстве своем.
22:19:23 31-05-2024
Стрелять и сук, и кобелей
23:43:28 31-05-2024
Отличный закон для освоения средств не более того. Собаки как были на улице твк и будут. Никто добровольно чипировать не пойдет ( единицы возможно и пойдут ) Кто то будет отлавливать и искать по чипам да не смешите мои тапки. Только отстрел бродячих собак принес собаку за нее заплатили. Все другие варианты это отмывание денег
08:46:28 01-06-2024
Пуля всегда дешевле....
09:18:32 01-06-2024
В будни в Изумрудном собак больше чем людей. Недавно молодой парень выгуливал собаку, она дело сделала он наклонился собирать добро а поводок отпустил. Собака подбежала ко мне и лаять начала. Я остановилась прошу его забрать собаку. Да он не кусает. Собака дворняшка большая. Когда запретят выгуливать собак без намордников. И вообще отвести им какие-то уголки около входов. Не понимают по хорошему штраф. Или будем ждать когда искусают?
09:18:33 01-06-2024
В будни в Изумрудном собак больше чем людей. Недавно молодой парень выгуливал собаку, она дело сделала он наклонился собирать добро а поводок отпустил. Собака подбежала ко мне и лаять начала. Я остановилась прошу его забрать собаку. Да он не кусает. Собака дворняшка большая. Когда запретят выгуливать собак без намордников. И вообще отвести им какие-то уголки около входов. Не понимают по хорошему штраф. Или будем ждать когда искусают?
09:32:57 01-06-2024
прежде чем делить шкуру не убитого медведя узнайте есть ли таковой федеральный закон на основании которого Вы господа родите свой уже подзаконный акт. Прежде вроде бы так и было. Или у нас теперь законность везде разная кому что в голову ударит.