Закон, решающий проблему нападения собак, поддержали алтайские муниципалитеты

Планируется, что предложенные в документе меры начнут действовать с 2025 года

31 мая 2024, 10:55, ИА Амител

Очень злая собака / Фото: pxhere.com

Совет по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований обсудил законопроект о регулировании обращения с животными, принятие которого предполагается в регионе в ближайшее время. Представители муниципалитетов Алтайского края поддержали законопроект.

Главные задачи закона – избежать самовыгула животных, уменьшить количество брошенных питомцев и в долгосрочной перспективе решить проблему нападения безнадзорных животных. Документ включает в себя комплексный набор мер, регламентирующий все этапы работы с животными, границы ответственности органов власти, структур по работе с животными и самих владельцев собак и кошек. Кроме того, механизмы, предложенные в законопроекте, помогают упростить поиск потерявшихся домашних животных и возвращение их хозяевам. По словам замначальника управления ветеринарии Алтайского края Анатолия Батюты, проблемы, которые призван решить законопроект, предельно актуальны для жителей региона.

Так, в 2023 году в управление поступило почти 3,2 тыс. обращений граждан по вопросам содержания животных. Официально в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных в 2023 году обратилось 2,3 тыс. человек (в 2022 году – 2,1 тыс.).

"Основная проблема программы "отлов – стерилизация – вакцинация – возврат" – то, что мы возвращаем отловленных животных в среду обитания, тем самым, по сути, увеличивая популяцию", – отметил Батюта.

Законопроект вводит требования к содержанию животных:

домашние животные (собаки) подлежат обязательной регистрации и маркированию на территории Алтайского края;

регистрация домашних животных осуществляется бесплатно;

маркирование домашних животных осуществляется за счет средств владельцев.

Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов подчеркнул, что законопроект должен изменить положение вещей в долгосрочной перспективе.

"Оно касается, в том числе, и упорядочивания содержания домашних животных. Мы должны "перекрыть кран" – сделать так, чтобы собаки не попадали на улицы наших городов и сел. Поэтому, в первую очередь, предлагается упорядочить содержание собак у владельцев. Ведь собаки у нас разводятся не от сырости, а от того, что их выбрасывают хозяева. А потом они свободно кормятся на мусорных площадках и плодятся. Поэтому необходимы регистрация и маркирование собак. Отловили на улице собаку ­– владелец несет ответственность за незаконный выгул животного", – указал Серов.

После отлова работа с животными будет идти по нескольким направлениям:

животное возвращают его законному владельцу, если его возможно выявить. При этом владелец оплачивает расходы по поимке собаки и ее содержанию, а также штраф за самовыгул;

если владельца установить не удается, будут приняты меры по поиску нового. Это могут быть отдельные граждане, общественные структуры или приюты.

В ходе обсуждения зампред думы Бийска Наталья Быкова рассказала о вопиющих случаях нападения животных на людей. Она подчеркнула, что много бездомных животных появляется после дачного сезона или при переселении из аварийного жилья. Выбракованные заводчиками щенки тоже зачастую оказываются на улице. Быкова уверена, что необходимо ввести жесткую административную ответственность для владельцев животных за такие действия.

Законопроект рассмотрят в первом чтении на сессии АКЗС в начале июня. Планируется, что предложенные меры начнут действовать с 2025 года.