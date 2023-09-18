"Вы никто, вы мусор". СК и МВД проверяют сотрудниц, оскорблявших людей в ресторане

Правоохранительницы-близняшки буянили и требовали пустить их внутрь

18 сентября 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Приморском крае СК и МВД проводят служебную проверку по факту дебоша своих сотрудниц в ресторане, куда они пытались пройти, сообщает Telegram-канал Shot.

"Две выпившие сестры-близняшки буянили и требовали пустить их внутрь. Обе дамы занимают руководящие должности в органах: та, что махала ксивой – начальник территориального отдела Следственного управления СК по Приморскому краю, а другая – начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский", – сообщили в канале.

Ранее в соцсетях опубликовали видео с женщинами, которые на входе в ресторан разбирались с охранниками, отказавшимися их пустить внутрь. Мужчины объяснили отказ якобы состоянием алкогольного опьянения у правоохранительниц, а также их неадекватным поведением.

Одна из женщин достала удостоверение и начала угрожать охранникам тем, что за ними скоро приедет дежурка.