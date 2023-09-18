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"Вы никто, вы мусор". СК и МВД проверяют сотрудниц, оскорблявших людей в ресторане

Правоохранительницы-близняшки буянили и требовали пустить их внутрь

18 сентября 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В Приморском крае СК и МВД проводят служебную проверку по факту дебоша своих сотрудниц в ресторане, куда они пытались пройти, сообщает Telegram-канал Shot.

"Две выпившие сестры-близняшки буянили и требовали пустить их внутрь. Обе дамы занимают руководящие должности в органах: та, что махала ксивой – начальник территориального отдела Следственного управления СК по Приморскому краю, а другая – начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский", – сообщили в канале.

Ранее в соцсетях опубликовали видео с женщинами, которые на входе в ресторан разбирались с охранниками, отказавшимися их пустить внутрь. Мужчины объяснили отказ якобы состоянием алкогольного опьянения у правоохранительниц, а также их неадекватным поведением.

Одна из женщин достала удостоверение и начала угрожать охранникам тем, что за ними скоро приедет дежурка.

"Какого *** ты сотрудника полиции не пустил? Вы мусор, по сути, конкретный мусор!" – заявила сотрудница одного из ведомств.

Фото: unsplash.com

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скандалы полиция

Комментарии 19

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Гость

16:25:51 18-09-2023

а охранники не ответили им "от мусаров слышу"?

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Гость

16:30:40 18-09-2023

Гость (16:25:51 18-09-2023) а охранники не ответили им "от мусаров слышу"?... Охранники более воспитанные, чем эти девушки

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горожанка

16:32:30 18-09-2023

наказать одних, чтобы другим не повадно было. Отправить на испытательные работы город от мусора убирать)))

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Гость

16:40:58 18-09-2023

Считают что им всё можно

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Гость

17:04:09 18-09-2023

Ну перебрали девчонки маленько)))

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Гость

17:23:15 18-09-2023

Это очень показательно, как на самом деле обстоят дела в обществе. Врачи, учителя, парикмахеры и прочие повара, будь хоть трижды пьяными не станут орать людям, что они мусор

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Гость

18:12:36 18-09-2023

Гость (17:23:15 18-09-2023) Это очень показательно, как на самом деле обстоят дела в общ... Так было всегда, чем меньше из себя представляет человек, тем больше в нем высокомерия и времена здесь не причем

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Гость

05:59:25 19-09-2023

Гость (17:23:15 18-09-2023) Это очень показательно, как на самом деле обстоят дела в общ... Врачи стоматологи точно бы не стали орать на людей.Даже будучи выпимши.

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Гость

17:35:26 18-09-2023

Снять с должностей минимум, по отрицаловке уволить. Чтоб без пенсий. Не достойны они мундир носить. А близняшки в других эпостасях пригодятся. Возможно что именно так они начальницами и стали))))

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Гость

18:14:19 18-09-2023

Гость (17:35:26 18-09-2023) Снять с должностей минимум, по отрицаловке уволить. Чтоб без... Директор, ну иди уже сними их с должности)))

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Гость

17:53:55 18-09-2023

Их непосредственных начальников тоже понизить

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Гость

02:20:58 19-09-2023

Гость (17:53:55 18-09-2023) Их непосредственных начальников тоже понизить... Иным способом профессионала не снять

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Гость

18:14:50 18-09-2023

Уволить и одну и вторую, без права работать в правоохранительных органах, а затем, дать по 10-ть суток ареста, каждой.

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гость

20:37:18 18-09-2023

Показательно очень- ксива в пятак, значит всё, все остальные ничтожество. Пьянь и отребье в рядах правоохранительных органов. Позорище то какое.Налакались и пошли шастать, видимо мала доза принятого. Продолжим с ксивой...

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Гость

09:09:05 19-09-2023

Удостоверение предъявляется в связи со служебной деятельностью, тогда состояние и поведение этих "сотрудников" во время работы-?

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Гость

09:12:31 19-09-2023

Очень надеюсь, сотрудники охраны подадут иск в суд о защите чести и достоинства.

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гость

11:24:54 19-09-2023

Деградация

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Гость

11:43:30 19-09-2023

Провинившихся сотрудников внутренних органов надо наказывать в кратной степени более строго, чем простых граждан.

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Игорь Иванович

11:49:38 19-09-2023

Выгнать их с позором из органов МВД! Возбудить уголовное дело и дело с концом. Позорище какое....

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