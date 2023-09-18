"Вы никто, вы мусор". СК и МВД проверяют сотрудниц, оскорблявших людей в ресторане
Правоохранительницы-близняшки буянили и требовали пустить их внутрь
18 сентября 2023, 16:14, ИА Амител
В Приморском крае СК и МВД проводят служебную проверку по факту дебоша своих сотрудниц в ресторане, куда они пытались пройти, сообщает Telegram-канал Shot.
"Две выпившие сестры-близняшки буянили и требовали пустить их внутрь. Обе дамы занимают руководящие должности в органах: та, что махала ксивой – начальник территориального отдела Следственного управления СК по Приморскому краю, а другая – начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский", – сообщили в канале.
Ранее в соцсетях опубликовали видео с женщинами, которые на входе в ресторан разбирались с охранниками, отказавшимися их пустить внутрь. Мужчины объяснили отказ якобы состоянием алкогольного опьянения у правоохранительниц, а также их неадекватным поведением.
Одна из женщин достала удостоверение и начала угрожать охранникам тем, что за ними скоро приедет дежурка.
"Какого *** ты сотрудника полиции не пустил? Вы мусор, по сути, конкретный мусор!" – заявила сотрудница одного из ведомств.
16:25:51 18-09-2023
а охранники не ответили им "от мусаров слышу"?
16:30:40 18-09-2023
Гость (16:25:51 18-09-2023) а охранники не ответили им "от мусаров слышу"?... Охранники более воспитанные, чем эти девушки
16:32:30 18-09-2023
наказать одних, чтобы другим не повадно было. Отправить на испытательные работы город от мусора убирать)))
16:40:58 18-09-2023
Считают что им всё можно
17:04:09 18-09-2023
Ну перебрали девчонки маленько)))
17:23:15 18-09-2023
Это очень показательно, как на самом деле обстоят дела в обществе. Врачи, учителя, парикмахеры и прочие повара, будь хоть трижды пьяными не станут орать людям, что они мусор
18:12:36 18-09-2023
Гость (17:23:15 18-09-2023) Это очень показательно, как на самом деле обстоят дела в общ... Так было всегда, чем меньше из себя представляет человек, тем больше в нем высокомерия и времена здесь не причем
05:59:25 19-09-2023
Гость (17:23:15 18-09-2023) Это очень показательно, как на самом деле обстоят дела в общ... Врачи стоматологи точно бы не стали орать на людей.Даже будучи выпимши.
17:35:26 18-09-2023
Снять с должностей минимум, по отрицаловке уволить. Чтоб без пенсий. Не достойны они мундир носить. А близняшки в других эпостасях пригодятся. Возможно что именно так они начальницами и стали))))
18:14:19 18-09-2023
Гость (17:35:26 18-09-2023) Снять с должностей минимум, по отрицаловке уволить. Чтоб без... Директор, ну иди уже сними их с должности)))
17:53:55 18-09-2023
Их непосредственных начальников тоже понизить
02:20:58 19-09-2023
Гость (17:53:55 18-09-2023) Их непосредственных начальников тоже понизить... Иным способом профессионала не снять
18:14:50 18-09-2023
Уволить и одну и вторую, без права работать в правоохранительных органах, а затем, дать по 10-ть суток ареста, каждой.
20:37:18 18-09-2023
Показательно очень- ксива в пятак, значит всё, все остальные ничтожество. Пьянь и отребье в рядах правоохранительных органов. Позорище то какое.Налакались и пошли шастать, видимо мала доза принятого. Продолжим с ксивой...
09:09:05 19-09-2023
Удостоверение предъявляется в связи со служебной деятельностью, тогда состояние и поведение этих "сотрудников" во время работы-?
09:12:31 19-09-2023
Очень надеюсь, сотрудники охраны подадут иск в суд о защите чести и достоинства.
11:24:54 19-09-2023
Деградация
11:43:30 19-09-2023
Провинившихся сотрудников внутренних органов надо наказывать в кратной степени более строго, чем простых граждан.
11:49:38 19-09-2023
Выгнать их с позором из органов МВД! Возбудить уголовное дело и дело с концом. Позорище какое....