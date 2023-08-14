Полицейских подозревают в убийстве девочки и парня в Новосибирской области

Тело молодого человека нашли, а вот останки девочки пока обнаружить не удалось

14 августа 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области арестовали двух действующих сотрудников МВД и двух бывших, которых подозревают в убийствах 14-летней девочки и 26-летнего парня, совершенных в 2010 и 2013 годах, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, девочка исчезла 2 марта 2010 года – она ушла в клуб, где по вечерам собиралась молодежь, и не вернулась. По предварительным данным, пьяные правоохранители сбили на автомобиле школьницу и расправились с ней, чтобы уйти от ответственности.

"Десять лет назад жертвой полицейских стал 26-летний парень. По одной из версий, он мог знать об убийстве школьницы. При этом парня, возможно, перед смертью пытали", – отмечает издание.

Тело молодого человека нашли, а вот останки девочки пока найти не удалось. Однако накануне местный пастух сообщил об обнаружении человеческих костей, которые, предположительно, могут принадлежать пропавшей школьнице.

"Это далеко за деревней. Километров десять. Там заброшено все. Ни деревень рядом нет, ничего", – рассказал пастух.

После этого следователи задержали сотрудников полиции. В региональном СК не комментируют материалы следствия.