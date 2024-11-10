Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем полиции

Он отметил опасность и важность работы полицейских

10 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Полицейский / Фото: pxhere.com/ru/photo/957362

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с их профессиональным праздником. Его слова были опубликованы на сайте городской администрации.

Франк подчеркнул, что работа полицейских часто сопряжена с опасностью, но при этом она обеспечивает безопасность граждан. А также отметил, что служба в органах внутренних дел – это пример истинной офицерской чести.

"Примите самые искренние поздравления с праздником. Спасибо за ваш благородный труд, стойкость, мужество и верность Отечеству. Особые слова благодарности – ветеранам", – сказал Франк.

Всем причастным он пожелал здоровья, счастья и благополучия.