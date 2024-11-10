Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем полиции
Он отметил опасность и важность работы полицейских
10 ноября 2024, 09:45, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с их профессиональным праздником. Его слова были опубликованы на сайте городской администрации.
Франк подчеркнул, что работа полицейских часто сопряжена с опасностью, но при этом она обеспечивает безопасность граждан. А также отметил, что служба в органах внутренних дел – это пример истинной офицерской чести.
"Примите самые искренние поздравления с праздником. Спасибо за ваш благородный труд, стойкость, мужество и верность Отечеству. Особые слова благодарности – ветеранам", – сказал Франк.
Всем причастным он пожелал здоровья, счастья и благополучия.
11:00:04 10-11-2024
Сегодня день милиции СССР, а не день полиции. Ему информацию не верную донесли.
15:19:31 10-11-2024
Гость (11:00:04 10-11-2024) Сегодня день милиции СССР, а не день полиции. Ему информацию... Когда-нибудь приедет милиция и разгонит всю это полицию.
15:57:48 10-11-2024
Гость (11:00:04 10-11-2024) Сегодня день милиции СССР, а не день полиции. Ему информацию... Да, сегодня День Советской Милиции ! А в полицию её переименовали 1 марта. Вот и пусть поздравляет или 1 марта, или 8 марта, так как в полиции сейчас работают в основном женщины. С Днём Милиции коллеги !
11:03:52 10-11-2024
По действующему закону о полиции защите подлежит не безопасность граждан, а обеспечение правопорядка.
13:53:37 10-11-2024
с Праздником, уважаемые коллеги!