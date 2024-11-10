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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем полиции

Он отметил опасность и важность работы полицейских

10 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Полицейский / Фото: pxhere.com/ru/photo/957362
Полицейский / Фото: pxhere.com/ru/photo/957362

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с их профессиональным праздником. Его слова были опубликованы на сайте городской администрации.

Франк подчеркнул, что работа полицейских часто сопряжена с опасностью, но при этом она обеспечивает безопасность граждан. А также отметил, что служба в органах внутренних дел – это пример истинной офицерской чести.

"Примите самые искренние поздравления с праздником. Спасибо за ваш благородный труд, стойкость, мужество и верность Отечеству. Особые слова благодарности – ветеранам", – сказал Франк.

Всем причастным он пожелал здоровья, счастья и благополучия. 

Барнаул Вячеслав Франк праздники

Комментарии 5

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Гость

11:00:04 10-11-2024

Сегодня день милиции СССР, а не день полиции. Ему информацию не верную донесли.

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Гость

15:19:31 10-11-2024

Гость (11:00:04 10-11-2024) Сегодня день милиции СССР, а не день полиции. Ему информацию... Когда-нибудь приедет милиция и разгонит всю это полицию.

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Александр

15:57:48 10-11-2024

Гость (11:00:04 10-11-2024) Сегодня день милиции СССР, а не день полиции. Ему информацию... Да, сегодня День Советской Милиции ! А в полицию её переименовали 1 марта. Вот и пусть поздравляет или 1 марта, или 8 марта, так как в полиции сейчас работают в основном женщины. С Днём Милиции коллеги !

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Андрей

11:03:52 10-11-2024

По действующему закону о полиции защите подлежит не безопасность граждан, а обеспечение правопорядка.

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Гость

13:53:37 10-11-2024

с Праздником, уважаемые коллеги!

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