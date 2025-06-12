Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем России
Мэр отметил вклад Барнаула в будущее Алтайского края и страны
12 июня 2025, 10:30, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил всех горожан с Днем России. Его слова передает пресс-центр мэрии.
Мэр подчеркнул, что праздник символизирует "многовековой путь развития Отечества, его великую историю, достижения, единство его многонационального народа". Он убежден, что нынешние поколения должны хранить и продолжать завещанные им духовные ценности.
"Благодаря нашим общим усилиям Барнаул с каждым годом становится уютнее и комфортнее. Заботясь о краевой столице, мы делаем вклад в благополучное будущее Алтайского края и России. Наша сплоченность, наша любовь к Родине лежит в основе фундамента, на котором строится славная российская история", – добавил Франк.
Глава города пожелал всем барнаульцам здоровья, успехов, мира и согласия.
10:43:50 12-06-2025
поздравляю с праздниками
17:07:15 12-06-2025
Вот благодарим!
Вот и Дмитрий Анатольевич отметился выше - и Вас также!