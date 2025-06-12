Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем России

Мэр отметил вклад Барнаула в будущее Алтайского края и страны

12 июня 2025, 10:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил всех горожан с Днем России. Его слова передает пресс-центр мэрии.

Мэр подчеркнул, что праздник символизирует "многовековой путь развития Отечества, его великую историю, достижения, единство его многонационального народа". Он убежден, что нынешние поколения должны хранить и продолжать завещанные им духовные ценности.

"Благодаря нашим общим усилиям Барнаул с каждым годом становится уютнее и комфортнее. Заботясь о краевой столице, мы делаем вклад в благополучное будущее Алтайского края и России. Наша сплоченность, наша любовь к Родине лежит в основе фундамента, на котором строится славная российская история", – добавил Франк.

Глава города пожелал всем барнаульцам здоровья, успехов, мира и согласия.