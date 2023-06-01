Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем защиты детей

Глава города выразил признательность всем, кто участвует в воспитании подрастающего поколения

01 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем защиты детей. Поздравление опубликовали в пресс-службе городской администрации.

Градоначальник отметил, что у школьников начинаются каникулы, а взрослым этот день напоминает об ответственности, которую они несут. Он выразил признательность родителям, педагогам и тренерам - всем, кто участвует в воспитании подрастающего поколения.

Франк добавил, что в Барнауле создаются необходимые условия для всестороннего развития детей и пожелал им исполнения всех мечт.