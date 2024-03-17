Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Масленицей и позвал на выборы
Он напомнил, что сделать выбор важно
17 марта 2024, 10:10, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Масленицей. Видео опубликовала пресс-служба городской администрации.
Глава города отметил, что Масленица является давним и любимым всеми праздником, несущим в себе традиции, объединяющие всех.
Он также напомнил барнаульцам о том, что важно принять участие в выборах президента.
Напомним, что 17 марта проходит последний день голосования на выборах президента России. Избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера.
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21:39:05 17-03-2024
Опозорился Алтайский край! Хуже всех на выборах! Вот так работа избирательной комиссии! Стыдно за барнаульцев! Всё поаздники празднуете, жрачку на ярмарках скупаете, а о стране подумать не пожелали? Пусть другие думают? В белгородской области, под обстрелами народ активнее, чем вы тут сидите зажравшиеся...