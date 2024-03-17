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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Масленицей и позвал на выборы

Он напомнил, что сделать выбор важно

17 марта 2024, 10:10, ИА Амител

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Масленицей. Видео опубликовала пресс-служба городской администрации.

Глава города отметил, что Масленица является давним и любимым всеми праздником, несущим в себе традиции, объединяющие всех.

Он также напомнил барнаульцам о том, что важно принять участие в выборах президента. 

Напомним, что 17 марта проходит последний день голосования на выборах президента России. Избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера.

Барнаул Вячеслав Франк выборы
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Комментарии 1

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Людмила

21:39:05 17-03-2024

Опозорился Алтайский край! Хуже всех на выборах! Вот так работа избирательной комиссии! Стыдно за барнаульцев! Всё поаздники празднуете, жрачку на ярмарках скупаете, а о стране подумать не пожелали? Пусть другие думают? В белгородской области, под обстрелами народ активнее, чем вы тут сидите зажравшиеся...

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