Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Масленицей и позвал на выборы

Он напомнил, что сделать выбор важно

17 марта 2024, 10:10, ИА Амител

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Масленицей. Видео опубликовала пресс-служба городской администрации.

Глава города отметил, что Масленица является давним и любимым всеми праздником, несущим в себе традиции, объединяющие всех.

Он также напомнил барнаульцам о том, что важно принять участие в выборах президента.

Напомним, что 17 марта проходит последний день голосования на выборах президента России. Избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера.