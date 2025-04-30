Вячеслав Франк поздравил барнаульских пожарных с профессиональным праздником

Мэр краевой столицы пожелал огнеборцам здоровья, счастья и благополучия

30 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником. Об этом сообщили в администрации города.

Мэр краевой столицы отметил, что барнаульских огнеборцев отличают высокий профессионализм, оперативная и слаженная командная работа, а также самоотверженность.

"Благодаря вашему мужеству, доблести и отваге сохранены человеческие жизни и имущество, предотвращено немало чрезвычайных ситуаций. Значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности вносят добровольные пожарные", – подчеркнул глава города.

Особую признательность мэр Барнаула выразил ветеранам пожарной охраны, многие из которых остаются на службе и передают опыт молодому поколению.

"Желаю счастья, здоровья, благополучия, удачи в вашем благородном деле!" – заключил Вячеслав Франк.

День пожарной охраны ежегодно отмечают в России 30 апреля. Праздник был учрежден в 1999 году указом президента России Бориса Ельцина № 539 "Об установлении Дня пожарной охраны". Такая дата была выбрана не случайно – 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал "Наказ о градском благочинии". Документ регламентировал меры по тушению огня и обязанности граждан по предотвращению пожаров. Он обязывал пожарные патрули нести постоянное дежурство, предусматривал установку механических водоливных труб и вводил наказания за нарушения правил обращения с огнем.