Глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в общегородском субботнике

Мэр краевой столицы высадил деревья в Нагорном парке

25 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

25 апреля в Барнауле проходит общегородской субботник в рамках месячника весенней санитарной очистки и благоустройства. Глава города Вячеслав Франк традиционно принял участие в акции по высадке деревьев. Об этом сообщили в администрации города.

Молодые деревья высадили недалеко от стелы "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.

В уборке территорий участвуют сотрудники промышленных и торговых предприятий, общественники, волонтеры, студенты, представители ТОС и активные жители города, а также депутаты Барнаульской городской Думы и муниципальные служащие.

"Сегодня мы завершаем цикл субботников в рамках месячника санитарной очистки. В течение апреля предприниматели, школьники, студенты, трудовые коллективы и все жители наводили санитарный порядок на улицах нашего города. Сегодня к городскому субботнику присоединились около 40 тысяч барнаульцев. Я хотел бы выразить слова благодарности всем жителям, которые приняли активное участие в месячнике санитарной очистки", – заявил Вячеслав Франк.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич отметила, что субботник – это не только возможность привести в порядок общественные пространства, но и высадить новые деревья, которые будут радовать нынешние и будущие поколения.

"Мы видим, как город преображается благодаря совместным усилиям, и это важно как с практической точки зрения, так и для единения людей. Горожане любят свой город и активно участвуют в его развитии. Высадка деревьев – это шаг к созданию более зеленого и экологически чистого пространства", – подчеркнула Галина Буевич.

Кроме того, уборка проходит на территориях, благоустроенных или предлагаемых к благоустройству по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Среди них парки "Изумрудный" и "Юбилейный", аллея по улице Аванесова и Зеленый сквер.

Всего в рамках месячника весенней санитарной очистки провели четыре "чистых четверга" и организовали более 140 экологических акций. По итогам "чистых четвергов" вывезли более 320 машин с мусором.

Напомним, в Барнауле стартовало онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2026 году, с помощью которого жители краевой столицы могут выбрать одну из 37 предложенных территорий. Также барнаульцы могут проголосовать за дизайн-проекты продолжения реновации парка имени Ленина и территории за ТЦ "Европа" по ул. Шумакова, 9. Принять участие в голосовании можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Согласно плану, в 2025 году МБУ "Благоустройство и озеленение" высадит более 600 деревьев и 1,4 тысячи кустарников. При благоустройстве общественных пространств планируется высадить более 2,5 тысячи деревьев в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова (парк имени Ленина), а также более 700 деревьев в парке "Юбилейный" и более 2,5 тысячи деревьев и кустарников на территории в районе ул. Шумакова, 9.