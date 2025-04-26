Вячеслав Франк поздравил нотариусов Барнаула с профессиональным праздником

Мэр пожелал сотрудникам нотариата крепкого здоровья, успехов и благополучия

26 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил нотариусов, их помощников и сотрудников нотариальных контор с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

Градоначальник отметил, что сотрудники нотариата обеспечивают надежность сделок и юридическую значимость документов, защищая права и интересы граждан и внося огромный вклад в развитие правовой культуры города.

"Пусть ваша работа всегда приносит удовлетворение, а каждый день будет наполнен новыми достижениями и положительными эмоциями. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности!" – заключил Франк.

Нотариусы в России отмечают профессиональный праздник 26 апреля согласно указу президента 2016 года, приуроченному к подписанию "Положения о нотариальной части" 14 апреля 1866 года по старому стилю (26 апреля по новому). Ранее его ошибочно отмечали 27 апреля из-за неправильного расчета дат (прибавление 13 дней вместо положенных для XIX века 12), но эту ошибку в итоге исправили.