Вячеслав Франк поздравил работников радио и отраслей связи с профессиональным праздником

Глава Барнаула пожелал всем творческого и профессионального роста, а также успехов в реализации новых проектов

07 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником работников радио и отраслей связи. Об этом сообщили в администрации города.

Градоначальник отметил, что радио, телевидение, интернет и сотовая связь стали неотъемлемой частью нашей динамичной жизни, и сейчас ее невозможно представить без этих средств коммуникации. Мэр краевой столицы подчеркнул, что сфера информационных технологий в Барнауле развивается успешно.

"Благодаря слаженной и качественной работе опытных команд редакторов, корреспондентов, ведущих, инженеров, техников жители краевой столицы всегда в курсе главных событий города, края и страны, могут связаться с родными и друзьями из любой точки мира", – добавил Вячеслав Франк.

Всем работникам отрасли глава Барнаула пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также творческого и профессионального роста и успехов в реализации новых проектов.

7 мая в России отмечают профессиональный праздник всех работников связи – День Радио. В этот день 130 лет назад российский физик Александр Попов продемонстрировал коллегам аппарат под названием "грозоотметчик", который стал родоначальником современных радиоприемников.