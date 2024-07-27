Мэр пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия

27 июля 2024, 10:47, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

По словам градоначальника, торговля является важной частью городской экономики, создавая рабочие места и обеспечивая налоговые поступления и социально-экономическое развитие. В Барнауле в этой сфере трудится более 40 тысяч человек, в том числе в магазинах, на рынках и в ресторанах.