Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днем космонавтики

Мэр пожелал жителям города крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго

12 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем космонавтики. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

Градоначальник назвал полет Юрий Гагарина триумфом в освоении космоса, который открыл новую эпоху в развитии человечества, закрепил за Россией лидерство в космической сфере и показал всему миру силу человеческого духа.

"С огромной гордостью мы вспоминаем имена ученых, инженеров, летчиков, космонавтов, посвятивших себя сложной и важной области. Благодаря им космические технологии сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их достижения вдохновляют новое поколение исследователей и любителей астрономии. Ребята и взрослые с удовольствием посещают лекции старейшего в России Барнаульского планетария, который отмечает в этом году свое 75-летие", – отметил Вячеслав Франк.

Напоследок мэр пожелал барнаульцам крепкого здоровья, счастья, всего самого доброго и вдохновения от истории отечественной космонавтики.

День космонавтики отмечают 12 апреля в честь исторического полета Юрия Гагарина, который 12 апреля 1961 года стал первым человеком, вышедшим в космическое пространство. Этот день считают началом новой эпохи в освоении космоса и символом достижений человечества в этой области. Празднование Дня космонавтики включает в себя различные мероприятия, посвященные развитию космических исследований и достижениям космонавтики.