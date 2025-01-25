Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днем студента

Глава города пожелал всем крепкого здоровья, академических достижений и удачи

25 января 2025, 08:25, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем российского студенчества. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества! С момента образования первого российского университета этот день по праву символизирует энергию юности, творческих идей и смелых амбиций, желание постигать азы науки и перенимать от наставников и преподавателей все самое лучшее", – говорит градоначальник.

Он также подчеркнул достижения барнаульских студентов в учебе, спорте и искусстве, а также их активное участие в жизни города через волонтерство и патриотические акции.

"Уверен, что полученные знания помогут стать студентам высококвалифицированными специалистами, которые необходимы всем отраслям городского хозяйства. Желаю всем крепкого здоровья, академических достижений и удачи!" – заключил мэр.

День студента ежегодно отмечают в России 25 января. Праздник имеет свои корни в истории: 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна указом учредила Московский университет. В современной России День российского студенчества официально отмечается с 2005-го.